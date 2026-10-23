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हिंदी न्यूज़न्यूज़फर्जी ID के साथ पकड़ाया गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ, कनाडा पुलिस ने दबोचा

फर्जी ID के साथ पकड़ाया गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ, कनाडा पुलिस ने दबोचा

कनाडा पुलिस ने पंजाब से वांटेड अमृतपाल सिंह बाठ को अरेस्ट किया है. वह कनाडा के सरी में हरप्रीत सिंह की फर्जी ID पर रह रहा था.

Written By : जगविंदर पटियाल |  Updated at : 23 Oct 2026 04:10 PM (IST)
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कनाडा से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे पंजाब की राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा. कनाडा पुलिस ने पंजाब के वांटेड गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ को अरेस्ट किया है. वह कनाडा के सरी में हरप्रीत सिंह की फर्जी ID पर रह रहा था. बाठ पंजाब के तरनतारन जिला का रहने वाला है. उस पर विदेश से अपने सिंडिकेट को ऑपरेट करने का आरोप है. 

गैंगस्टर अमृत बाठ के खिलाफ पंजाब में यूएपीए समेत हत्या, हत्या की साजिश और एक्सटॉरशन के करीब डेढ़ दर्जन आपराधिक केस दर्ज हैं. बाठ की पत्नी कंचनप्रीत पंजाब के तरनतारन से शिरोमणि अकाली दल की हलका इंचार्ज है.

अमृत के पास से मिले दो पासपोर्ट

जानकारी के मुताबिक कनाडा के वेंकूवर में गैंगस्टर बाठ से दो पासपोर्ट  मिले हैं. दोनों यूरोपीय देशों के बताए गए हैं. यह भी पता चला है कि कनाडा में बाठ के किसी करीबी ने ही उसकी सूचना पुलिस को दी.  सरी पुलिस सर्विस का कहना है कि अमृत बाठ को कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के हवाले किया जाएगा. 

अमृतपाल बाठ का सियासी कनेक्शन?

इधर, जो सबसे चर्चा की बात है, वो अमृतपाल बाठ का सियासी कनेक्शन है. गैंगस्टर बाठ की पत्नी कंचनप्रीत कौर पंजाब पॉलिटिक्स में एक्टिव है. कंचनप्रीत की माँ सुखविंदर कौर रंधावा ने तरनतारन सीट पर उप चुनाव लड़ा था. अकाली दल ने उनको टिकट दिया था. वो उपचुनाव हार गईं थीं. उस चुनाव में भी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर अमृत बाठ पर विरोधियों को वोट के लिए धमकाने का केस दर्ज हुआ था. 

गैंगस्टर अमृत बाठ की पत्नी कंचनप्रीत कौर अब अकाली दल की हलका इंचार्ज है. 2027 के विधानसभा चुनाव मे शिरोमणि अकाली दल कंचनप्रीत को तरनतारन से टिकट दे सकता है . इससे पहले उनका नाम एक विवाद में भी जुड़ा था, जिसमें अकाली नेता कंचनप्रीत को उपचुनाव के बाद 2025 में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. 

उन पर नेपाल के रास्ते भारत आने और उप चुनाव खत्म होते ही वापस लौट जाने का आरोप था. 2025 में कंचनप्रीत की गिरफ्तारी को लेकर विवाद हुआ था. अमृतसर रूरल के तत्कालीन SSP को पंजाब सरकार ने सस्पेंड किया था.

 

Published at : 23 Oct 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Canada PUNJAB
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