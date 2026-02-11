हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनKohrra 2 Review: सस्पेंस से भरी जबरदस्त सीरीज, मोना सिंह और बरुण सोबती ने दी एक्टिंग की मास्टर क्लास

Kohrra 2 Review: सस्पेंस से भरी जबरदस्त सीरीज, मोना सिंह और बरुण सोबती ने दी एक्टिंग की मास्टर क्लास

कोहरा 2 रिलीज हो गई है. इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. सीरीज में मोना सिंह, बरुण सोबती जैसे एक्टर्स हैं.आइए जानते हैं कैसी बनी है सीरीज.

By : अमित भाटिया | Updated at : 11 Feb 2026 05:42 PM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स पर जब कोहरा का पहला सीजन आया था तो उसे खूब तारीफ मिली थी और उसकी वजह थी की सीरीज को पंजाब का फ्लेवर जबरदस्त तरीके से दिया गया था. इस सीरीज को देखकर आपको लगा था कि आप पंजाब में है बहुत सारे डायलॉग भी पंजाबी में थे. इस बार भी वही किया गया है और पहले से ज्यादा जबरदस्त तरीके से किया गया है. ये सीरीज बताती है कि अगर किसी शहर का लोकल कंटेंट बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है. और सिर्फ बनाया ही नहीं जा सकता किस तरह से उसे परफेक्ट तरीके से बनाया जा सकता है. 

कहानी

एक मर्डर होता है अब वो मर्डर किसका है, किसने किया है, उसे शख्स के दुश्मन कौन है, उसके दोस्त कौन है, किस तरह से पुलिस उसे तक पहुंचेगी. 6 एपिसोड की ये सीरीज आपको ये कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखती है. कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताना स्पॉयलर हो जाएगा. इसके लिए नेटफ्लिक्स पर 6 एपिसोड किए सीरीज देखा डालिए.

कैसी है सीरीज?

ये एक कमाल की सीरीज है. ये सीरीज आपको एक सेकंड के लिए पलक झपकने का मौका नहीं देती. सीरीज में पंजाब का फ्लेवर जबरदस्त तरीके से ऐड किया गया है. इस तरह साउथ की कुछ फिल्में हमें साउथ के कुछ इलाकों से बहुत अच्छे से रूबरू करवाती हैं. इस तरह ये सीरीज आपको पंजाब ले जाती है. सीरीज जबरदस्त तरीके से ऑथेंटिक लगती है. कलाकारों का इस्तेमाल कमल तरीके से किया गया है. यहां पुलिसवाले हीरोगिरी नहीं दिखाई. वो बिल्कुल असली पुलिसवालों की तरह पीटते हैं. कई बार पिटते भी हैं. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके कलाकारों ने पंजाबी बोलने की कोशिश नहीं की है बल्कि पंजाबी बड़े कमाल तरीके से बोली है.

एक भी जगह आपको ऐसा नहीं लगता कि बिना ट्रेनिंग के पंजाबी बोली गई है. इस सीरीज की सबसे खास चीज है इसका सस्पेंस कहानी में कई लेयर्स हैं. जो सीरीज में आपका इंटरेस्ट लगातार बनाए रखती है. आपको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होगा इसके 6 एपिसोड आप एक बार में देख डालेंगे और सीरीज खत्म होने पर आपको कुछ अलग सा महसूस भी होगा. अब वो क्या महसूस होगा ये आपको नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज देखकर ही समझ आएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

एक्टिंग

मोना सिंह ने कमाल का काम किया है. उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो हिंदुस्तान की बेहतरीन हीरोइन में से एक हैं, मोना जिस तरह से पत्नी के रूप में नजर आती है.  फिर जिस तरह से एक सख्त पुलिस वाली के रूप में नजर आती हैं. वो आपका दिल जीत लेती है. उनकी पंजाबी बहुत कमाल की है.

बरुण सोबती की जितनी तारीफ की जाए कम है. उन्होंने इस किरदार को निभाया नहीं है. उन्होंने इस किरदार को जिया है एक ऐसा पुलिस वाला जिसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उथल-पुथल मची हुई है. लेकिन उसे अपनी ड्यूटी भी निभानी है. बरुण इस किरदार में जान डाल दी है. वो आपको पंजाब पुलिस के सिपाही ही लगते हैं. रणविजय सिंह ने भी कमल काम किया है आप उनकी एक्टिंग देखकर उनका रोडीज वाला अंदाज भूल जाएंगे. पूजा भमरा ने कमाल का काम किया है. अनुराग अरोड़ा का काम अच्छा है प्रेरक मेहता काफी इंप्रेस करते हैं. इसके अलावा जितने भी कलाकार हैं सबने अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है. 
 
राइटिंग और डायरेक्शन

गुंजित चोपड़ा दिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने कहानी लिखी है. सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने डायरेक्ट की है. राइटिंग और डायरेक्शन दोनों डिपार्टमेंट शानदार है ये राइटिंग का ही कमाल है कि आप सीरीज एक बार में देख डालेंगे. इसे जी ऑथेंटिक तरीके से डायरेक्ट किया गया है. वही इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. 

कुल मिलाकर ये नेटफ्लिक्स की एक और कमाल की सीरीज है, जिसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. 

Rating - 4 स्टार्स 

Published at : 11 Feb 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Mona Singh Barun Sobti Kohrra 2
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया, 'मुझे आश्चर्य है कि...'
राजस्थान बजट को लेकर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, 'जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है'
विश्व
Thailand School Firing: कनाडा के बाद थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
ABP Premium

वीडियोज

Kohrra 2 Review | पुलिस, Family और एक नयी Murder Mystery | Mona Singh, Varun Sobti की जबरदस्त Performance
Parliament Session: संसद में राहुल को लेकर क्या बोल गए अनुराग? | Anurag Thakur on Rahul
Rahul Gandhi Full Speech: सदन में 'अडानी-अंबानी' पर बवाल! जब राहुल गांधी के भाषण पर छिड़ गई जंग!
8 Opposition MPs Suspension: Lok Sabha में 'No Entry', Congress और Left के सांसदों की बढ़ी मुश्किलें!
New Income Tax Rules: 1 April से PAN दिखाने की Tension ख़तम ! | Paisa Live

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया, 'मुझे आश्चर्य है कि...'
राजस्थान बजट को लेकर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, 'जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है'
विश्व
Thailand School Firing: कनाडा के बाद थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
थाईलैंड के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर्स ने टीचर्स और स्टू़डेंट्स को बनाया बंधक
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
आने वाले तीन महीने बॉक्स ऑफिस पर होगी पैसों की बारिश, रिलीज हो रही ये 6 फिल्में मचाएंगी तहलका
आने वाले तीन महीने बॉक्स ऑफिस पर होगी पैसों की बारिश, रिलीज हो रही ये 6 फिल्में मचाएंगी तहलका
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
जनरल नॉलेज
SIR VS SR: SIR और SR लिस्ट में क्या है अंतर, दोनों में क्या-क्या चीजें होती हैं चेक?
SIR और SR लिस्ट में क्या है अंतर, दोनों में क्या-क्या चीजें होती हैं चेक?
ट्रेंडिंग
Google से पूछा ‘जयपुर के पॉश इलाके कौन से हैं' और कर डाली लाखों की चोरी, चोरी के तरीके से हैरान यूजर्स
Google से पूछा ‘जयपुर के पॉश इलाके कौन से हैं' और कर डाली लाखों की चोरी, चोरी के तरीके से हैरान यूजर्स
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget