द पिरामिड स्कीमः टीवीएफ ने निकाले सबके लेवल, आम लोगों के साथ हुए फर्जीवाड़े पर बनी कमाल की सीरीज

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनThe Pyramid Scheme Review: TVF ने निकाले सबके लेवल, आम लोगों के साथ हुए फर्जीवाड़े पर बनी कमाल की सीरीज

The Pyramid Scheme Review: TVF ने निकाले सबके लेवल, आम लोगों के साथ हुए फर्जीवाड़े पर बनी कमाल की सीरीज

The Pyramid Scheme Review: सीरीज द पिरामिड स्कीम आज 5 जून को रिलीज हो गई है. अगर आप इस सीरीज को देखना का प्लान बना रहे हैं तो नीचे इसका पूरा रिव्यू पढ़ ले.

By : अमित भाटिया | Updated at : 05 Jun 2026 04:09 PM (IST)
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आपने सोशल मीडिया पर बल्लभगड़ की ज्योति वाली रील्स जरूर देखी होंगी, कैसे सूट पहने कुछ लोग जोर जोरसे चिल्लाते हैं,मैं बनूंगा डायमंड, ये वो फर्जीवाड़ा है जिसने ना जाने कितने लोगों को अपने चपेट में लिया, इसे MlM यानि मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, जहां आपको कुछ लोग अपने साथ जोड़ने हैं, फिर वो कुछ जोड़ेगे और काफी लोगों का पैसा लेकर कंपनी गायब हो जाएगी, इसका शिकार ना जाने कितने लोग हुए लेकिन पहली बार इसपर एक सीरीज बनी है, टीवीएफ ने एक बार फिर से एक ऐसे आइडिया पर कंटेंट बनाया है जो काफी रिलेटेबल है.

कहानी- ये कहानी है गोल्डी चौहानी यानि परमवीर सिंह चीमा और मनोज श्रीवास्तव यानि रणवीर शौरी और ऐसे ही बहुत से लोगों की जो अपनी जिंदगी में अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. लेकिन उनके पास पैसा नहीं है. फिर उन्हें दिखाए जाते हैं सपने, कि बस कुछ नहीं करना. थोड़े से पैसे का इंतजाम करना है, एक कंपनी ज्वाइन करनी है और कुछ लोग जोड़ने हैं और फिर आप बाइक नहीं छह महीने में सीथे प्राइवेट जेट ले लोगो, इसके बाद कैसे आम आदमी के पैसे को लूटा जाता है, यही कहानी इस सीरीज में कायदे से दिखाई गई है

कैसी है सीरीज- ये एक कमाल की सीरीज है. इसका टॉपिक ही बहुत रिलेटेबल है और टीवीएफ की यही खासियत है कि वो कहानियां हमारी जिंदगी से लेकर आता है. आज जहां हर कोई एक ही तरह का कंटेंट बनाए जा रहा है, वहां टीवीएफ एक्सपेरिमंट कर रहा है और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात है. सीरीज की शुरुआत कमाल तरीके से होती है, मेंबर बनाने वाले सीन काफी मजेदार हैं. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप जरूर रिलेट करेंगे, सीरीज ये भी दिखाती है कि ऊपर के लेवल पर लोग कैसे कुछ लोगों का इस्तेमाल करते हैं और इस पैसे से क्या किया जाता है, सीरीज बीच बीच में थोड़ी सी भटक जाती है, थोड़ी सी लंबी लगने लगती है लेकिन फिर ट्रैक पर आ जाती है. सीरीज का इमोशन काफी स्ट्रॉन्ग है, आम आदमी का पैसा , इस टॉपिक के साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं और यही इस सीरीज की जान है, करीब 40 मिनट के 7 एपिसोड थोड़े लंबे तो लगते हैं लेकिन आपको एक ऐसी हकीकत के बारे में बता जाते हैं जिसके बारे में आपने ऊपर ऊपर से सुना होगा. ये आपको सिखा जाते है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, 6 महीने से बाइक से प्राइवेट जेट का सफर तय नहीं किया जा सकता है बशर्ते आपने कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ वाले सवाल का सही जवाब ना दिया होगा.

एक्टिंग- परमवीर सिंह चीमा ने एक बार फिर कमाल का काम किया है. ये इन दिनों ओटीटी पर वैसे भी झंडे गाड़ रहे हैं और यहां भी इस किरदार में एक दम फिट हैं. एक नौजवान जो कुछ करना चाहता है लेकिन वो कैसे करे. ये किरदार आज के करोड़ों यंगस्टर्स से प्रेरित है और इस किरदार को परमवीर जी गए हैं. रणवीर शौरी ने कमाल ही कर दिया है. वो मनोज श्रीवास्तव के रोल में बहुत जमे हैं, ये उनका हाल का बेस्ट काम कहा जाएगा अलफिया जाफरी ने काफी अच्छा काम किया है. वो द ट्राइब नाम की सीरीज में नजर आई थी जिसके बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर लेकिन यहां उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपना टैलेंट अच्छे से दिखाया , अंजन श्रीवास्तव को बाबू यानि दादाजी के किरदार में देखना कमाल है , शेखर सुमन अच्छे लगे हैं, स्मिता बंसल ने अच्छा काम किया है, रवि बहल बढ़िया हैं, सारे एक्टर अपने अपने रोल में फिट हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन - इस सीरीज के क्रिएटर हैं श्रैयांश पांडे. इनका गुल्लक 5 भी इसी हफ्ते आया है और ये कमाल का काम करते हैं. सीरीज को अक्षेंद्र मिश्रा ने लिखा है  और आशीष आर शुक्ला ने डायरेक्ट किया है. राइटिंग बढ़िया है लेकिन थोड़ी और पैनी हो सकती थी. 7 की जगह 5 एपिसोड में मामला निपटाया जाता तो और असरदार लगता.  डायरेक्शन बढ़िया है.  आम आदमी की दिक्कत को बिल्कुल वैसा दिखाया गया जैसी वो है.

कुल मिलाकर टीवीएफ की ये एक और कमाल सीरीज है, जरूर देखिए

रेटिंग- 3.5 स्टार्स 

Published at : 05 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
The Pyramid Scheme
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