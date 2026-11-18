AIADMK के सीनियर नेता पी मुनुसामी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर उनकी पार्टी की पहचान चुराने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा. और विजय पर एआईएडीएमके के संस्थापक और दिवंगत मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन की विरासत को हथियाने का भी आरोप लगाया. उनको कहा, टीवीके के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वह हमारी पहचान चुराने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी.

मुनुसामी ने मुख्यमंत्री विजय को फिल्मी सीएम और फिल्मी मॉडल सरकार चलाने वाला बताते हुए उन पर कठपुतली की तरह पुलिस सुधार और महिला सुरक्षा के वादे पूरे करने के बजाय भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विजय इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ सत्ता बरकरार रखने के लिए सौदेबाजी में लगे हैं.

डिप्टी स्पीकर के खिलाफ किया प्रदर्शन

उन्होंने डिप्टी स्पीकर एम. रविशंकर के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया. तिरुचिरापल्ली के थुरैयूर में यह आंदोलन मुख्य रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ रविशंकर की ओर से कथित तौर पर की गई मनमानी की निंदा करने के मकसद से था. मुनुसामी ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को उपसभापति ने कुमार को मौखिक रूप से गाली दी और उन पर शारीरिक हमला किया. अगले दिन कार्यकर्ता को शांत करने के प्रयास विफल होने पर कुमार ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

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मुनुसामी ने पुलिस पर जानबूझकर ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ित को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिना पूछताछ के इंतजार कराया, एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और यहां तक ​​कि कुमार को सीधे आरोपी के पास ले जाकर बयान वापस लेने के लिए धमकाया. उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम की नाकामी के चलते आखिरकार उसको उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा.

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