ओमलो रिव्यू: कान्स में कमाल दिखाने वाली ये फिल्म वाकई बेमिसाल है, एक बच्चे और ऊंट के नजरिए से जिंदगी समझा जाती है ओमलो

आपने इस फिल्म के बारे में शायद ही सुना होगा और देखा तो बिल्कुल नहीं होगा. क्योंकि अक्सर अब हम अल्फा जैसी खराब फिल्मों के बारे में तो बात करते हैं लेकिन अच्छा सिनेमा देखते नहीं हैं. ओमलो ऐसा ही सिनेमा है जो शांत तरीके से शोर करती है. ऐसे समय में जब ज्यादातर फिल्में बड़े सितारों और मसाला एंटरटेनमेंट के भरोसे चलती हैं. ओमलो एक ऐसे दर्दनाक सच को सामने लाती है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करना चाहते. ये फिल्म घरेलू हिंसा, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, पुरुष प्रधान समाज की सोच और पीढ़ियों से चले आ रहे मानसिक दर्द जैसे मुद्दों को बहुत संवेदनशील तरीके से दिखाती है. फिल्म सिर्फ एक सोसाइटी की कहानी नहीं है बल्कि राजस्थान से भी दर्शकों को जोड़ती है. ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दर्द और हिंसा का यह सिलसिला कब खत्म होगा. ये पूरी कहानी आप वेव्स ओटीटी पर देख सकते हैं.

कहानी- फिल्म की कहानी राजस्थान के एक दूर-दराज रेगिस्तानी गांव से शुरू होती है. सावित्री मजदूरी करके अपने बच्चों के साथ घर लौट रही है. उसके सिर पर काम का बोझ है और जिंदगी की जिम्मेदारियां भी. शुरुआत से ही फिल्म हमें गांव की उस दुनिया में ले जाती है जहां संघर्ष रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. इसी बीच एक ऊंट को खुले रेगिस्तान में आजाद किया जाता है. उसके पैरों से रस्सियां खोल दी जाती हैं, लेकिन वह अपनी आजादी को लेकर भी उलझन में नजर आता है. घर पहुंचने पर सावित्री को पता चलता है कि उसके ससुर की मौत हो चुकी है. यहीं से कहानी और ज्यादा भावुक हो जाती है. गरीबी, शराबी पति, सामाजिक दबाव और एक महिला का दर्द धीरे-धीरे सामने आता है. इन सबके बीच छोटा ओमलो अपनी मासूम आंखों से सब कुछ देखता रहता है. वह बहुत कुछ समझना और बदलना चाहता है, लेकिन उसकी उम्र और हालात उसे मजबूर बना देते हैं. फिल्म छोटी-छोटी घटनाओं के जरिए बड़े सामाजिक सवाल खड़े करती है.

कैसी है फिल्म - ये फिल्म कोई मसाला फिल्म नहीं है, ये फेस्टिवल फिल्म है, जिसको तारीफें ज्यादा मिलती हैं लेकिन दर्शक कम. इसलिए जरूरी है कि ऐसी फिल्मों की बात की जाए. ये फिल्म बिना शोर किए काफी कुछ कह जाती है, फिल्म देखते हुए आप ओमलो नाम के बच्चे के साथ चलतें हैं. फिल्म आपको काफी कुछ महसूस कर जाती है. आप रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, किरदार आपको इतने रियल लगते हैं कि आपको लगता नहीं कि आप फिल्म देख रहे हैं. आपको लगेगा आप उसी गांव में हैं. ये फिल्म सबके लिए नहीं है लेकिन जिनके लिए है उन्हें कमाल लगेगा. मसाला फिल्मों की शौकीनों को ये फिल्म अच्छी नहीं लगेगी लेकिन सेंसिबल सिनेमा देखने वाले इसके मुरीद हो जाएंगे.

एक्टिंग - शम्भो महाजन ने ओमलो के किरदार में शानदार काम किया है, उनकी मासूमियत और इमोशंस कई सीन्स में दिल छू जाती हैं,. बिना ज्यादा बोले भी वो गहरा असर छोड़ते हैं,सोनाली शर्मिष्ठा, सावित्री के किरदार में काफी रियल लगती हैं. उनके चेहरे पर दर्द, स्ट्रगल और मजबूरी साफ दिखाई देती है. कई बार ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहीं बल्कि सच में उस जिंदगी को जी रही हैं. सोनू रणदीप चौधरी शराबी और बदतमीज़ पति के रोल में पूरी तरह फिट बैठते हैं और कहानी को और रियल बनते हैं, आपको उनपर गुस्सा आता है, वेदांत गुप्ता छोटे लेकिन असरदार रोल से याद रह जाती हैं. देव शर्मा और महेश जिलोवा भी अपने किरदारों के साथ पूरा इंसाफ करते हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन - सोनू रणदीप चौधरी ने फिल्म को जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक बनाने की बजाय उसे रियल रखने की कोशिश की है, यही वजह है कि फिल्म कहीं भी बनावटी नहीं लगती. राजस्थान की संस्कृति, परम्पराओं, भाषा, रहन-सहन और गांव के माहौल को बहुत ईमानदारी से दिखाया गया है. कई सीन ऐसे लगते हैं जैसे आप किसी फिल्म को नहीं बल्कि किसी परिवार की असली जिंदगी को देख रहे हों,

फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है और यही इस फिल्म की ताकत है क्योंकि इससे ये फिल्म आपको छू पाती है.

कुल मिलाकर अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी दिखाती हैं, तो ओमलो जरूर देखनी चाहिए

रेटिंग - 3.5 स्टार्स