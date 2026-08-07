सालों तक भारत की अधिकांश लड़कियों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनना ही सबसे बड़ा सपना माना जाता था. बहुत कम लोग यह सोच पाते थे कि कोई भारतीय लड़की फाइटर जेट भी उड़ा सकती है. इसकी वजह प्रतिभा या हिम्मत की कमी नहीं थी, बल्कि यह थी कि लंबे समय तक महिलाओं को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने की अनुमति नहीं थी.

लेकिन जब महिलाओं के लिए यह रास्ता खुला, तो भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह ने सबसे पहले उड़ान भरी. इसके बाद भारतीय सेना में कैप्टन शिवानी सेहरावत जैसी अधिकारी भी नई मिसाल बनकर सामने आईं. इन महिलाओं ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि लाखों लड़कियों को यह भरोसा भी दिया कि आसमान अब उनके लिए भी खुला है. एक बार फिर ये नाम चर्चा में हैं.

स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने भारतीय वायुसेना के सबसे कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल फाइटर कॉम्बैट लीडर (FCL) कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर इतिहास रच दिया है. वह 'टॉप गन' का दर्जा हासिल करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं. वहीं, कैप्टन शिवानी सेहरावत भारतीय सेना प्रमुख की पहली महिला एड-डी-कैंप (ADC) नियुक्त हुई हैं.





जून 2016 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ भारतीय वायुसेना की पहली तीन महिला फाइटर पायलटों में शामिल हुईं भावना कंठ ने ग्वालियर स्थित टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (TACDE) में 20 सप्ताह का कठिन FCL कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया. इस कोर्स की तुलना अक्सर अमेरिकी नौसेना के प्रसिद्ध 'टॉप गन' कार्यक्रम से की जाती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के कुल फाइटर पायलटों में से केवल लगभग 1 प्रतिशत को ही इसमें शामिल होने का अवसर मिलता है. यह उपलब्धि महिलाओं के लिए लड़ाकू विमानन के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है.

इस कोर्स को पूरा करने वाले पायलट युद्ध रणनीति तैयार करने, ऑपरेशन की योजना बनाने, हथियारों के प्रभावी इस्तेमाल और फ्रंटलाइन मिशनों की रणनीति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें एडवांस्ड एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स, मिशन प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऑपरेशनल सिद्धांतों और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों, जैसे मानव रहित प्रणालियों (Unmanned Systems) और नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन्स, की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है.

कौन हैं भावना कंठ?

भावना कंठ का जन्म 1 दिसंबर 1992 को बिहार के दरभंगा में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल, बरौनी से प्राप्त की और बाद में बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की.

18 जून 2016 को उन्हें भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला और वह भारतीय वायुसेना की पहली तीन महिला फाइटर पायलटों में शामिल हुईं.

मई 2019 में वह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनीं, जिन्होंने दिन के समय लड़ाकू (कॉम्बैट) मिशन उड़ाने की योग्यता हासिल की. वर्ष 2020 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 2021 में वह गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनीं, जबकि 2024 में उन्होंने गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट में भी भाग लिया.

अब भावना ने प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर (FCL) कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर भारत की पहली महिला 'टॉप गन' बनने का गौरव हासिल किया.

अपने करियर के दौरान उन्होंने Pilatus PC-7 Mk II, Kiran Jet Trainer, Hawk Advanced Jet Trainer, MiG-21 Bison और Sukhoi Su-30MKI जैसे विमान उड़ाए हैं.

कौन हैं शिवानी सेहरावत?

कैप्टन शिवानी सेहरावत भारतीय सेना प्रमुख (Chief of the Army Staff) की पहली महिला एड-डी-कैंप (ADC) नियुक्त हुई हैं. यह भारतीय सेना में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में बढ़ती भागीदारी का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.

ADC सेना प्रमुख का सैन्य सहायक होता है. उसकी जिम्मेदारियों में आधिकारिक कार्यक्रमों का समन्वय, सैन्य और औपचारिक समारोहों में सहायता, बैठकों और यात्राओं का प्रबंधन तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य शामिल होते हैं. यह भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित नियुक्तियों में से एक मानी जाती है.

हालांकि, उनकी जन्मतिथि, शिक्षा, गृह राज्य और सैन्य इकाई जैसी व्यक्तिगत जानकारियां अभी तक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई हैं.

अवनी चतुर्वेदी के बारे में जानिए

अवनी चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ और उनका बचपन देओलोंड कस्बे में बीता. उनके पिता राज्य के जल संसाधन विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. बड़े भाई को भारतीय सेना में सेवा करते देखकर उनके भीतर भी वर्दी पहनने का सपना जगा, लेकिन उन्होंने आसमान से देश की रक्षा करने का लक्ष्य चुना.

उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B.Tech) की पढ़ाई की. यहीं उन्हें विश्वविद्यालय के फ्लाइंग क्लब के बारे में पता चला और तभी से उन्होंने पायलट बनने का सपना देखना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) पास किया और चयन प्रक्रिया पूरी की.

हालांकि, उस समय तक महिलाओं को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने की अनुमति नहीं थी. यह स्थिति अक्टूबर 2015 में बदली, जब केंद्र सरकार ने प्रयोग के तौर पर महिलाओं के लिए फाइटर स्ट्रीम खोलने का फैसला किया.

इसके बाद अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों में शामिल हुईं और देश के सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया.

हर फाइटर पायलट के लिए पहली सोलो उड़ान बेहद अहम मानी जाती है. 19 फरवरी 2018 को अवनी चतुर्वेदी ने जामनगर एयर फ़ोर्स स्टेशन से अकेले MiG-21 Bison उड़ाकर इतिहास रच दिया. लगभग 30 मिनट की इस उड़ान के बाद वह फाइटर जेट की अकेले उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला बनीं.

यह उपलब्धि केवल इन लोगों की व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि इसने यह भी साबित किया कि एक फाइटर पायलट की क्षमता उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके प्रशिक्षण, कौशल और साहस से तय होती है. उनके इस कदम ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए.