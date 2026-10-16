‘दूसरों को इंसाफ़ दिलाते-दिलाते अपनों से नाइंसाफ़ी हो गई…’

कभी-कभी देश के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत परिवार चुकाता है. ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ इसी दर्द को पर्दे पर उतारती है. 26/11 केस में अजमल कसाब को फांसी की सज़ा दिलाने वाले मशहूर वकील उज्ज्वल निकम की कहानी तो सबने सुनी, लेकिन इस लड़ाई के बीच उनकी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ बिखर रहा था, फ़िल्म उस अनकहे पहलू को सामने लाती है.

राजकुमार राव की दमदार अदाकारी और अविनाश अरुण का संवेदनशील निर्देशन इस कहानी को एक अलग गहराई देते हैं. यह फ़िल्म सिर्फ़ अदालत में इंसाफ़ की लड़ाई नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी भी है, जो दूसरों को न्याय दिलाने की कोशिश में अपनों को वक़्त नहीं दे पाता.

कहानी

26/11 के आतंकी हमलों ने मुंबई को गहरे ज़ख्म दिए. अजमल कसाब पकड़ा गया, लेकिन उसके ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ना और उसे कानून के मुताबिक सज़ा तक पहुँचाना एक बड़ी चुनौती थी. ऐसे में इस केस की ज़िम्मेदारी मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के कंधों पर आई.

‘प्रहार’ 1993 के मुंबई धमाकों से लेकर कसाब के मुकदमे तक, उज्ज्वल निकम के कानूनी सफ़र को दिखाती है. फ़िल्म बताती है कि खूंखार अपराधियों को सज़ा दिलाने की लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण होती है.

लेकिन कहानी सिर्फ़ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहती. एक तरफ़ देश के लिए न्याय की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ़ परिवार है, जो उनके इंतज़ार में है. काम के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी और अपनों के प्रति फ़र्ज़ के बीच बढ़ता यह टकराव कहानी को भावनात्मक गहराई देता है.

फ़िल्म एक अहम सवाल छोड़ जाती है- दूसरों को इंसाफ़ दिलाने की कोशिश में क्या इंसान अपनी ही दुनिया से दूर हो जाता है?

एक्टिंग

सरकारी वकील के किरदार में राजकुमार राव ने अपनी अदाकारी से फ़िल्म में जान डाल दी है. वह बिना ओवरड्रामैटिक हुए अपने किरदार को निभाते हैं. उनका शांत अंदाज़ ही कोर्टरूम में तनाव पैदा करता है.

कटघरे के सामने उनका आत्मविश्वास देखने लायक है, वहीं घर की चौखट पर पहुँचते ही अपनों को वक़्त न दे पाने की लाचारी उनकी आँखों में साफ़ झलकती है.

अजमल कसाब के किरदार में ललित प्रभाकर इतना घुस गए हैं कि उन्हें देखकर ग़ुस्सा आता है. कोर्ट में कसाब का कबूलनामा इतना वास्तविक लगता है कि घटनाएँ आँखों के सामने घटती हुई महसूस होती हैं.

वामिका गब्बी का किरदार छोटा है, लेकिन असरदार है. वह अपने अभिनय से भावुक कर देती हैं. बचाव पक्ष के वकील के रूप में सिकंदर खेर भी दमदार लगते हैं, जबकि जयदीप अहलावत सरप्राइज़ करते हैं.

उनका यह कहना कि केस ख़त्म हो जाए, फिर परिवार को वक़्त दूँगा- दिल को छू जाता है.

डायरेक्शन

निर्देशक अविनाश अरुण का अप्रोच भी साफ़ दिखाई देता है. उनका फोकस कोर्टरूम के तनाव के साथ-साथ किरदारों के इमोशंस पर है. ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे जज़्बात पीछे छूट जाते हैं, फ़िल्म इसे सहजता से समझा देती है.

आजकल प्रोड्यूसर्स मसाला फ़िल्मों में पैसा लगाते है, ऐसे में दिनेश विजन की तारीफ़ करनी होगी की उन्होंने कंटेंट को चुना और इस कहानी को ऑडियंस तक लाए .

क्यों देखें?

अगर आप रियलिस्टिक कोर्टरूम थ्रिलर और सच्ची घटनाओं पर आधारित फ़िल्में पसंद करते हैं, तो ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ को बिल्कुल मिस मत कीजिए.

यह सिर्फ़ अदालत में लड़ी गई एक कानूनी लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि उस लड़ाई की भी दास्तान है, जिसका असर एक इंसान की निजी ज़िंदगी और उसके परिवार पर पड़ता है.

रेटिंग: 3.5/5