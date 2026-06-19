मूवी रिव्यू: समांथा की The Family Man, कमाल का परफॉर्मेंस है 'मां इंटी बंगारम' की जान

वैसे तो समांथा रुथ प्रभु पहले भी कई दमदार परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका काम एक कदम और आगे निकल जाता है. साउथ सिनेमा में अक्सर हीरोगिरी किसी बड़े हीरो के हिस्से आती है, लेकिन यहाँ पूरी फिल्म की हीरोगिरी समांथा रुथ प्रभु के कंधों पर है और उन्होंने इसे शानदार तरीके से निभाया है. फिल्म का पहला हिस्सा उनके एक फैमिली वुमन वाले रूप को दिखाता है, जबकि दूसरा हिस्सा ऐसा अवतार सामने लाता है जो आपको पूरी तरह चौंका देता है.समांथा रुथ प्रभु ने अपने किरदार में दम, इमोशन और स्क्रीन प्रेजेंस तीनों का बेहतरीन मेल दिखाया है. अगर आप उनके फैन हैं, तो 'मां इंटी बंगारम' आपके लिए बिल्कुल मिस न करने वाली फिल्म है

कहानी- फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है, जिससे उसका पति अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेता है. शादी के बाद दोनों परिवार को मनाने के लिए पति के घर पहुंचते हैं. सब कुछ ठीक हो रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं. ये लोग कौन हैं? क्या उसका कोई ऐसा अतीत है जिससे वह भाग रही है? और क्या उसका पास्ट उसके नए परिवार को मुसीबत में डाल देगा? यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है, जिसे जानने के लिए आपको थिएटर जाना होगा.

कैसी है फिल्म- फिल्म का पहला हाफ काफी हल्का-फुल्का और मनोरंजक है. यहां समांथा रुथ प्रभु अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करती नजर आती हैं. उन्हें खाना बनाना नहीं आता, फिर भी वो खाने का इंतजाम करती हैं. उन्हें पूजा-पाठ की जानकारी नहीं है, लेकिन वो उसे सीखने की कोशिश करती हैं. ये सारे सीन्स बेहद प्यारे लगते हैं और Samantha इन पलों में बहुत क्यूट दिखाई देती हैं, दूसरे हाफ में फिल्म पूरी तरह गियर बदलती है. यहां एक्शन ज्यादा है, सस्पेंस ज्यादा है और समांथा का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है. खास बात यह है कि पूरी फिल्म में वह साड़ी में नजर आती हैं और उसी साड़ी में दमदार एक्शन करती हैं. एक ही किरदार के दो बिल्कुल अलग रंगों को उन्होंने शानदार तरीके से निभाया है. कहीं वो डरी-सहमी लड़की लगती हैं तो कहीं बड़े-बड़े गुंडों के छक्के छुड़ा देती हैं.

एक्टिंग- समांथा रुथ प्रभु इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं. पूरी फिल्म उनके कंधों पर टिकी हुई है और उन्होंने इसे बखूबी संभाला है. उनका स्क्रीन प्रेजेंस, इमोशन और एक्शन तीनों शानदार हैं, गुलशन देवैया ने भी कमाल का काम किया है. वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाते हैं और अपने किरदार में एक अलग ही खतरनाक ऊर्जा लेकर आते हैं, Diganth Manchale ने समांथा के पति के किरदार में बहुत संतुलित अभिनय किया है. वहीं गौतमी और श्रीमुखी भी अपने-अपने रोल में प्रभावित करती हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन- राज निदिमोरु और वसंत मारिंगंती की राइटिंग अच्छी है. हालांकि, फिल्म थोड़ी और क्रिस्प होती तो असर और ज्यादा हो सकता था. कुछ जगहों पर लगता है कि कुछ सीन दोहराए जा रहे हैं और फिल्म की लंबाई थोड़ी खटकती है, डायरेक्टर बीवी नंदिनी रेड्डी Reddy ने फिल्म को बड़े मनोरंजक तरीके से पेश किया है. फिल्म में गांव का माहौल भी अच्छी तरह उभरकर आता है और कई जगह समांथा को एक्शन करते देख आपको बड़े मास हीरोज की याद आ जाती है.

कुल मिलाकर ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो फैमिली देखनी चाहिए.

रेटिंग -3.5 स्टार्स