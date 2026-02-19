तारिक रहमान के बांग्लादेश का PM बनते ही भारत ने कर लिया बड़ा फैसला, अब शुरू करेगा ये काम

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब भारत से पड़ोसी मुल्क के रिश्तों में मजबूती की ओर सकारात्मक कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. भारत बांग्लादेश में फिर से सभी वीजा सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में बीएनपी पार्टी से तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद संभाला है. बांग्लादेश मीडिया बीडी न्यूज 24 के मानें तो सिलहट में भारत के सीनियर कॉन्सुल अधिकारी अनिरुद्ध दास ने कहा कि सभी वीजा सर्विस को पूरी तरह से बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं.

दास ने सिलहट जिला प्रेस क्लब को बताया कि मेडिकल और डबल एंट्री वीजा जारी किए जा रहे हैं. ट्रैवल वीजा समेत अन्य वर्ग को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायुक्त ने बताया कि वीजा की सर्विस शुरू होने के साथ ही, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का भरोसा भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपसी सम्मान और आदर की नींव पर खड़े हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोग एक स्थिर, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, लंबे समय तक चलने वाले आपसी फायदे वाले रिश्ते के मुख्य स्टेकहोल्डर होंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का एक जैसा नजरिया है, और वे मिलकर काम करना चाहते हैं.

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्यों आई थी खटास?

दरअसल, साल 2025 में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने पर भारतीय वीजा सेंटर्स ने बांग्लादेश में अपने ऑपरेशन को रोक दिया था. छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए. इस दौरान प्रदर्शन ने भारत विरोधी रूप ले लिया था. इसकी वजह साल 2024 में हुए बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया था. वह भारत भाग आईं थीं. इसपर इंडियन वीजा सेंटर के अधिकारी ने कहा था कि जब भी दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते हैं, या सुरक्षा की स्थिति खराब होती है, तो हमें इसे बंद करना पड़ता है.

इसके अलावा बांग्लादेश ने जनवरी में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी थी. इनके अलावा कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अपने मिशनों पर भी रोक लगा दी गई थी. इस दौरान व्यापारिक और रोजगार से संबंधित वीजा को छोड़कर सभी कैटेगिरी के वीजा पर रोक लगा दी थी. इसके बाद नई दिल्ली में हुए बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान 22 दिसंबर को अनिश्चित समय के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगा दी गई थी.