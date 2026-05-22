स्टार वार्स: द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू रिव्यू: ये बढ़िया ग्राफिक्स के साथ बनी वॉर 2 है, कुछ नया नहीं

एक टाइम था जब हॉलीवुड फिल्म्स में अजीब अजीब से कैरेक्टर देखना नया लगता था, मजा आता था, लेकिन फिर हर दूसरी फिल्म में ये होने लगा, अब इनको हर बार दुनिया ही बचनी है, अपना प्लैनेट ही बचाना है, यहां हम बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं कि उनके पास कहानियां नहीं लेकिन ये हॉलीवुड वाले भी तो दुनिया ही बचाते आ रहे हैं, इस फिल्म में भी कहानी कुछ खास नहीं है और अब तो ये ट्रीटमेंट भी बोर करने लगा है.

कहानी - mandalorian और Grogu को new रिपब्लिक एक मिशन पर भेजता है, एक warlord coin को ढूंढ़ने , और इस मिशन पर उन्हें hutt twins की मदद चाहिए, वो कहते हैं कि हमारे भतीजे. rotta hutt को कोई किडनैप कर ले गया, उसे ले आओ तो हम warlord coin को ढूंढ़ने में मदद करेंगे, mandalorian और Grogu rotta को ढूंढ लेते हैं और फिर एक नया ही खुलासा होता है, वो बात दिया तो फिल्म यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहानी उतनी से ही है.

कैसी है फिल्म - ये फिल्म देखकर कुछ नया नहीं लगता, अजीब अजीब से क्रिएटर दिखते हैं, जिन्हें अच्छे VFX से बनाया गया है, फाइट सीन अच्छे हैं, विजुअली ये फिल्म अच्छी लगती है लेकिन नई नहीं , इस सीरीज के फैन हैं तो आपको मजा आ सकता है लेकिन इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं दिखता जो चौंकाने वाला हो, नया हो, grogu की क्यूटनेस जरूर आपको पसंद आती है, आप हंसते हैं, सेकेंड हॉफ में mandalorian और Grogu की इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म बोर करती है, झेल हो जाती है, क्योंकि अब ओटीटी पर इतना कुछ है तो आपको लगता है महंगे टिकट लेकर ये क्यों देखें.

एक्टिंग - पेड्रो पास्कल का काम अच्छा है. वैसे ये क्या ही कहा जाए क्योंकि वो हेलमेट पहने रहते हैं, ऐसे में किसी की एक्टिंग को जज क्या ही करेंगे आप. grogu नाम का ये किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. जेरेमी एलन व्हाइट बने हैं rotta hutt. यहां ज्यादा किरदार vfx वाले हैं और अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन दिल जीतता है सिर्फ grogu.

राइटिंग और डायरेक्शन - जॉन फेवर्यू की राइटिंग और डायरेक्शन दोनों एवरेज हैं , वो ऐसा कुछ न लिख पाए न दिखा पाए जो अलग और शानदार हो.

कुल मिलाकर इस फिल्म पर पैसे बर्बाद मत कीजिए

रेटिंग - 2 स्टार्स