तेलंगाना में 15 साल के लोकेश ने दांत से मोबाइल की बैटरी को काटा, विस्फोट के बाद गंभीर चोट से मौत
Telangana News: स्थानीय पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के तरीके, बैटरी के प्रकार और अन्य मामलों की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.
- विशेषज्ञों ने बच्चों के बैटरी चबाने को खतरनाक बताया।
तेलंगाना के कुमराम भीम आसिफाबाद जिले में बुधवार (22 जुलाई, 2026) की सुबह एक ऐसी घटना घटी है, जिससे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया है. दरअसल, कुमराम भीम आसिफाबाद जिले में मोबाइल फोन की बैटरी के फटने से एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई है. 15 वर्षीय नाबालिग निकाडी लोकेश जिले के चिंथलामनपल्ली मंडल के गुडेम गांव का रहने वाला था, उसने बुधवार की सुबह अपने घर पर खेलने के दौरान मोबाइल फोन की बैटरी को अपने दांतों से काट लिया, इसके बाद बैटरी अचानक फट गई और गंभीर चोटों की वजह से नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई.
बैटरी फटने से चेहरे पर लगे गंभीर चोट
जानकारी के मुताबिक, मोबाइल फोन की बैटरी में विस्फोट होने की वजह से नाबालिग लोकेश का चेहरा और उसका मुंह पूरी तरह से खराब हो गया. उसके पूरे चेहरे, आंख और माथे को छोड़कर, बुरी तरह खून बह रहा था और वह गंभीर घावों की वजह से लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन उसके बैटरी फटने की वजह से उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.
पुलिस ने घटना के बाद दर्ज किया मामला
15 वर्षीय निकाडी लोकेश के साथ हुई घटना के सामने आने के बाद पूरे गांव सदमे में हैं, जबकि उसकी मौत से परिवार में दुख का माहौल है. स्थानीय पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने दुर्घटना के तरीके, बैटरी के प्रकार और अन्य मामलों की जांच शुरू कर दी है.
पहले भी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं सामने
हालांकि, इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं और विशेषज्ञों ने इस बारे में चेतावनी दी है कि बच्चों का बैटरी मुंह में डालना और उन्हें दांतों से काटना खतरनाक, यहां तक कि जानलेवा हो सकता है. उनका कहना है कि जब लिथियम बैटरी फटती है, तो आग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और कॉन्टैक्ट बर्न का खतरा होता है. अधिकारी बच्चों और बड़ों को सलाह देते हैं कि वे बैटरी का इस्तेमाल सावधानी से करें और उन्हें मुंह में न डालें.
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