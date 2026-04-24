Sunny weds Ginny 2 Review इस घिसी पिटी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए

आज सिनेमा काफी आगे बढ़ गया है, धुरंधर ने दर्शकों के लेवल तो ऊंचा किया ही है, ओटीटी पर दुनियाभर के कंटेंट ने हमारा टेस्ट काफी बेहतर कर दिया है, ऐसे में इस तरह की फिल्में काफी आउटडेटेड लगती हैं, ऐसा लगता है टाइम मशीन में हम पीछे चले गए है, ये बात भी ठीक है कि हर फिल्म धुरंधर नहीं हो सकती लेकिन कुछ तो ऐसा दिखाया जाए जो आज के ज़माने के हिसाब से लगे

कहानी - सनी और गिन्नी दो अलग अलग बैकग्राउंड के लड़का लड़की हैं, दोनों की शादी नहीं हो रही, दोनों के साथ जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि शादी तो हो नहीं रही, जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा है, दोनों मिलते है और थोड़े बहुत झूठ सच के बाद दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन झूठ कब तक चलेगा, तो फिर क्या होता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है

कैसी है फिल्म - ये काफी पुराने टाइप की फिल्म लगती है, कहानी तो नई नहीं है, ट्रीटमेंट भी पुराना सा है, जोक्स काफी बोरिंग लगते हैं, कहीं हंसी नहीं आती, कोई ऐसा सीन नहीं आता जहां आपको मजा आए या आप फिल्म से कनेक्ट करें, आपको यही लगता रहता है कि ये फिल्म क्यों देखने आए, कलाकार अच्छे हैं लेकिन जब स्क्रिप्ट खराब होगी तो वो भी क्या कर लेंगे, म्यूजिक ठीक ठीक है, जो कई बार हल्का सा रिलीफ दे , लेकिन इतना नहीं कि आपको मजा आ जाए, न ये फिल्म एंटरटेन कर पाती है, न कोई मैसेज दे पाती है, फिल्म का कोई खास चर्चा भी नहीं है, फिल्म का ट्रेलर या गाने कोई बज नहीं बना पाए और फिल्म देखने के बाद कोई बज बने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है

एक्टिंग - अविनाश तिवारी कमल एक्टर हैं, ओ रोमियो में कहीं कहीं शाहिद पर भारी पड़े थे, लेकिन यहां उनके जैसा एक्टर भी कुछ नहीं कर पाया, वो करियर में आगे बढ़ गए है और ये फिल्म उन्हें पीछे ले जाने का ही काम करती, मेधा शंकर इस फिल्म को देखने की इकलौती वजह हैं , वो बहुत खूबसूरत और अलग लगी हैं, उनका काम भी बढ़िया है, ये फिल्म भले अच्छी नहीं है लेकिन मेधा को इससे फायदा जरूर होगा, बाकी के एक्टर्स अपने अपने रोल्स में ठीक हैं लेकिन कोई आपके ऊपर ऐसा असर नहीं छोड़ पाता कि आपको याद रहे.

राइटिंग और डायरेक्शन - प्रशांत झा ने राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम किया हैं, उनका तरीका काफी ओल्ड स्टाइल है, आपको फिल्म आज के ज़माने की लगती ही नहीं, और पुराने जमाने के हिसाब से भी मजेदार नहीं लगती. कुल मिलाकर ये फिल्म देखने लायक नहीं है.

रेटिंग - 1.5 स्टार्स