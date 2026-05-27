रजनी की बारात रिव्यू: ऐसी अनोखी बारात देखी नहीं होगी, ये फिल्म आज की मॉडर्न लड़कियों को देगी नई हिम्मत

कई बार छोटी फिल्में वो कर जाती हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर पाती. वैसे भी आजकल बड़ी बड़ी फिल्में कुछ खास नहीं कर पा रही, वो भी तब जब उनमें बड़े बड़े स्टार्स हैं. ऐसे में कई छोटी फिल्में आती हैं जिनका स्केल और बजट भले छोटा होता है लेकिन नीयत साफ होती है. इमोशन और एंटरटेनमेंट बड़ा होता है. केरल स्टोरी 2 में नजर आ चुकी उल्का गुप्ता की ये फिल्म रजनी की बारात एक ऐसी फिल्म है जो एक ऐसा मैसेज देती है जो दिया जाना जरूरी था. ये फिल्म एंटरटेनमेंट से आगे जाती है और इसी वजह से थिएटर जाकर इसे देखा जाना चाहिए, ये फिल्म इस शुक्रवार रिलीज हो रही है.

कहानी

ये कहानी है रजनी नाम की लड़की की जो अपने पापा के पुराने स्कूटर से बातें करती है. उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, लड़का भी प्यार करता है लेकिन लड़के का पापा दारोगा है और अपने बेटे की शादी एक अमीर घराने में कराना चाहता है. बेटा भी पापा से डरता है, ऐसे में ये लड़की कुछ ऐसा करती है जो कोई नहीं सोच सकता. ये क्या करती है? ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा.

कैसी है फिल्म

ये एक अच्छी फिल्म है, छोटे बजट में मेकर्स ने एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है जो आजकल बड़ी फिल्में भी नहीं दे पा रही हैं. फिल्म आपको इमोशनल करती है, एक लड़की का अपने पापा के पुराने स्कूटर से बातें करना आपको इमोशनल करता है. फिल्म का बजट भले छोटा है लेकिन राइटिंग में दम है, फिल्म कहीं खिंचती नहीं है, अच्छे पेस पर आगे चलती है, आपको हंसी भी आती है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है. और हो सकता है ये फिल्म आपको हिम्मत भी दे दे और आप वो कर लें जो नहीं कर पा रहे. फिल्म देखकर आपको ये महसूस होता है कि अगर ऐसे मेकर्स के पास बड़ा बजट और बड़े सितारे हों तो ये कितना कमाल कर सकते हैं. आज देसी कहानियां खूब पसंद की जाती हैं और ये फिल्म देसीपन और मॉडर्न सोच का मिक्स है और इन दोनों को पूरी जिम्मेदारी और साफ नीयत के साथ मिक्स किया गया है. ये पूरी तरह से फैमिली फिल्म है, कोई सीन आपको आंख बंद करने या थिएटर से बाहर जाने पर मजबूर नहीं करेगा. कुल मिलाकर ये फिल्म देखी जानी चाहिए.

एक्टिंग

उल्का गुप्ता ने लीड रोल में अच्छा काम किया है, वो रजनी लगी हैं, एक देसी लड़की जिसमें फैमिली वैल्यूज भी हैं और जो हिम्मती भी है. इस किरदार को उल्का ने बढ़िया तरीके से प्ले किया है. अश्वथ भट्ट ने पुलिसावाले का किरदार काफी दमदार तरीके से निभाया है. वही फिल्म के मेन विलेन कहे जा सकते थे जो शादी नहीं होने दे रहे और इस रोल में वो जान डाल गए हैं. सुनीता राजवर ने रजनी की मां का किरदार अच्छे से प्ले किया है. वो वैसे भी कमाल की एक्ट्रेस हैं. जरीना वहाब रजनी की दादी के रोल में अच्छी लगती हैं. कनिष्क विजय ने रजनी के प्रेमी का किरदार इस तरह से निभाया है कि आपको उनपर तरस आता है कि इसे इसके पिताजी से बचा लो. इशिता सिंह ने राधा का किरदार बढ़िया तरीके से प्ले किया है.

राइटिंग और डायरेक्शन

ये फिल्म सुभाष चंदर की शॉर्ट स्टोरी रज्जन की दुल्हनिया पर आधारित है. स्क्रीनप्ले और डायलॉग आदित्य अमन और अनुपम पुरोहित ने लिखे हैं और डायरेक्ट किया है आदित्य अमन ने, राइटिंग ठीक है, थोड़ी सी और ज्यादा कॉमेडी डाली जा सकती थी तो ये फिल्म और बेहतर होती,डायरेक्शन ठीक है.

रेटिंग - 3 स्टार्स