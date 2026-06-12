Haunted 3D: Echoes of the Past Review | इंसानों के साथ-साथ भूतों पर भी अत्याचार है 'हॉन्टेड 3डी'

इस फिल्म का पहला पार्ट इतना कामयाब रहा था कि सालों बाद भी इस फिल्म की हाइप जबरदस्त है, थिएटर में लोग ये फिल्म देखने आ रहे हैं, बावजूद इसके कि इसका टीजर काफी खराब था और ट्रेलर काफी ज्यादा खराब, लेकिन ये फिल्म एक घनघोर बेइज्जती है, न सिर्फ इसके पहले पार्ट की, न सिर्फ हॉरर फिल्मों की बल्कि भूतों की भी.

कहानी

ये कहानी है एक फिल्म डायरेक्टर देव की, जिसने लैला मजनूं नाम की फिल्म बनाई है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो एक महल में जाकर रहने लगता है. वहां उसके साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं, क्या महल पर किसी शैतान का साया है. ये जानने के लिए रिव्यू पढ़ने के बाद हिम्मत हो तो थिएटर चले जाइएगा.

कैसी है फिल्म

ये एक बेहद खराब फिल्म है, फिल्म की कहानी काफी पुरानी से लगती है. इससे काफी बेहतर फिल्में विक्रम भट्ट सालों पहले बना चुके हैं. ये भट्ट कैंप की साख पर बट्टा है, फिल्म का ट्रीटमेंट ऐसा लगता है जैसे रामसे ब्रदर्स के ज़माने की हॉरर फिल्म देख रहे हों, आज obsession जैसी विदेशी फिल्म कमाल कर रही है और उसमें अलग तरह का हॉरर है, लेकिन यहां ऐसा लगता है सालों पहले लिखी कोई स्क्रिप्ट बस बना दी गई हो. फिल्म को देखकर लगता है जैसे AI का इस्तेमाल किया गया है, VFX हद से ज्यादा खराब लगते हैं, ये सब नजरअंदाज किया जा सकता था. अगर कहानी अच्छी होती, थिएटर में लोग इस फिल्म पर हंस रहे थे कि ऐसी फिल्म को आज के जमाने में हॉरर कैसे कहा जा सकता है, ये फिल्म अगर अच्छी बनती तो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देती लेकिन अफसोस फिल्म काफी ज्यादा निराश करती है.

एक्टिंग

मिमोह चक्रवर्ती ने अपनी जगह सही काम किया है. उन्हें जो दिया गया उन्होंने किया, लेकिन कमजोर राइटिंग के आगे वो क्या ही करते. चेतना पांडे अच्छी लगी हैं, लेकिन उन्हें एक्टिंग में अभी और सुधार करने की जरुरत है. हेमंत पांडे का काम ठीक है, प्रनीत भट्ट ने अच्छा काम किया है. मनवीर चौधरी और श्रुति प्रकाश अपने अपने रोल में ठीक हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

हैरानी है कि फिल्म को महेश भट्ट ने लिखा है. suhrita das और शुभम दिमान के साथ मिलकर डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट और manish P chavan ने. ऐसा लगता है कि भट्ट brothers का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया है, उनका फिल्म में जैसे कोई योगदान नहीं क्योंकि ऐसी फिल्म महेश भट्ट और विक्रम भट्ट तो नहीं बना सकते.

म्यूजिक

फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक है, गाने आते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता है.

कुल मिलाकर ये फिल्म निराश करती है.

रेटिंग - 1 स्टार