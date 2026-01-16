पहली बात ये फिल्म पूरी फैमिली के साथ बेझिझक देखिए, दूसरी बात बच्चों को जरूर लेकर जाइए वरुण और पुलकित चाचू से मिलवाने, तीसरी बात ये फिल्म पूरी देखिएगा क्योंकि असली मजा सेकेंड हाफ में आता है और सबसे जरूरी बात ये फुकरे 4 नहीं है. हर जगह अगर वरुण और पुलकित साथ होंगे तो फुकरे हो थोड़ा बनेंगे भाई, उनको भी कुछ नया करना है और ये एक अलग तरह की फिल्म है जहां कॉमेडी के साथ साथ आपको कुछ अलग मिलता है.

कहानी

राहु और केतु 2 दोस्त हैं जो मनहूस हैं, जहां जाते हैं लोगों का नुकसान करवाते हैं. राहु और केतु ग्रहों के बारे में भी तो लोग यही सोचते हैं न, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर ये ऊपर वाले का रचाया कोई खेल है, फिर इस कहानी में एक लड़की आती है जो इन दोनों की किस्मत लिखती है. एक करप्ट पुलिस वाला आता है, एक ड्रग डीलर आता है और क्या होता है, ये देखने आप थिएटर चले जाइयेगा.

कैसी है फिल्म

ये एक बिल्कुल साफ सुथरी फैमिली फिल्म है जो आपको बच्चों के साथ देखनी चाहिए. जब पुलकित और वरुण राहु केतु बनकर स्क्रीन पर आते हैं तो मजा आता है. शुरुआत एक बहुत बढ़िया गाने से होती है जो पीयूष मिश्रा की आवाज में है, फिर फर्स्ट हाफ थोड़ा बिल्ड अप में जाता है, कहीं कहीं बोर भी करता है लेकिन सेकेंड हाफ सारी कसर पूरी कर देता है. आप हंसते हैं, एंटरटेन होते हैं , आपको एक मैसेज भी मिलता है और आप ये भी सोचते हैं कि क्या वाकई हमारी किस्मत कोई लिख रहा है. फिल्म का म्यूज़िक बढ़िया है, बीच बीच में गाने बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी वजह है और उसकी वजह ये भी है कि इस फिल्म को म्यूज़िक कंपनी B live ने प्रोड्यूस किया है. कुल मिलाकर ये फिल्म आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है. जिन लोगों को धुरंधर जैसी फिल्में पसंद नहीं हैं और वो अपने बच्चों को थिएटर ले जाना चाहते है वो इसका टिकट तुरंत बुक कर लें.

एक्टिंग

पुलकित सम्राट परफेक्ट हीरो मैटेरियल लगते हैं. स्टाइल स्वैग और बढ़िया एक्टिंग , सलमान खान की तरह शर्ट उतारकर सिक्स पैक भी दिखाते हैं. उनकी कॉमिक टाइमिंग भी शानदार है, ये फिल्म देखकर लगता है कि उनमें बहुत टैलेंट है और आगे और बड़े मौके मिलने चाहिए, जो मिल भी रहे हैं. वरुण शर्मा अपने एलिमेंट में हैं, उन्हें देखकर ही आपको हंसी आ जाती है,उनकी कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट है. वरुण और पुलकित की केमिस्ट्री किसी हीरो हीरोइन से ज्यादा बढ़िया लगती है. एक सीन में तो ये दोनों आपको रुला देंगे. शालिनी पांडे बहुत अच्छी लगी हैं,और उन्होंने एक्टिंग भी काफी बढ़िया की है, वो फिल्म में एक अलग ex फैक्टर लेकर आती हैं. पीयूष मिश्रा को देखना और सुनना अपने आप में कमाल है. उनकी लाइनें दिल को छू जाती हैं. अमित सियाल आते हैं और रेड 2 की तरह महफिल लूट ले जाते हैं, उनके कॉमिक सीन आपको बहुत हंसाएंगे. चंकी पांडे नेगेटिव रोल में हैं और उन्होंने बढ़िया काम किया है. manu Rishi chaddha और सुमित गुलाटी ने भी अच्छा काम किया है.

राइटिंग और डायरेक्शन

विपुल विग की राइटिंग अच्छी है लेकिन फर्स्ट हाफ को और बेहतर करने की जरूरत थी. डायरेक्शन बढ़िया है, फिल्म को थोड़ा और छोटा किया जाता तो और बेहतर रहता.

म्यूज़िक

फिल्म का म्यूज़िक बढ़िया है और फिल्म को छोटी मोटी कमियों को ढक देता है. vikram montrose, tarsh Shrivastava , abhijit vaghani , abhinav shekhar के गाने आपको सीट पर बैठे बैठे थिरकने पर मजबूर करते हैं. कुल मिलाकर ये फिल्म फैमिली और बच्चों के साथ देखिए

रेटिंग - 3.5 स्टार्स