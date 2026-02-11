नेटफ्लिक्स पर जब कोहरा का पहला सीजन आया था तो उसे खूब तारीफ मिली थी और उसकी वजह थी की सीरीज को पंजाब का फ्लेवर जबरदस्त तरीके से दिया गया था. इस सीरीज को देखकर आपको लगा था कि आप पंजाब में है बहुत सारे डायलॉग भी पंजाबी में थे. इस बार भी वही किया गया है और पहले से ज्यादा जबरदस्त तरीके से किया गया है. ये सीरीज बताती है कि अगर किसी शहर का लोकल कंटेंट बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है. और सिर्फ बनाया ही नहीं जा सकता किस तरह से उसे परफेक्ट तरीके से बनाया जा सकता है.

कहानी

एक मर्डर होता है अब वो मर्डर किसका है, किसने किया है, उसे शख्स के दुश्मन कौन है, उसके दोस्त कौन है, किस तरह से पुलिस उसे तक पहुंचेगी. 6 एपिसोड की ये सीरीज आपको ये कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखती है. कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताना स्पॉयलर हो जाएगा. इसके लिए नेटफ्लिक्स पर 6 एपिसोड किए सीरीज देखा डालिए.

कैसी है सीरीज?

ये एक कमाल की सीरीज है. ये सीरीज आपको एक सेकंड के लिए पलक झपकने का मौका नहीं देती. सीरीज में पंजाब का फ्लेवर जबरदस्त तरीके से ऐड किया गया है. इस तरह साउथ की कुछ फिल्में हमें साउथ के कुछ इलाकों से बहुत अच्छे से रूबरू करवाती हैं. इस तरह ये सीरीज आपको पंजाब ले जाती है. सीरीज जबरदस्त तरीके से ऑथेंटिक लगती है. कलाकारों का इस्तेमाल कमल तरीके से किया गया है. यहां पुलिसवाले हीरोगिरी नहीं दिखाई. वो बिल्कुल असली पुलिसवालों की तरह पीटते हैं. कई बार पिटते भी हैं. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके कलाकारों ने पंजाबी बोलने की कोशिश नहीं की है बल्कि पंजाबी बड़े कमाल तरीके से बोली है.

एक भी जगह आपको ऐसा नहीं लगता कि बिना ट्रेनिंग के पंजाबी बोली गई है. इस सीरीज की सबसे खास चीज है इसका सस्पेंस कहानी में कई लेयर्स हैं. जो सीरीज में आपका इंटरेस्ट लगातार बनाए रखती है. आपको पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होगा इसके 6 एपिसोड आप एक बार में देख डालेंगे और सीरीज खत्म होने पर आपको कुछ अलग सा महसूस भी होगा. अब वो क्या महसूस होगा ये आपको नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज देखकर ही समझ आएगा.

एक्टिंग

मोना सिंह ने कमाल का काम किया है. उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो हिंदुस्तान की बेहतरीन हीरोइन में से एक हैं, मोना जिस तरह से पत्नी के रूप में नजर आती है. फिर जिस तरह से एक सख्त पुलिस वाली के रूप में नजर आती हैं. वो आपका दिल जीत लेती है. उनकी पंजाबी बहुत कमाल की है.

बरुण सोबती की जितनी तारीफ की जाए कम है. उन्होंने इस किरदार को निभाया नहीं है. उन्होंने इस किरदार को जिया है एक ऐसा पुलिस वाला जिसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उथल-पुथल मची हुई है. लेकिन उसे अपनी ड्यूटी भी निभानी है. बरुण इस किरदार में जान डाल दी है. वो आपको पंजाब पुलिस के सिपाही ही लगते हैं. रणविजय सिंह ने भी कमल काम किया है आप उनकी एक्टिंग देखकर उनका रोडीज वाला अंदाज भूल जाएंगे. पूजा भमरा ने कमाल का काम किया है. अनुराग अरोड़ा का काम अच्छा है प्रेरक मेहता काफी इंप्रेस करते हैं. इसके अलावा जितने भी कलाकार हैं सबने अपने किरदार के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है.



राइटिंग और डायरेक्शन

गुंजित चोपड़ा दिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने कहानी लिखी है. सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने डायरेक्ट की है. राइटिंग और डायरेक्शन दोनों डिपार्टमेंट शानदार है ये राइटिंग का ही कमाल है कि आप सीरीज एक बार में देख डालेंगे. इसे जी ऑथेंटिक तरीके से डायरेक्ट किया गया है. वही इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है.

कुल मिलाकर ये नेटफ्लिक्स की एक और कमाल की सीरीज है, जिसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा.

Rating - 4 स्टार्स