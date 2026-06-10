अमरनाथ यात्रा 2026 के शुरू होने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है. 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिनों की इस पवित्र यात्रा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत कर दिया है. पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर घाटी के मैदानी इलाकों तक आतंकवाद-रोधी अभियानों को तेज कर दिया गया है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

CRPF DGP जीपी सिंह के तीन दिन के कश्मीर दौरे के दौरान श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड कमांडरों के साथ हुई हाइ लेवल समीक्षा बैठक में यात्रा सुरक्षा को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई. अधिकारियों के अनुसार, यात्रा मार्गों पर पहले से मौजूद सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने तथा आतंकवादी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं. पीओजेके में जारी हिंसा और बवाल के मद्देनजर ये तैयार काफी अहम मानी जा रही है.

As part of his tour of Kashmir Valley, Shri G. P. Singh, IPS, DG @crpfindia, visited and halted at night at 118 Bn at Gund. During the visit, he inspected infrastructure, engaged with key stakeholders, and interacted closely with the troops. DG, #CRPF was briefed on the… pic.twitter.com/oJXxHV1suA — 🇮🇳CRPF🇮🇳 (@crpfindia) June 10, 2026

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जा रहा है. हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े."

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अधिकारियों के मुताबिक, "सीआरपीएफ कमांडरों को ऊंची पहाड़ियों और संवेदनशील इलाकों में आतंकवाद-रोधी अभियानों को और तेज करने तथा मैदानी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं."

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हर साल लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण अमरनाथ यात्रा बेहद संवेदनशील होती है. इसी को देखते हुए पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र को 1 जुलाई से 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित कर दिया गया है. इसके चलते हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है और श्रद्धालुओं को पैदल, घोड़े या पालकी के माध्यम से पवित्र गुफा तक पहुंचना होगा.

कश्मीर हिमालय की दुर्गम वादियों में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की यह यात्रा आस्था का सबसे बड़ा पर्व मानी जाती है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी और व्यापक तैयारियों के बीच इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के सुरक्षित दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है.

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