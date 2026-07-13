Moana Review | ये एक गैर जरूरी और एवरेज रीमेक है, Disney के फैंस होंगे निराश

रीमेक बनाने का शौक सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही नहीं, हॉलीवुड वालों को भी है. एक फिल्म आई है Moana, ये 2016 की एनिमेटेड फिल्म Moana का रीमेक है. बस इस बार एनिमेशन की जगह असली किरदार डाल दिए गए हैं. लेकिन इस फिल्म को देखकर लगता है कि इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल 2016 वाली फिल्म जैसी है. अगर आपने पुरानी Moana देखी है, तो आपको ये रीमेक बिल्कुल गैर जरूरी लगेगा और आपके मन में यही सवाल आएगा कि इसे बनाया ही क्यों गया.

कहानी

Moana नाम की एक लड़की की है, जो मोटुनुई द्वीप पर रहती है. वो किसी भी तरह अपने द्वीप के लोगों की सुरक्षा करना चाहती है और चाहती है कि उसके लोग सुरक्षित रहें. उसके पिता उसे समंदर में नहीं जाने देते, इसकी एक खास वजह है. लेकिन एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए समंदर की यात्रा पर निकल पड़ती है. वहां उसे दैवीय शक्तियों वाले मावी को ढूंढना है. अब उसे मावी को क्यों ढूंढना है, प्राण मणि क्या है और उसका उनके द्वीप से क्या संबंध है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी.

कैसी है फिल्म

एक लाइन में कहें, तो ये एक गैर जरूरी फिल्म है. इस फिल्म की कोई जरूरत थी ही नहीं. अगर फिल्म में क्रिएटिव तौर पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया, तो फिर इसका रीमेक बनाने का क्या मतलब था. फिल्म का सेटअप ठीक ठाक है, 3D कोई खास असर नहीं छोड़ती, गाने अच्छे लगते हैं और स्टोरी टेलिंग भी ठीक है. लेकिन समस्या यही है कि दर्शक ये सब कुछ पहले ही एक एनिमेशन फिल्म के रूप में देख चुका है. फिल्म में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया और इसी वजह से दर्शक खुद को ठगा हुआ महसूस करता है. अगर आपने 2016 वाली एनिमेशन फिल्म Moana देखी है, तो ये फिल्म आपको काफी निराश करेगी. लेकिन अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है, तो आप अपने बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं क्योंकि कई बार परिवार ऐसी फिल्मों की तलाश में होते हैं, जिनमें साफ सुथरा मनोरंजन हो और किसी तरह का कोई आपत्तिजनक कंटेंट ना हो, उस लिहाज से ये एक अच्छी फैमिली फिल्म है. लेकिन अगर आप डिज्नी फिल्मों के फैन हैं और इस फ्रेंचाइज़ी को फॉलो करते हैं, तो ये आपको एक निराशाजनक अनुभव ही देगी.

एक्टिंग

Dwayne Johnson ने फिल्म में काफी बढ़िया काम किया है, उनके फैंस सिर्फ उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग शानदार है और उनका किरदार हल्का फुल्का होने के बावजूद कहानी में जरूरी भी है और मनोरंजन भी करता है. Catherine Laga'aia फिल्म में बेहद प्यारी लगी हैं और Moana के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है. वो अपने किरदार को जिस तरह निभाती हैं, उससे आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं. Rena Owen का काम शानदार है, John Tui भी काफी अच्छे लगे हैं. ओवरऑल सभी कलाकार अपने अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

इस फिल्म को लिखा है Jared Bush और Dana Ledoux Miller ने और डायरेक्ट किया है Thomas Kail ने. राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है, जो पहले बनाया जा चुका था उसी को दोबारा लिखकर पेश कर दिया गया है. डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन ये फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन्होंने पहले वाली एनिमेशन फिल्म नहीं देखी है.

कुल मिलाकर ये एक एवरेज फिल्म है, आप चाहें तो इसे एक बार देख सकते हैं.