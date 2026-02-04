अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बातचीत हुई है. इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ये जानकारी एक पोस्ट के माध्यम से साझा की है.

उन्होंने कहा, मैंने अभी-अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक बेहतरीन बातचीत टेलीफोन पर की है. यह एक लंबी और गहरी बातचीत थी. इसमें व्यापार, सैन्य व्यवस्था, अप्रैल में होने वाली मेरी चीन की यात्रा जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है, ताइवान, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान के वर्तमान हालात, चीन की तरफ से यूएसए से तेल और गैस की खरीद, चीन की तरफ से अतिरिक्त कृषि उत्पादों की खरीद पर विचा, इसमें चालू सीजन में सोयाबीन की मात्रा बढ़ाकर 20 मिलियन टन करना शामिल हैं.

चीन से सोयाबीन की खरीद बढ़ाएगा अमेरिका

उन्होंने कहा कि अगले सीजन के लिए सोयाबीन की खरीद का 25 मिलियन टन का वादा किया है. साथ ही हवाई जहाज के इंजन की डिलीवरी और अन्य विषय पर चर्चा की है. सभी चर्चाएं बेहद ही सकारात्मक रहीं.

उन्होंने बताया कि चीन के साथ संबंध अच्छे हैं. राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यक्तिगत संबंध बेहद ही अच्छे हैं. हम दोनों इस बात को समझते हैं. इसे इसी तरह बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है. मुझे विश्वास है कि मेरे राष्ट्रपति कार्यकाल के अगले तीन साल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जुड़े कई सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे.

ट्रंप कनाडा और ब्रिटेन की चीन से डील को बता चुके हैं खतरनाक

हाल ही में बातचीत से चार दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और कनाडा को चीन के साथ ट्रेड डील करने के खिलाफ चेतावनी भी दी थी. उन्होंने कहा था कि यह बेहद ही खतरनाक कदम होगा. दरअसल, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चीन का दौरान किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि यह यात्रा व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देने को लेकर है. डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और कनाडा की चीन के साथ ट्रेड डील की खबर पर पत्रकारों के जवाब दिया था.