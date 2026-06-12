हीर सारा रिव्यू: हर लड़की को देखनी चाहिए अपने लिए हीर और सारा की कहानी

वुमन ड्रिवन सिनेमा, महिला सशक्तिकरण, ये सब हम लोग बोलते ज्यादा हैं और इसपर अमल कम करते हैं. यही वजह है कि दो हीरोइनों वाली इस फिल्म का नाम आपने इतना नहीं सुना होगा जितना आप किसी दूसरी फिल्म की ट्रोलिंग के किस्से सुन रहे होंगे. हम सिर्फ कहते हैं कि वुमन ड्रिवन सिनेमा बनना चाहिए लेकिन उसे उतना सपोर्ट नहीं करते जितना हम बाकी चीजों में अपनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं. इस फिल्म की हीरो लड़कियां हैं और ये फिल्म लड़कियों के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज देती है जिसे देखा और समझा जाना चाहिए.

कहानी

ये कहानी है सारा और हीर नाम की दो लड़कियों की, सारा को मोटरसाइकिल चलाने का शौक है. उसके पास उसकी मां तो नहीं है लेकिन मां की बाइक है. पापा बाइक बेचना चाहते हैं लेकिन सारा को तो बाइक लेकर पॉन्डिचेरी जाना है. हीर का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर सिर्फ इसलिए दूसरी शादी कर रहा है क्योंकि हीर का वजन ज्यादा है और उसके घरवाले हीर को अपनाएंगे नहीं, फिर हीर उसके पीछे पॉन्डिचेरी जाती है. हालात ऐसे बनते हैं कि ये दोनों साथ में जाती है और फिर इस सफऱ में काफी कुछ होता है जो आपको थिएटर जाकर देखना चाहिए.

कैसी है फिल्म

ये फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप है, रोड ट्रिप, मस्ती, दोस्ती, स्ट्रगल, और जब दो अकेली लड़कियां ऐसा करती हैं तो दिक्कतें अलग तरह की आती हैं. ये फिल्म शुरू से मुद्दे पर आ जाती है. आपको दबंग सारा दिखती है जो किसी से नहीं डरती, और फिर हीर की एंट्री होती है जिसकी कहानी से काफी लोग रिलेट करेंगे. एक लड़की का बाइक के लिए ऐसा जुनून अलग लगता है और ये देखने में मजा आता है. फिल्म अच्छे पेस पर चलती है, करीब डेढ़ घंटे की ये फिल्म आपको कहीं बोर नहीं करती, कहीं खिचती नहीं है. पॉन्डिचेरी की खूबसूरती के साथ साथ ये कई लाइफ लेसन भी देती है. आप इस फिल्म की कहानी के साथ रिलेट करते हैं, फिल्म प्रैक्टिकल है , बेवजह ओवर ड्रामाटिक नहीं होती और यही इसकी खासियत है, कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है जो देखनी चाहिए.

एक्टिंग

पत्रलेखा कमाल की एक्ट्रेस हैं और यहां भी वो जबरदस्त काम कर गई हैं. एक दबंग लड़की जो किसी से नहीं डरती, अगर कोई उसकी बाइक खरीद कर भी ले गया तो उसके घर जाकर उसके धमका देती है. इस तरह के किरदार हिम्मत वाले होते हैं और पत्रलेखा पर ये काफी सूट किया है. फूले के बाद उन्हें इस अंदाज में देखना चौंकाता है. बाइक चलाती पत्रलेखा को देखकर बहुत सी लड़कियां धूम मचाने की तैयारी करेंगी. मानवी गगरू ने कमाल का काम किया है, वो इस किरदार के लिए पूरी तरह से फिट हैं और इस रोल में वो जान डाल गई हैं. श्वेता साल्वे ने काफी अच्छा काम किया है. आरिफ जकारिया तो कमाल के एक्टर हैं ही और यहां सारा के पापा के रोल में वो खूब जमे हैं

राइटिंग और डायरेक्शन

कार्तिक चौधरी और मनुज शर्मा ने फिल्म लिखी है और इनकी राइटिंग रिलेबेटल है, सिंपल है, आज के जमाने के हिसाब से है. मनुज शर्मा का डायरेक्शन अच्छा है, वो जो कहना चाहते थे वो बात कह गए हैं.

कुल मिलाकर ये छोटी सी फिल्म बड़ा मैसेज और एंटरटेनमेंट देती है तो देख डालिए.

रेटिंग- 3 स्टार्स