भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 48,021 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 10,114 मामले दर्ज किए. रिपोर्ट में बताया गया है कि धोखाधड़ी के मामलों में शामिल राशि बढ़ी है, जबकि कई बैंक श्रेणियों में मामलों की संख्या में कमी आई है.

रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घटी है, लेकिन इनमें शामिल रकम में वृध्दि दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2024-2025 में 3,722 मामले सामने आए थे, जिनमें 32,803 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी. खबर यह भी है कि पिछले तीन वर्षों में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घटी है, लेकिन संख्या घटने के साथ-साथ उनमें शामिल राशि बढ़ी भी है.

बताया जा रहा है कि वर्ष 2025-26 में कर्ज श्रेणी में सबसे अधिक धोखाधड़ी दर्ज की गई है. बता दें कि, कर्ज श्रेणी में 8,640 मामले दर्ज हुए, जिनमें 40,774 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी. यहां तक की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के मामले घटकर 5,418 रह गए, लेकिन धोखाधड़ी की राशि बढ़कर 35,709 करोड़ रुपये हो गई.

निजी क्षेत्र के बैंकों में भी मामले घटकर 3,956 रह गए, जबकि धोखाधड़ी की राशि बढ़कर 11,399 करोड़ रुपये पहुंच गई. विदेशी बैंकों ने 210 मामलों में 290 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी दर्ज की. अब अगर बात लघु वित्त बैंकों कि करें तो 467 मामलों में 114 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी दर्ज हुई है. भुगतान बैंकों में 47 मामलों में 11 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी दर्ज की गई.

वहीं कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. 2025-26 में ऐसे केवल 293 मामले सामने आए. आरबीआई के अनुसार, रिपोर्ट में केवल 1 लाख रुपये या उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले शामिल है. वर्ष 2025-26 के आंकड़ों में 314 पुराने मामले भी शामिल हैं, जिनमें 30,199 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी. इन्हें सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले के बाद दोबारा जांच कर दर्ज किया गया है.