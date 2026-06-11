द नर्मदा स्टोरी रिव्यू: ये पुलिस और सोसाइटी के रिश्तों बनी एक बेहद सेंसिबल फिल्म है

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनThe Narmada Story Review: ये फिल्म बड़ी बड़ी क्राइम थ्रिलर्स को टक्कर देती है, पुलिस और सोसाइटी के रिश्तों बनी एक बेहद सेंसिबल फिल्म 

The Narmada Story Review: ये फिल्म बड़ी बड़ी क्राइम थ्रिलर्स को टक्कर देती है, पुलिस और सोसाइटी के रिश्तों बनी एक बेहद सेंसिबल फिल्म 

The Narmada Story Review: पुलिस और सोसाइटी के रिश्तों बनी फिल्म द नर्मदा स्टोरी इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है. देखने की प्लानिंग है तो पहले इसका रिव्यू यहां पढ़ लीजिए.

By : अमित भाटिया | Updated at : 11 Jun 2026 10:16 AM (IST)
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जिस फिल्म में 6 एक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हों तो समझ जाइए कि उस फिल्म में एक्टिंग का लेवल क्या होगा, ये फिल्म बजट में भले छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देने का दम रखती है. इस फिल्म में पुलिस को दबंग सिंघम या सिंबा की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि पुलिस की तरह दिखाया गया है, और यही इस फिल्म का खासियत है. ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर होने के साथ साथ पुलिस और सोसाइटी के रिश्ते को भी समझाती है कि कैसे पुलिस को आम आदमी के साथ बर्ताव करना चाहिए. ये फिल्म देखते हुए ये भी लगता है कि अगर ये मेकर्स इस तरह की कहानी ला सकते हैं तो बड़े मेकर्स क्यों करोड़ों रुपए में कचरा फिल्में बना रहे हैं.

कहानी
 ये कहानी है मध्य प्रदेश के नर्मदा इलाके की जहां से एक पुलिसवाला गायब हो जाता है. अब पुलिस वैसे किसी की तलाश करे ना करे लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट के अफसर को तो ढूंढना पड़ेगा. इस कहानी में किन्रर हैं, एक ऐसी लड़की जो बोल सुन नहीं सकती, एक ऐसी पुलिसवाली है जिसका बैंक में काम करने वाला पति उसे मारता है. एक ऐसी पुलिस अफसर है जो इस असमंजस में फंसी है कि अपने पिता की सेहत का ध्यान रखे या ड्टूटी करे, और ये सब आपस में जुड़े हैं. पुलिसवाला कहां गायब हुआ, इसकी जांच करते हुए ये कहानी काफी कुछ कहती है, समझाती है, जो आप थिएटर जाकर देख सकते हैं.

कैसी है फिल्म
ये एक अच्छी फिल्म है, फिल्म आपको बांधकर रखती है. आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा?  जब अपने पति से डरने वाली पुलिस कांस्टेबल हिम्मत जुटाकर उसे पीटती है तो आप ताली बजाते हैं. कहानी में कई लेयर्स हैं लेकिन स्क्रीनप्ले भटकता नहीं है. कमाल के एक्टर अपनी एक्टिंग से आपको बांधकर रखते हैं, फिल्म पुलिस और सोसाइटी के रिश्तों पर भी बात करती है कि कैसे पुलिसवाले आम आमदी की बात को अनसुना करके कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और उनका सोसाइटी से रिश्ता कैसा होना चाहिए?  ये फिल्म ये भी बताती है, समझाती है कि पुलिसवाले भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी दिक्कते हैं और उनसे जूझते हुए वो ड्यूटी कर रहे हैं. फिल्म एक बढ़िया क्राइम थ्रिलर तो है ही , सस्पेंस बनाए रखती हैं लेकिन साथ साथ कई बातें और भी बता जाती है और वो इस फिल्म को और खास बना देता है. ये फिल्म देखते हुए लगता है कि अगर यही कहानी किसी बड़े बैनर के पास होती, बड़े बजट पर बनती, इसमें कोई बड़ा सुपरस्टार होता, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देती लेकिन बॉलीवुड की दिक्कत यही है कि यहां सही चीजों पर पैसा कम ही लगाया जाता है. लेकिन अगर आप एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए.

एक्टिंग
सिमाला प्रसाद मेन लीड में हैं , वो एक रियल पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपना किरदार अच्छे से प्ले किया है. उन्होंने फिल्मी होने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और यही इस किरदार की खूबसूरती है. एक असली पुलिस अफसर को पर्दे पर पुलिस का रोल करते देखना भी अपने आप में कमाल है.  रघुबीर यादव सिमाला के पिता के किरदार में कमाल हैं. वो अपनी बातों से बहुत कुछ कह जाते हैं. मुकेश तिवारी का काम हमेशा की तरह शानदार है. अश्विनी कालसेकर ने एक मां के रोल को कमाल तरह से निभाया है. इश्तियाक़ ख़ान ने किन्नर के रोल में जान डाल दी है. इसके अलावा अंजलि पाटिल, जरीना वहाब, आलोक चटर्जी, सबने अपने अपने रोल को अच्छे से प्ले किया है.

राइटिंग और डायरेक्शन
जैगम इमाम , पंकज कौरव और आकाश तक ने कहानी लिखी है और जैगम इमाम ने डायरेक्ट की है. कहानी में दम है, और स्क्रीनप्ले आपको बांधकर रखता है. डायरेक्शन अच्छा है, अगर बजट और होता तो ये फिल्म और बेहतर प्रोडक्शन स्केल पर बनती है. हालांकि ये रियल लोकेशन्स पर ही शूट हुई है और इसलिए काफी रियल लगती है.

कुल मिलाकर ये फिल्म देखने लायक है

रेटिंग - 3 स्टार्स

Published at : 11 Jun 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
The Narmada Story
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