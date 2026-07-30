'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' रिव्यू: इस बार इमोशनल कर देगा Spider-Man, बढ़िया है ये फिल्म

Spider-Man No Way Home के बाद Spider-Man The Brand New Day की कहानी आगे बढ़ती है, Peter Parker की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे भूल चुकी है, उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे भूल चुका है, और वो पिछले चार साल से बिल्कुल अकेला है. इसी बीच एक नई ताकत सामने आती है, जो लोगों को अपने वश में कर रही है, खुद Spider-Man के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं. अब ये ताकत कौन है, Spider-Man इससे कैसे लड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, वो खुद से कैसे लड़ेगा? यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कहानी है, इस बार फोकस किसी बड़े विलेन से ज्यादा Spider-Man की अंदरूनी लड़ाई पर है. जहां ये दिखाया गया है कि Spider-Man भी एक इंसान है. उसके भी डर हैं, दर्द हैं और इमोशन्स हैं, बाकी कहानी का मजा थिएटर में जाकर ही लीजिए.

कैसी है फिल्म

ये एक बढ़िया Spider-Man फिल्म है, इसे सीरीज की सबसे बेहतरीन फिल्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक बहुत अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म जरूर है, फर्स्ट हाफ काफी तेज रफ्तार है, एक्शन सीक्वेंस शानदार हैं, कई ट्विस्ट और टर्न्स आपको बांधे रखते हैं, सेकंड हाफ थोड़ा लंबा महसूस होता है क्योंकि यहां इमोशन पर ज्यादा फोकस किया गया है. कई जगह ये धीमा भी लगता है. लेकिन फिल्म का एक्शन जहां भी आता है, कमाल का लगता है. VFX, Cinematography और विजुअल स्केल हमेशा की तरह शानदार हैं. इस बार का Spider-Man पहले से अलग है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलेन से नहीं बल्कि खुद से है, और इस बार उसका असली दुश्मन कौन है, ये जानने के लिए आपको थिएटर जाना होगा. Hulk की एंट्री पर थिएटर में सबसे ज्यादा सीटियां और तालियां बजती हैं, लेकिन उससे जुड़ा कोई spoiler यहां नहीं दिया जाएगा. अगर आप Spider-Man के फैन हैं तो ये फिल्म मिस नहीं करेंगे, और अगर फैन नहीं भी हैं, तब भी इसे जरूर देखिए. आपको समझ आएगा कि World Cinema सुपरहीरो फिल्मों को किस स्तर पर लेकर जा चुका है.

एक्टिंग

Tom Holland ने एक बार फिर Spider-Man को पूरी तरह जी लिया है, उनका ह्यूमर, उनका इमोशन और उनका एक्शन, हर चीज शानदार लगती है. अब वो सच में Spider-Man ही महसूस होते हैं. Zendaya ने MJ के किरदार में कम स्क्रीन टाइम के बावजूद गहरा असर छोड़ा है. Sadie Sink अपने रहस्यमयी किरदार में शानदार हैं और फिल्म में बड़ा ट्विस्ट लेकर आती हैं. Jacob Batalon Spider-Man के दोस्त के रूप में इमोशनल टच देते हैं/ Jon Bernthal का Punisher दमदार लगता है. Michael Mando Scorpion के रोल में खूब जमे हैं,. Mark Ruffalo Professor Bruce Banner और Hulk दोनों रूपों में शानदार हैं, उनकी एंट्री पर थिएटर का माहौल बदल जाता है. बाकी सभी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है.

राइटिंग और डायरेक्शन

इस फिल्म को Chris McKenna और Eric Sommers ने लिखा है और इसे Destin Daniel Cretton ने डायरेक्ट किया है. Writing अच्छी है और इस बार कुछ नया करने की कोशिश साफ दिखाई देती है. इसके लिए टीम तारीफ की हकदार है, Direction भी शानदार है, सिर्फ फिल्म की लंबाई कुछ लोगों को थोड़ी महसूस हो सकती है. खासकर अगर आप Spider-Man के बड़े फैन नहीं हैं, लेकिन अगर आप फैन हैं तो End Credits Scene तक जरूर रुकेंगे. End Credits Scene ठीक-ठाक है और आगे की कहानी के लिए दिलचस्प संकेत देता है, कुल मिलाकर ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है.

रेटिंग -3.5 स्टार्स