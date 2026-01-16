हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनHappy Patel Review: एक अलग तरह की जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म,आपको हैप्पी कर देंगे वीर दास

Happy Patel Review: एक अलग तरह की जबरदस्त एंटरटेनिंग फिल्म,आपको हैप्पी कर देंगे वीर दास

Happy Patel Review: आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म हैप्पी पटेल आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म देखने जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले देख लें रिव्यू.

By : अमित भाटिया | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 16 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

ये फिल्म अलग है, अलग है और काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग भी है. डेली बेली बनाने वाले आमिर खान ने ही इसे बनाया है. अपनी पिछली फिल्म सितारे जमीन पर को आमिर ने इतना प्रमोट किया था कि ऐसा लग रहा था कि पान की दुकान पर भी कहीं आमिर पॉडकास्ट करते न मिल जाएं. लेकिन यहां आमिर ने इस फिल्म का कोई खास प्रमोशन नहीं किया. हो सकता है ये उनकी स्ट्रेटजी हो जो आजकल समझ नहीं आ रही लेकिन ये फिल्म बनाने की उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है. डेली बेली के फैन हैं तो तुरंत टिकट बुक कर लीजिए.

कहानी

हैप्पी अपने 2 डैड्स के साथ विदेश में रहता है. एक दिन उसे एजेंट बनकर इंडिया जाने को कहा जाता है और उसे पता चलता है कि वो इंडिया से ही है. लेकिन उसको न हिंदी आती है और न इंडियंस के तौर तरीके और फिर जब वो इंडिया आता है तो क्या क्या होता है. ये देखने आपको थिएटर जरूर जाना चाहिए.

कैसी है फिल्म

ये कमाल फिल्म है, ये या तो आपको बहुत अच्छी लगेगी या फिर बिल्कुल नहीं लगेगी. ऐसी फिल्मों का अपना एक अलग ऑडियंस होता है और वो दर्शक इसे काफी एंजॉय करेंगे. फिल्म की शुरुआत में ही आमिर खान दिख जाते है और पॉडकास्ट माइक की जगह उनके हाथ में बंदूक देखकर सुकून मिलता है. फिल्म की पेस यहीं से सेट हो जाती है और फिर आपको मजा आता है. फिल्म एडल्ट है, पूरी तरह से एडल्ट है, भर भर कर गलियां हैं और अंग्रेजी गालियों को हिंदी में सुनकर आपको मजा आता है. अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो, फिल्म को किसी आम मसाला फिल्म की तरह नहीं बनाया गया. अलग तरह से बनाया गया है और यही इस फिल्म की USP है.

एक्टिंग

वीर दास ने कमाल कर दिया है. इस किरदार को वो जिस तरह से प्ले कर गए हैं वो गजब है. वो बिल्कुल हैप्पी पटेल लगते हैं, ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है. मिथिला पालकर बहुत अच्छी लगी है और उन्होंने इस कैरेक्टर को बिल्कुल किसी आम हिन्दी फिल्म हीरोइन की तरह प्ले नहीं किया है और इसीलिए ये बढ़िया लगता है. मोना सिंह डॉन बनीं हैं और क्या कमाल की डॉन बनीं हैं. शारिब हाशमी फिर से दिल जीत लेंगे, उनका किरदार अलग है और ऐसा कुछ शारिब ने पहले नहीं किया. shrushti Tawde काफी इंप्रेस करती हैं. आमिर खान और इमरान खान के कैमियो बढ़िया हैं 

राइटिंग और डायरेक्शन

वीर दास ने amogh ranadive के साथ मिलकर फिल्म लिखी है और कवि शास्त्री के साथ मिलकर डायरेक्ट की है और इन लोगों ने कमाल काम किया है. कुछ अलग बनाया है, बोल्ड बनाया है और लीक से हटकर कुछ किया है, फिल्म की पेस अच्छी है.

म्यूजिक

कई लोगों ने मिलकर फिल्म का म्यूजिक बनाया है. अचिंत, अक्षय और आईपी, अजय जयंती, पार्थ पारेख, वीर दास समेत और लोगों ने जो म्यूज़िक बनाया है वो कमाल है, फिल्म पर सूट करता है और आपको मजा आता है.

कुल मिलाकर कुछ अलग देखना है तो जरूर देखिए

रेटिंग - 4 स्टार्स 

Published at : 16 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Vir Das Happy Patel
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : 3 दशक बाद BMC से शिवसेना की विदाई । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
टेलीविजन
माही विज ने जय भानुशाली संग तलाक के बाद पूरा किया अपना बड़ा सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
जय संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना,खुद को गिफ्ट की ये खास चीज
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
यूटिलिटी
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
इस तारीख तक जारी हो सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, खाते में ये चीजें कर लें चेक
जनरल नॉलेज
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
ट्रेंडिंग
CM Yogi Video Viral: भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
भाई चिप्स मंगाओ... मासूम ने सीएम योगी से कर दी ऐसी डिमांड कि आ जाएगी हंसी; देखें वीडियो 
ट्रेंडिंग
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget