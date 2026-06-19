टॉय स्टोरी 5 रिव्यू| फोन में लगे रहने वाले बच्चों को जरूर दिखाएं ये फिल्म, दिल जीत लेने वाली जरूरी कहानी

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनToy story 5 Review | फोन में लगे रहने वाले बच्चों को जरूर दिखाएं ये फिल्म, दिल जीत लेने वाली जरूरी कहानी

Toy story 5 Review | फोन में लगे रहने वाले बच्चों को जरूर दिखाएं ये फिल्म, दिल जीत लेने वाली जरूरी कहानी

Toy story 5 Review: फिल्म 'टॉय स्टोरी 5' थिएटर में रिलीज हो चुकी है. अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इसका मूवी रिव्यू पढ़ लें.

Written By : अमित भाटिया |  Updated at : 19 Jun 2026 03:01 PM (IST)
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क्या आपका बच्चा भी फोन में लगा रहता है, फोन देखकर खाना खाता है, या आप भी वो पेरेंट हैं जो बच्चों को इसलिए फोन पकड़ा देते हैं कि वो शांत रहेंगे तो ये फिल्म अपने बच्चों के साथ देखिए. एक वक्त था जब बच्चे घंटों अपने खिलौनों के साथ खेलते थे, कभी गुड्डे-गुड़ियों की शादी कराते थे तो कभी उनके लिए अपनी अलग दुनिया बना लेते थे. लेकिन अब मोबाइल और टैबलेट ने बच्चों की जिंदगी में इतनी जगह बना ली है कि खिलौने धीरे-धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं. बच्चों के लिए बाहर निकलकर खेलना, दोस्त बनाना और असली दुनिया से जुड़ना कितना जरूरी है. यही बात बेहद प्यारे अंदाज में बताती है ये फिल्म. 

कहानी - ये कहानी है बौनी यानि स्कारलेट स्पीयर्स की है. उसे अपने खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उसके दोस्त नहीं बनते, उसकी इस परेशानी को देखकर उसके पैरेंट्स उसे लिलीपैड नाम का एक टैबलेट दिला देते हैं,धीरे-धीरे बौनी की दुनिया lilipad  ही हो जाता है और वो अपने खिलौनों से दूर होती जाती है. उसकी पसंदीदा काउगर्ल गुड़िया जेस्सी यानि जोन क्यूसैक को यह बात परेशान करती है,उसे लगता है कि बौनी अब न पहले की तरह खिलौनों के साथ खेलेगी और न ही नए दोस्त बनाएगी, इसके बाद जेस्सी बौनी को स्क्रीन की दुनिया से बाहर लाने की कोशिश करती है, क्या वो ऐसा कर पाएगी, यही इस फिल्म में खूबसूरती से दिखाया गया है

कैसी है फिल्म - ये एक कमाल और जरूरी फिल्म है. ये कहानी आज के समय में बहुत जरूरी लगती है. आज कई बच्चे मोबाइल और टैबलेट में इतने बिजी हो गए हैं कि बाहर खेलना और दोस्तों के साथ टाइम बिताना कम होता जा रहा है. फिल्म इसी बात को बहुत आसान और मजेदार तरीके से समझाती है. फिल्म के कई सीन दिल को छू जाते हैं. घर के किसी कोने में पड़े खिलौनों का ये सोचना कि बच्चे अब उनके साथ नहीं खेलते. काफी इमोशनल लगता है. वहीं रात में चादर के अंदर मोबाइल चलाते बच्चे या एक साथ बैठे होने के बावजूद अपने-अपने फोन में खोए बच्चे. आज की रियलिटी को अच्छी तरह दिखाते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म तकनीक को गलत नहीं बताती. फिल्म ये नहीं कहती कि मोबाइल या टैबलेट खराब हैं, बल्कि ये दिखाती है कि तकनीक बच्चों के लिए फायदेमंद भी हो सकती है. बस उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए. फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो बचपन की यादें ताजा कर देते हैं, गुड्डे-गुड़ियों की शादी, खिलौनों के साथ नई-नई कहानियां बनाना और अपनी कल्पना से उन्हें जिंदा कर देना. ये सब देखकर पुराने दिन याद आ जाते हैं खिलौनों की नजर से दिखाई गई दुनिया भी काफी मजेदार लगती है. पुराने बैटरी वाले खिलौने, वॉकी-टॉकी और दूसरे गैजेट्स को भी कहानी में अच्छे तरीके से शामिल किया गया है. वहीं वूडी यानि टॉम हैंक्स का दूसरे खिलौनों के लिए नया घर ढूंढना फिल्म के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है.  फिल्म बहुत खूबसूरती से बताती है कि असली खेल और मोबाइल गेम में क्या फर्क होता है, फिल्म का एनीमेशन बहुत अच्छा है.

एक्टिंग - ये एनीमेशन फिल्म है और इसमें एक्टर्स की वॉयस एक्टिंग कमाल है. टॉम हैंक्स, टिम एलन और जोन क्यूसैक अपने किरदारों में जान डाल देते हैं. वहीं ग्रेटा ली, स्कारलेट स्पीयर्स और बाकी कलाकारों की डबिंग भी काफी अच्छी है.

राइटिंग और डायरेक्शन - एंड्रयू स्टैंटन और केन्ना हैरिस की राइटिंग कमाल है, एंड्रयू स्टैंटन का डायरेक्शन दिल को छू लेगा

कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए 

रेटिंग -3.5 स्टार्स

Published at : 19 Jun 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Toy Story 5
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