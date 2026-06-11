रिव्यू: 2026 का बेस्ट क्राइम शो, 'पाताल लोक' को दे दी टक्कर, 'राख' की पीक डिटेलिंग दिल जीत लेगी

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनRaakh Review | 2026 का बेस्ट क्राइम शो, 'पाताल लोक' को दे दी टक्कर, 'राख' की पीक डिटेलिंग दिल जीत लेगी

Raakh Review | 2026 का बेस्ट क्राइम शो, 'पाताल लोक' को दे दी टक्कर, 'राख' की पीक डिटेलिंग दिल जीत लेगी

Raakh Series Review: वेब सीरीज 'राख' की रिलीज को लेकर इंतजार खत्म हो गया है. इसे को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. इसमें अली फजल लीड रोल में हैं. पढ़िए रिव्यू.

By : अमित भाटिया | Updated at : 11 Jun 2026 11:59 PM (IST)
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इन दिनों ओटीटी पर हर हफ्ते चार से पांच सीरीयल किलर घूमते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कत्ल होता है, कहानी जो आखिर तक घुमाया जाता है और फिर अचानक से किसी को भी सीरियल किलर बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाता है, ये शुरू में तो शॉकिंग लगा, अच्छा लगा लेकिन अब बकवास लगने लगा है, इन दिनों ओटीटी भी उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है,हर हफ्ते थोक के भाव पर फिल्में और शोज आ रहे हैं जो ज्यादातर खराब से लेकर एवरेज निकलते हैं, लेकिन ये शो इस साल का बेस्ट शो है, यहां नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, शो को सिंपल रखा गया है,कहानी अगर आपको पता भी चल जाएगी तो भी आपकी दिलचस्पी एंड तक बनी रहे, आपको सातवें एपिसोड में लगेगा कि सीरीज तो खत्म लेकिन आखिरी एपिसोड सबसे दिलचस्प निकलेगा.

कहानी- दिल्ली से दो बच्चे गायब हो जाते हैं, ये दोनों भाई बहन सेना के एक अफसर के बच्चे हैं और एक रेडियो स्टेशन जा रहे थे, दिल्ली पुलिस जांच करती है, और फिर इसी जांच के दौरान कुछ कत्ल होते हैं, अब ये कत्ल कौन कर रहा है,क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को अगवा किया, सच क्या है, इस का पता आपको प्राइव वीडियो पर करना है, यहां आप इस सीरीज के 8 एपिसोड देख सकते हैं.

कैसी है सीरीज- ये एक शानदार सीरीज है, ये पाताल लोक को टक्कर देती है और इसकी वजह है कि इसे पाताल लोक के क्रिएटर्स ने ही बनाया है, ये सीरीज खुद को जरूरत से ज्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करती, इस सीरीज की सादगी की इसकी ताकत है, ना कोई बेकार का शोर शराबे वाला म्यूजिक, ना ही कोई चौंकाने वाली एंट्री, बस दमदार राइटिंग और कमाल के परफॉर्मेंस, 1978 की दिल्ली को क्या गजब पीक डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है, उस टाइम की बसें, फोन, घड़ियां, गाड़ियां, सब आपको पुराने दौर में ला जाते हैं, ये सीरीज कातिल की तलाश नहीं करती, उसका तरीका, उसका दिमाग पढ़ने, समझने की कोशिश करती है, आपको सस्पेंस से कम बांधती है और जांच के तरीके से ज्यादा बांधती है, उस टाइम जब फॉरेंसिक साइंस नई नई थी, लोगों को फॉरेंसिक शब्द बोलना तक नहीं आता था, कैसे ये सब शुरू हुआ, ये सब कुछ आपको कमाल तरीके से दिखाया जाता है, सबसे खास बात है कि आपको लगेगा कि सांतवें एपिसोड में तो सब खत्म, अब क्या होगा, लेकिन आखिरी एपिसोड आपको जो महसूस करवाकर जाता है वो आपके साथ रहेगा और आप बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहेंगे.

एक्टिंग- अली फजल ने जय प्रकाश नाम के पुलिसवाले का किरदार निभाया है, ये अली के बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, उन्होंने क्या कमाल तरीके से इसे प्ले किया है, ये वैसा पुलिसवाला नहीं है जो दबंग, सिंघम टाइप है, ये बस अपना काम करता है और ईमानदारी से करता है, मिर्जापुर के गुड्डू भैया वाली इमेज को अली ने कमाल तरीके से तोड़ा है आमिर बशीर ने उन बच्चों के पिता का किरदार निभाया है जो गायब होते हैं और आमिर आपको रुला डालेंगे. एक पिता के दर्द को वो जिस तरह से पेश करते हैं वो दिल चीर देता है, सोनाली बेंद्रे का स्क्रीन टाइम कम है लेकिन कम टाइम में वो कमाल कर जाती हैं, एक मां के दर्द को दिल चीर देने वाली तरीके से पेश करती हैं, राकेश बेदी अली के पिता बने हैं जिन्हें अपने बेटे के खाने की चिंता रहती है, राकेश बेदी का काम भी जबरदस्त है, आकाश मखीजा और रमनदीप यादव इस सीरीज के दो विलेन हैं, बाबू और रज्जो , ये इतने खूंखार और खतरनाक है कि इस सीरीज के बाद आपको कहीं दिख गए तो आप डर जाएंगे या इनपर गुस्सा निकाल देंगे, इनका काम बहुत ज्यादा अच्छा है, ये ऐसा खौफ पैदा करते हैं कि आप सिहर जाएंगे, ये ओटीटी की दुनिया के नए खलनायक हैं, अंशुल चौहान ने जर्नलिस्ट के किरदार में अच्छा काम किया है, दिव्या शर्मा और विवान शर्मा ने कमाल का काम किया है, ये दोनों सुमन और साहिल के किरदार में हैं, यही दोनों गायब होते हैं और इनकी एक्टिंग आपको बहुत इमोशनल करेगी.

राइटिंग और डायरेक्शन- अनुशा नंदकुमार,  संदीप साकेत और प्रोसित रॉय, इन तीनों ने मिलाकर ये सीरीज लिखी और डायरेक्ट की है, और ये तीनों इस सीरीज के असली हीरोज हैं, इन्होंने कहानी को आगे रखा, किसी किरदार को नहीं और यही इस सीरीज की खासियत है, चीजों को जरूरत से ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं की, और एक ऐसी सीरीज बनाई जो क्राइम शोज के मामले में एक मिसाल बनेगी. 

कुल मिलाकर ये सीरीज हर हाल में देखिए. 

रेटिंग- 4 स्टार्स

Published at : 11 Jun 2026 11:59 PM (IST)
Tags :
OTT Ali Fazal Raakh
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