हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनMahayoddha Rama Review: दीपावली से पहले शानदार अंदाज में 3D थियेटर में पधारे श्रीराम, पूरे परिवार के साथ देखिए ये कमाल की एनीमेशन फिल्म

Mahayoddha Rama Review: दीपावली से पहले शानदार अंदाज में 3D थियेटर में पधारे श्रीराम, पूरे परिवार के साथ देखिए ये कमाल की एनीमेशन फिल्म

Mahayoddha Rama Review: दीपावली से पहले श्रीराम अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर में पधार गए हैं. उनकी फिल्म महायोद्धा रामा रिलीज हो गई है. फिल्म देखने से पहले पढ़ लें रिव्यू.

By : अमित भाटिया | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 17 Oct 2025 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

बहुत से लोग बच्चों की प्रभु राम की कहानी बताना चाहते हैं.महाभारत के बारे में अच्छे से समझना चाहतें हैं लेकिन आजकल के बच्चों को ये सब बताना और समझना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर प्रभु राम की लीला एक अच्छी फिल्म में देखने को मिले तो इसे आप भी एंजॉय करेंगे और बच्चों को भी पसंद आएगी. और अगर ये एक एनीमेशन फिल्म हो तो बच्चे और ज्यादा दिलचस्पी लेंगे.ऐसी ही फिल्म महायोद्धा राम सिनेमा हॉल में आई या जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते है.

कहानी
ये कहानी है प्रभु राम की. ये कहानी रावण की तपस्या से और उसे मिले शक्ति के अपार वरदान से होती है.इसके बाद कैसे श्रीराम भगवान राजा दशरथ के घर जन्म लेते हैं और फिर किस तरह से प्रभु राम रावण का वध करते हैं यही पूरी कथा इस फिल्म में दिखाई गई है.

कैसी है फिल्म
ये एक काफी अच्छी एनीमेशन फिल्म है. 2 घंटे की फिल्म में प्रभु राम की कहानी को जिस शानदार अंदाज में दिखाया गया है वो कमाल है. एनीमेशन काफी अच्छा लगता है. हर किरदार की आवाज अच्छी लगती है. प्रभु राम की लीलाओं के सीन बड़े ग्रैंड तरीके से दिखाए गए है.जिन्हें श्रीराम की कहानी अच्छे से पता है वो भी इस फिल्म को इसके ग्रैंड स्केल और कमाल की एनीमेशन की वजह से एंजॉय करेंगे.ये कहानी हम पहले भी देख चुके है लेकिन इसे 3D में फिर से कहना अपने आप में एक कमाल का अनुभव है.

एक्टिंग
ये एनीमेशन फिल्म है तो यहां एक्टर्स ने वॉयस एक्टिंग की है. प्रभु राम के किरदार में कुणाल कपूर,लक्ष्मण के किरदार में जिमी शेरगिल,माता सीता के किरदार में मौनी रॉय,रावण के किरदार में गुलशन ग्रोवर,हनुमान जी के किरदार में मुकेश ऋषि,सूर्पणखा के किरदार में सुचित्रा पिल्लई,मारीच के किरदार को गुफी पेंटल ने आवाज दी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. मुकुल देव ने सुग्रीव के किरदार को आवाज दी थे और उनकी ये आखिरी रिलीज फिल्म कही जा सकती है.

राइटिंग और डायरेक्शन
रोहित वैद्य ने फिल्म को डायरेक्ट किया है.अभिमन्यु सिंह और रूपाली सिंह के फिल्म को बनाया है और इनका काम तारीफ के काबिल है.

कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखिए.

रेटिंग- 3.5 stars

Published at : 17 Oct 2025 08:43 AM (IST)
Tags :
Movie Review Mahayoddha Rama
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की थी बात? विदेश मंत्रालय ने दिया चौंकाने वाला जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Delhi Sultanate: पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
पैगंबर का सपने आने पर इस सुल्तान ने खुदवा दी थी पूरी झील, जानें हौजखास झील का‌ इतिहास
ब्यूटी
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
क्‍या होते हैं स्किन डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत, सही हाइड्रेशन से स्किन को कैसे रख सकते हैं हेल्दी? 
यूटिलिटी
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
आपके शहर में कहां हैं Aadhar Center? चुटकियों में ऐसे चल जाएगा पता
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget