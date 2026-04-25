लाइसेंस मूवी रिव्यू: मासूम शर्मा की स्वैग और स्टाइल ने सिंपल सी कहानी में डाली जान

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनLicence Review: मासूम शर्मा की स्वैग और स्टाइल ने सिंपल सी कहानी में डाली जान

Licence Review: मासूम शर्मा की स्वैग और स्टाइल ने सिंपल सी कहानी में डाली जान

Licence Movie Review: मासूम शर्मा और यशपाल शर्मा स्टारर फिल्म 'लाइसेंस' को रिलीज कर दिया गया है. ये एक हरियाणवीं फिल्म है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म के बारे में.

By : अमित भाटिया | Updated at : 25 Apr 2026 06:05 PM (IST)
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इन दिनों रीजनल सिनेमा कमाल कर रहा है, साउथ सिनेमा तो जबरदस्त काम कर ही रहा है, बाकी राज्यों का सिनेमा भी अच्छा कर रहा है, दर्शक अब अच्छा कंटेंट चाहते हैं चाहे वो किसी भी भाषा का हो, ऐसे में मासूम शर्मा की ये फिल्म अच्छी खासी चर्चा के साथ रिलीज हुई है, फिल्म को चर्चा मासूम शर्मा के विवाद से मिली और इसका फायदा सिनेमाघरों में भी दिख रहा है, ये फिल्म पूरी तरह से मासूम शर्मा के स्टारडम पर टिकी है और मासूम शर्मा ने इसमें अपना पूरा जलवा दिखाया है, उनकी फैन फॉलोइंग इन दिनों काफी जबरदस्त है और उसी वजह से ये सिंपल सी फिल्म उनके फैंस को खूब पसंद आएगी

कहानी- फिल्म की शुरुआत होती है एक क्रिमिनल की तलाश से, और फिर फ्लैशबैक में एक फ्रूट बेचने वाले को दिखाया जाता है जिसे बंदूक का लाइसेंस चाहिए, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो अपने दोस्तों को दांव पर लगा देता है, एक नेता की सेवा में लग जाता है, उसे जैसे तैसे वो लाइसेंस मिल भी जाता है लेकिन फिर वो क्या करता है, ये आपको थिएटर जाकर देखना होगा

कैसी है फिल्म- ये एक बढ़िया फिल्म है, फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा खासा सस्पेंस बिल्ड करता है, हालांकि सेकेड हाफ में आपको लगता है कि ये कहानी कोई नई नहीं है लेकिन इस फिल्म का देसी ट्रीटमेंट आपको बांधे रखता है, फिल्म में हरियाणवी के साथ साथ कमाल की पंजाबी और भोजपुरी भी बोली जाती है, और यही देसी ट्रीटमेंट इस फिल्म की जान है, कहानी में आपको भले अंदाजा लग जाता है कि क्या होगा लेकिन फिल्म की कॉमेडी, एक्शन  और मासूम शर्मा की एक्टिंग आपको एंटरटेन करती रहती है, तगड़ी फैन फॉलोइंग वाले सितारों को ये फायदा मिलता है कि उनकी सिंपल फिल्में भी उनके फैन लाइन लगाकर देखते हैं, ये भी वैसी है फिल्म है, यहां भी मासूम शर्मा के फैंस तालियां सीटियां बजाते नजर आएंगे, उनके स्क्रीन पर आते ही हूटिंग होती है, रीजनल सिनेमा के लिहाज से इसे अच्छी फिल्म ही कहा जाएगा,ये फिल्म इन दिनों आ रही है कई बॉलीवुड फिल्में से बेहतर है, यहां सिंपल कहानी को जिस तरह से पेश किया गया है वो काबिले तारीफ है, बॉलीवुड ऐसी कहानियों को भी कबाड़ा कर देता है लेकिन यहां एक हरियाणवी फिल्म दिल जीत लेती है.

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एक्टिंग- ये फिल्म मासूम शर्मा के कंधों पर टिकी है और उन्होंने बढ़िया काम किया है, उनके दो शेड्स नजर आते हैं, एक बंदूक थामे और एक फल फ्रूट बेचते , वो दोनों में कमाल है, उन्होंने देसीपन नहीं छोड़ा और यही इस फिल्म में जान डालता है, उनका चलने का स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी सब हटकर है और यही उनके फैंस को थिएटर में खींचकर लाएगी, यशपाल शर्मा कमाल के एक्टर हैं और यहां भी उन्होंने बढ़िया काम किया है Rakhi lohchab काफी अच्छी लगी हैं, निशा शर्मा इम्प्रेस करती हैं, बाकी के सारे कलाकार अपने किरदारों में फिट हैं , मनीष फूल कुमार और आकाश छावड़िया ने मासूम शर्मा के दोस्तों का किरदार कमाल तरीके से निभाया है.

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राइटिंग और डायरेक्शन- रंजीत चौहान ने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है, राइटिंग फर्स्ट हाफ की बहुत बढ़िया है, सेकेंड हाफ में थोड़ा और मेहनत की जा सकती थी, डायरेक्शन अच्छा है, फिल्म का देसी फील फिल्म की जान है, मासूम शर्मा को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है 

कुल मिलाकर मासूम शर्मा के फैन हैं तो जरूर देखिए

रेटिंग-3 स्टार्स

Published at : 25 Apr 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Movie Review Licence Movie Review
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