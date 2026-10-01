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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनDupahiya Season 2 Review: इस वीकेंड पर धड़कपुर की सैर कर आइए, खूब हंसाएगी सीरीज

Dupahiya Season 2 Review: इस वीकेंड पर धड़कपुर की सैर कर आइए, खूब हंसाएगी सीरीज

Dupahiya Season 2 Review: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 'दुपहिया' का दूसरा सीजन स्ट्रीम हो रहा है. जानें इस सीरीज में क्या खास है, देखना चाहिए या नहीं, पढ़ें रिव्यू

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 01 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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Dupahiya Season 2 Review: अगर इस वीकेंड आप खून-खराबे और चकाचौंध से दूर कुछ हल्का-फुल्का, ठेठ देसी और दिल छू लेने वाला देखना चाहते हैं, तो सीधे 'धड़कपुर' का रुख कर लीजिए. प्राइम वीडियो पर 'दुपहिया' का दूसरा सीजन आ चुका है. धड़कपुर की मिट्टी में वही भोलापन है, लेकिन इस बार गांव के दांव-पेच और किरदारों की मस्ती पहले से ज्यादा पैनी और मजेदार है. एक बार इस गांव में कदम रख लिया, तो ठहाकों और एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी है.

इस बार कई कहांनियां देखने को मिलेंगी

सीजन 1 में आपने बाइक चोरी की कहानी देखी थी. सीजन 2 की शुरुआत भी वहीं से होती है, लेकिन इस बार कहानी में कई दिलचस्प ट्रैक हैं. धड़कपुर गांव में बनवारी झा (गजराज राव) अपने परिवार के साथ रहते हैं. नौकरी नहीं है, इसलिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. बेटे भूगोल झा (स्पर्श श्रीवास्तव) का सपना मुंबई जाकर हीरो बनने का है. फिलहाल वह रील्स बनाकर, यानी एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है.

Dupahiya Season 2 Review: इस वीकेंड पर धड़कपुर की सैर कर आइए, खूब हंसाएगी सीरीज
इसी बीच गांव में बनवारी की जमीन पर मोबाइल टावर लगाने का फैसला होता है. इसके बदले लाखों रुपये मिलने की उम्मीद है और परिवार को नियमित आमदनी का एक जरिया नजर आने लगता है. लेकिन तभी गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है. इंटरनेट से मिली अधकचरी जानकारियों के आधार पर गांव वाले बुखार से लेकर सुनामी तक के लिए मोबाइल टावर को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं. इस तरह टावर लगाने का फैसला गांव में एक नई बहस और उथल-पुथल की वजह बन जाता है.

Dupahiya Season 2 Review: इस वीकेंड पर धड़कपुर की सैर कर आइए, खूब हंसाएगी सीरीज

दूसरी तरफ, बेटी रोशनी (शिवानी रघुवंशी) की सगाई टूट चुकी है. अब उसके सामने SSC परीक्षा पास करने की चुनौती है, लेकिन तैयारी न के बराबर है. उसकी कहानी आगे चलकर पेपर लीक के मुद्दे तक पहुंचती है. हाल के दिनों में देशभर में चर्चा में रहे इस मुद्दे से कहानी जुड़ने के कारण यह ट्रैक प्रासंगिक भी लगता है.

Dupahiya Season 2 Review: इस वीकेंड पर धड़कपुर की सैर कर आइए, खूब हंसाएगी सीरीज

कुल मिलाकर, इस बार कहानी में कई नए दांव-पेच हैं. पारिवारिक उलझनों, गांव की अफवाहों, रोजगार की चिंता और परीक्षा में धांधली जैसे मुद्दों को साथ लेकर सीरीज आगे बढ़ती है.

एक्टिंग में एक से बढ़कर एक

गजराज राव को ऐसे किरदारों में महारत हासिल है. उनकी तारीफ में क्या ही कहा जाए. उन्हें देखकर लगता है कि बनवारी झा के किरदार में उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता.

सबसे बेहतरीन लगे हैं स्पर्श झा, जिन्होंने पूरी सीरीज में जान डाल दी है. उनके सपने हैं, उन्हें पूरा करने की चुनौतियां हैं और पिता की उम्मीदों का बोझ भी. हर इमोशनल सीन में वह शानदार लगे हैं. लड़की बनकर लौंडा डांस करने से लेकर किसी के हंसने पर मजेदार जवाब देने तक, स्पर्श हर अंदाज में जमे हैं.

Dupahiya Season 2 Review: इस वीकेंड पर धड़कपुर की सैर कर आइए, खूब हंसाएगी सीरीज

'लापता लेडीज' में भी वह अपनी छाप छोड़ चुके हैं. 'जमतारा: सबका नंबर आएगा' से पॉपुलर हुए स्पर्श हर नए किरदार के साथ खुद को साबित करने में जुटे हैं. इस सीरीज में भी उनका अभिनय दमदार है और वह अपनी मौजूदगी से कहानी में रंग भर देते हैं.

निरहुआ भी इस सीरीज में नजर आए हैं और अपने अलग अंदाज से रंग जमाते हैं.


Dupahiya Season 2 Review: इस वीकेंड पर धड़कपुर की सैर कर आइए, खूब हंसाएगी सीरीज

वहीं, सरपंच पुष्पलता यादव के किरदार में रेणुका शहाणे भी अच्छी लगी हैं. हालांकि उन्हें ज्यादा स्पेस नहीं दिया गया है. 

डायरेक्शन 

इस की डायरेक्टर सोनम नायर हैं और बहुत हद तक वो इस सीरीज के लेवल को बनाए रखने में कामयाब हुई हैं.  पहले सीजन में एक ही टॉपिक था. लोग सीधे-सादे थे. इस बार उन्होंने सबके असली रंग दिखाए हैं. कई टॉपिक को छुआ और ठीकठाक से दिखाया है.

 

 
 
 
 
 
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देखें या नहीं

ये एक साफ-सुथरी फैमिली सीरीज है. प्राइम वीडियो पर ये सीरीज स्ट्रीम हो रही है. कुल आठ एपिसोड हैं. हर एक एपिसोड करीब 35-45 मिनट का है. इसमें एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त हैं और  धड़कपुर में घुसेंगे तो उनकी दुनिया में खो जाएंगे. जरुर देखें. 

रेटिंग *** (तीन स्टार) 

Published at : 01 Oct 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Dupahiya Season 2 Dupahiya Season 2 Review
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