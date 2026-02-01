इकॉनोमिक सर्वे 2025–26 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को विस्तार से रखा गया है. सर्वे के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापारिक दबावों के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है. हालांकि, महंगाई, रुपये की कमजोरी, बढ़ता ब्याज बोझ और राज्यों की वित्तीय स्थिति जैसी चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं.

इकॉनोमिक सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2026–27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.8 से 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. वहीं, मार्च 2026 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2025–26 के लिए GDP ग्रोथ 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है. यह संकेत देता है कि भारत वैश्विक सुस्ती के बीच भी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

राजकोषीय घाटे में नियंत्रण

सर्वे में बताया गया है कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है. वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा GDP के 4.8 प्रतिशत पर रहा, जो बजट अनुमान 4.9 प्रतिशत से बेहतर है. यह घाटा वित्त वर्ष 2021 में 9.2 प्रतिशत था, जिसे धीरे-धीरे कम किया गया है. वित्त वर्ष 2026 के लिए इसे 4.4 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है.

टैक्स कलेक्शन और बढ़ती ब्याज देनदारी

पिछले वर्षों में कुल टैक्स संग्रह में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो टैक्स बेस के विस्तार और अनुपालन में सुधार को दर्शाती है. हालांकि, ब्याज भुगतान का बोझ लगातार बढ़ रहा है. केंद्र सरकार की शुद्ध राजस्व प्राप्तियों का करीब 36.8 प्रतिशत हिस्सा ब्याज भुगतान में चला जाता है. यह राशि वित्त वर्ष 2022 में 8.05 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 12.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

महंगाई में फिलहाल राहत, आगे बढ़ने की संभावना

दिसंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई घटकर 1.7 प्रतिशत पर आ गई थी. हालांकि, सर्वे में कहा गया है कि कोर महंगाई में स्थायित्व बना हुआ है, जिसका एक बड़ा कारण सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में तेज़ उछाल है. सर्वे का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026–27 में महंगाई दर वित्त वर्ष 2025–26 से कुछ अधिक रह सकती है, लेकिन इसे गंभीर चिंता का विषय नहीं माना गया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई 2.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2027 के लिए 4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है.

रुपये की कमजोरी और विदेशी मुद्रा भंडार

वर्ष 2025 में भारतीय रुपया कमजोर प्रदर्शन करता नजर आया. 1 अप्रैल 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 6.5 प्रतिशत तक गिरा. इसके बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है. मार्च 2025 में यह 668 अरब डॉलर था, जो 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर 701 अरब डॉलर पहुंच गया. यह भंडार करीब 11 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है.

FDI, बाहरी कर्ज और वैश्विक स्थिति

सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 81 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष 71.3 अरब डॉलर था. ग्लोबल लेवल पर भारत बाहरी कर्ज के मामले में 21वें स्थान पर है. सितंबर 2025 तक भारत का बाहरी कर्ज 746 अरब डॉलर रहा, जो केंद्र सरकार के कुल कर्ज का 5 प्रतिशत से भी कम है.

सोने की कीमतों में तेज उछाल

Economic Survey में बताया गया है कि 2025 के दौरान सोने की कीमतें 2607 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 4315 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गईं. वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के रूप में मांग में बने हुए हैं और आगे भी इनकी कीमतों में तेजी की संभावना जताई गई है.

राज्यों को ट्रांसफर और कैश ट्रांसफर की चिंता

केंद्र से राज्यों को किए जाने वाले ट्रांसफर GDP के अनुपात में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गए हैं. राशि के लिहाज से यह बढ़ोतरी 11.5 लाख करोड़ रुपये से 25.6 लाख करोड़ रुपये तक की है. सर्वे में चेतावनी दी गई है कि कई राज्यों में बढ़ते राजस्व घाटे और बिना शर्त नकद ट्रांसफर से विकासोन्मुख खर्च प्रभावित हो सकता है. वित्त वर्ष 2026 में ऐसे कैश ट्रांसफर करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के रहे हैं.

गिग वर्कर्स बढ़ता सेक्टर, कम आमदनी

सर्वे के अनुसार, देश में गिग वर्कर्स की संख्या वित्त वर्ष 2021 में 77 लाख थी, जो 2025 तक बढ़कर 1.20 करोड़ हो गई है. इनमें से करीब 40 प्रतिशत गिग वर्कर्स की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है. अनुमान है कि 2029–30 तक गैर-कृषि गिग नौकरियां कुल कार्यबल का 6.7 प्रतिशत होंगी और GDP में 2.35 लाख करोड़ रुपये का योगदान देंगी. हालांकि, गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय समावेशन अब भी पीछे है.

सोशल मीडिया पर नियंत्रण की सिफारिश

Economic Survey 2025–26 में नाबालिगों में डिजिटल लत को लेकर चिंता जताई गई है. इसमें उम्र आधारित सोशल मीडिया प्रतिबंध, सख्त आयु सत्यापन, ऑटो-प्ले फीचर्स पर रोक और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर नियंत्रण की सिफारिश की गई है. सर्वे में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है, जहां बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर कड़े कानून बनाए गए हैं.

