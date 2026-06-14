इजरायल अटैक से क्या अब भी अधर में डील? नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया बेंजामिन को अल्टीमेटम

इजरायल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ा हमला किया. यह हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब ईरान और अमेरिका के बीच कथित डील फाइनल होने के करीब है. इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं, वहीं 15 लोग घायल हुए हैं. माना जा रहा है कि इस हमले के बाद से ईरान ने इस समझौते को मंजूरी नहीं दी है. इस हमले से ईरान इतना गुस्से में हैं, कि डील टूटने की नौबत आ गई है.

वह अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को धमकी दे दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुबह बेरूत पर हुआ हमला नहीं होना चाहिए था. ऐसे खास दिन जब हम ईरान के साथ शांति समझौते के बेहद करीब हैं. इजरायल को खतरों से अपना बचाव करने का अधिकार है. ऐसे में जिस हमले का जवाब दिया गया है, वह बहुत छोटा और बेमतलब का था. इसमें कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है. इसे इस अहम प्रक्रिया में बाधा नहीं डालना चाहिए.

ट्रंप ने कहा है कि हम एक ऐसे समझौते के बहुत करीब हैं, जो लेबनान समेत पूरे इलाके में शांति स्थिरता लाए हुए है. सभी पक्षों को पीछे हट जाना चाहिए. इजरायल को लेबनान में कहीं भी हमले नहीं करने चाहिए. हिज्बुल्लाह समेत किसी भी अन्य पक्ष को भी इजरायल पर हमले नहीं करना चाहिए. यह एक लंबी और शानदार शांति की शुरुआत हो सकती है. इसे बर्बाद न करें.