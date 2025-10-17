बहुत से लोग बच्चों की प्रभु राम की कहानी बताना चाहते हैं.महाभारत के बारे में अच्छे से समझना चाहतें हैं लेकिन आजकल के बच्चों को ये सब बताना और समझना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर प्रभु राम की लीला एक अच्छी फिल्म में देखने को मिले तो इसे आप भी एंजॉय करेंगे और बच्चों को भी पसंद आएगी. और अगर ये एक एनीमेशन फिल्म हो तो बच्चे और ज्यादा दिलचस्पी लेंगे.ऐसी ही फिल्म महायोद्धा राम सिनेमा हॉल में आई या जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते है.

कहानी

ये कहानी है प्रभु राम की. ये कहानी रावण की तपस्या से और उसे मिले शक्ति के अपार वरदान से होती है.इसके बाद कैसे श्रीराम भगवान राजा दशरथ के घर जन्म लेते हैं और फिर किस तरह से प्रभु राम रावण का वध करते हैं यही पूरी कथा इस फिल्म में दिखाई गई है.

कैसी है फिल्म

ये एक काफी अच्छी एनीमेशन फिल्म है. 2 घंटे की फिल्म में प्रभु राम की कहानी को जिस शानदार अंदाज में दिखाया गया है वो कमाल है. एनीमेशन काफी अच्छा लगता है. हर किरदार की आवाज अच्छी लगती है. प्रभु राम की लीलाओं के सीन बड़े ग्रैंड तरीके से दिखाए गए है.जिन्हें श्रीराम की कहानी अच्छे से पता है वो भी इस फिल्म को इसके ग्रैंड स्केल और कमाल की एनीमेशन की वजह से एंजॉय करेंगे.ये कहानी हम पहले भी देख चुके है लेकिन इसे 3D में फिर से कहना अपने आप में एक कमाल का अनुभव है.

एक्टिंग

ये एनीमेशन फिल्म है तो यहां एक्टर्स ने वॉयस एक्टिंग की है. प्रभु राम के किरदार में कुणाल कपूर,लक्ष्मण के किरदार में जिमी शेरगिल,माता सीता के किरदार में मौनी रॉय,रावण के किरदार में गुलशन ग्रोवर,हनुमान जी के किरदार में मुकेश ऋषि,सूर्पणखा के किरदार में सुचित्रा पिल्लई,मारीच के किरदार को गुफी पेंटल ने आवाज दी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. मुकुल देव ने सुग्रीव के किरदार को आवाज दी थे और उनकी ये आखिरी रिलीज फिल्म कही जा सकती है.

राइटिंग और डायरेक्शन

रोहित वैद्य ने फिल्म को डायरेक्ट किया है.अभिमन्यु सिंह और रूपाली सिंह के फिल्म को बनाया है और इनका काम तारीफ के काबिल है.

कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखिए.

रेटिंग- 3.5 stars