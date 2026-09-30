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हिंदी न्यूज़न्यूज़'बाहर से शिव भक्त का चोला, अंदर से कुछ और...' BJP का राहुल गांधी पर हमला

'बाहर से शिव भक्त का चोला, अंदर से कुछ और...' BJP का राहुल गांधी पर हमला

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री वाराणसी में हर हर महादेव का नारा लगाते है, राहुल गांधी का कभी सुना है?

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 30 Sep 2026 12:08 PM (IST)
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर उनकी विचारधारा को लेकर निशाना साधा था. उसके बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता अब भगवानों को विभाजित करने पर आ गए हैं. अंग्रेजों ने हमको बांटा. इन्होंने हर परवेश को बांटा कुर्सी के खातिर.

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री वाराणसी में हर हर महादेव का नारा लगाते है, राहुल गांधी का कभी सुना है. चांद पर प्रधानमंत्री ने शिवशक्ति प्वाइंट नाम रखा. अभी आपने देखा कि नास्तिक राहुल गांधी की पार्टी के नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं. मैं बहुत प्रमाणिकता के साथ यह बात कह रहा हूं कि 2014 के चुनाव में ईश्वर के नाम पर शपथ लेने वाले राहुल गांधी ने 2024 में ईश्वर के नाम पर शपथ नहीं ली. उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली—“I solemnly affirm”, यानी ईश्वर के नाम पर शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान किया.

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''कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस''
सुधांशु ने कहा, उस पार्टी के नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी, जो जुबानी चुनाव में कांग्रेस के दिल का उद्घोष कर चुके हैं. “कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस.” यही बात जुबानी कही गई थी. कांग्रेस की ताकत मुसलमान और मुसलमान की ताकत कांग्रेस. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज को विभाजित करने के हर षड्यंत्र में पूरी तरह संलिप्त है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू समाज को उत्तर और दक्षिण के नाम पर बांटना चाहती है.

कांग्रेस के कर्नाटक के तत्कालीन वित्त मंत्री डी.के. सुरेश के बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत ज्यादा टैक्स देता है और उत्तर भारत कम टैक्स देता है. उन्होंने पी. चिदंबरम के पुराने बयान का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे बयानों के जरिए उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश की जाती है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा
उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि, ''इस तरह का सिद्धांत निराधार और विभाजनकारी है. उन्होंने रेवंत रेड्डी से कहा कि वे कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद के विचारों और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के लेखन को पढ़ें, ताकि उन्हें भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की अवधारणा समझ में आए. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि समाज को केवल उत्तर-दक्षिण के नाम पर ही नहीं, बल्कि राज्यों, भाषाओं, जातियों और महिला-पुरुष के नाम पर भी बांटने की कोशिश की जा रही है.''

उन्होंने कहा कि, ''कांग्रेस के नेता महिलाओं के अधिकारों और ‘स्मैश द पैट्रिआर्की’ की बात करते हैं, लेकिन जब केरल के ग्रैंड मुफ्ती की ओर से महिलाओं को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आती है, तो वही नेता उस पर चुप हो जाते हैं.'' बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि ''अब राजनीति में भगवानों और धार्मिक आस्थाओं को भी विभाजन का विषय बनाया जा रहा है. उन्होंने इसे भारतीय राजनीति में विभाजन की राजनीति के गंभीर उदाहरणों में से एक बताया.''

अंग्रेजों ने भारत को बांटा
उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को बांटा, लेकिन आजादी के बाद भी देश को अलग-अलग आधारों पर बांटने की राजनीति जारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस यह सब सत्ता और कुर्सी के उद्देश्य से करती है. उन्होंने कहा कि अब वे इसका दस्तावेजी जवाब देंगे. काशी और बाबा विश्वनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर-हर महादेव’ बोलते हुए कई वीडियो मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी के ‘हर-हर महादेव’ कहने वाले वीडियो शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे. उन्होंने राहुल गांधी की धार्मिक छवि पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बाहर से परम शिव भक्त का चोला और अंदर से कुछ और होने का उदाहरण है. जो राम विरोधी होकर भगवान शिव को भजता है वो रावण जैसा होता है.

ये भी पढ़ें: नंदीग्राम पर बंगाल सरकार पहुंची SC, CJI सूर्यकांत बोले- 'हमें पता है खारिज होगी याचिका'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 30 Sep 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Rahul Gandhi Sudhanshu Trivedi
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