द डेविल वियर्स प्राडा 2 रिव्यू: मीडिया की सच्चाई दिखाई है ये फिल्म, मेरिल स्ट्रीप और ऐनी हैथवे की एक्टिंग दमदार

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनThe Devil Wears Prada 2 Review: मीडिया की सच्चाई दिखाई है ये फिल्म, Meryl Streep और Anne Hathaway ने किया है शानदार काम

The Devil Wears Prada 2 Review: मीडिया की सच्चाई दिखाई है ये फिल्म, Meryl Streep और Anne Hathaway ने किया है शानदार काम

द डेविल वियर्स प्राडा 2 फिल्म में मीडिया की सच्चाई के साथ-साथ उसमें होने वाली राजनीति को भी काफी खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है. फिल्म में मेरिल स्ट्रीप और ऐनी हैथवे की एक्टिंग शानदार है.

By : अमित भाटिया | Updated at : 01 May 2026 01:04 PM (IST)
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मीडिया के बारे में आपने तमाम तरह की बातें सुनी होंगी, मीडिया में काम करते हैं तो देखी होंगी, आज मीडिया बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, ऐसे में किसी बड़े मीडिया हाउस के अंदर क्या चलता है. क्या राजनीति होती है, कैसे काम होता है, क्या बिजनेस के लिए एथिक्स को ताक पर रख दिया जाता है. क्या ग्लैमर से जुडे मीडिया में भी सब गंदा है पर धंधा है,ये फिल्म मीडिया की दुनिया को बड़े कायदे से और बड़ी करीब से दिखाती है. बदलती हुई मीडिया की चुनौतियां भी दिखाती है और राजनीति भी  

कहानी - ये कहानी मिरांडा प्रेस्टली की जिन्हें डिजिटल मीडिया के इस दौर में अपनी प्रिंट मैगजीन रनवे को चलाना है. लेकिन प्रिंट इंडस्ट्री मुश्किल में है क्योंकि लोग अब डिजिटल मीडियम पर शिफ्ट हो रहे हैं. मजबूरी में उन्हें अपनी ही एक पुरानी एसिसटेंट एमिली कार्टलेन का सामना करना पड़ता जो अब एक पावरफुल पोजीशन में है और उन्हें ऐड दे सकती है.

रनवे  को चलाने के लिए एंडी सैक्स को भी फीचर्स एडिटर बनाकर वापस लाया जाता है. अब पावर और ईगो के इस खेल में क्या रनवे चल पाएगी, ये कहानी आपको थिएटर जाकर देखनी पड़ेगी.

कैसी है फिल्म- ये इस फिल्म का दूसरा पार्ट है और ये पहले पार्ट की तरह ही कमाल है. इस फिल्म में जिस तरह से मीडिया की दुनिया को दिखाया गया है, वैसा शायद ही कभी दिखाया गया हो. इस फिल्म को बॉलीवुड के तमाम लोग भी प्रमोट कर रहे हैं. ये फिल्म दो घंटे की है, एक दम से मुद्दे पर आती हैं और तेजी से आगे बढ़ती हैं. कहीं किसी किरदार को गढ़ने में जरूरत से ज्यादा वक्त नहीं दिया गया, ये फिल्म काफी रिलेटेबल लगती है.

इन दिनों वैसे भी मीडिया की फ्रीडम और क्रेडिबिलिटी को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं, और इस फिल्म में ये सब बड़े अच्छे से दिखाया गया है. किसी को व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं की गई, जो जैसा है वैसा दिखाया गया है, फिल्म कहीं ढीली नहीं पड़ती, बल्कि फिल्म देखते हुए आपको महसूस होता है कि थोड़ा सा और दिखाया जाना चाहिए था, अगर एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो थिएटर में ये फिल्म देख सकते हैं, ये फिल्म इंग्लिश में ही है, इसका हिंदी डब नहीं आया है.

एक्टिंग-मेरिल स्ट्रीप ने कमाल का काम किया है, वो इस किरदार को जैसे जी गई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उनसे बेहतर इस किरदार को कोई नहीं निभा सकता था.

ऐनी हैथवे इस किरदार में काफी सूट करती हैं, उनकी स्क्रीन प्रेंजेस काफी जबरदस्त है, एमिली ब्लंट का काम भी शानदार है. इसके अलावा जितने पुराने और नए एक्टर्स फिल्म में नजर आते हैं वो अपना काम बखूबी करते हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन-लॉरेन वेइसबर्गर ने फिल्म लिखी है और उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी मेहनत से की है, ऐसा लगता है कि वो किसी मीडिया हाउस के साथ करीब से जुड़े और फिर उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी.

डेविड फ्रैंकल का डायरेक्शन काफी अच्छा है, हर किरदार को उतना ही इस्तेमाल किया गया जितना जरूरी था.कुल मिलाकर मीडिया पर एक अच्छी फिल्म देखनी है तो जरूर देखिए.

रेटिंग- 3.5 स्टार्स

ये भी पढ़ें:-Hollywood 5 Iconic Films In 2026: 'स्क्रीम 7' से 'स्केरी मूवी 6' तक, इस साल थिएटर में आग लगाने आ रहीं हॉलीवुड की ये 5 आइकॉनिक फिल्में

Published at : 01 May 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Meryl Streep Anne Hathaway The Devil Wears Prada 2 Review
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