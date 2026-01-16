ये फिल्म अलग है, अलग है और काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग भी है. डेली बेली बनाने वाले आमिर खान ने ही इसे बनाया है. अपनी पिछली फिल्म सितारे जमीन पर को आमिर ने इतना प्रमोट किया था कि ऐसा लग रहा था कि पान की दुकान पर भी कहीं आमिर पॉडकास्ट करते न मिल जाएं. लेकिन यहां आमिर ने इस फिल्म का कोई खास प्रमोशन नहीं किया. हो सकता है ये उनकी स्ट्रेटजी हो जो आजकल समझ नहीं आ रही लेकिन ये फिल्म बनाने की उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है. डेली बेली के फैन हैं तो तुरंत टिकट बुक कर लीजिए.

कहानी

हैप्पी अपने 2 डैड्स के साथ विदेश में रहता है. एक दिन उसे एजेंट बनकर इंडिया जाने को कहा जाता है और उसे पता चलता है कि वो इंडिया से ही है. लेकिन उसको न हिंदी आती है और न इंडियंस के तौर तरीके और फिर जब वो इंडिया आता है तो क्या क्या होता है. ये देखने आपको थिएटर जरूर जाना चाहिए.

कैसी है फिल्म

ये कमाल फिल्म है, ये या तो आपको बहुत अच्छी लगेगी या फिर बिल्कुल नहीं लगेगी. ऐसी फिल्मों का अपना एक अलग ऑडियंस होता है और वो दर्शक इसे काफी एंजॉय करेंगे. फिल्म की शुरुआत में ही आमिर खान दिख जाते है और पॉडकास्ट माइक की जगह उनके हाथ में बंदूक देखकर सुकून मिलता है. फिल्म की पेस यहीं से सेट हो जाती है और फिर आपको मजा आता है. फिल्म एडल्ट है, पूरी तरह से एडल्ट है, भर भर कर गलियां हैं और अंग्रेजी गालियों को हिंदी में सुनकर आपको मजा आता है. अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो, फिल्म को किसी आम मसाला फिल्म की तरह नहीं बनाया गया. अलग तरह से बनाया गया है और यही इस फिल्म की USP है.

एक्टिंग

वीर दास ने कमाल कर दिया है. इस किरदार को वो जिस तरह से प्ले कर गए हैं वो गजब है. वो बिल्कुल हैप्पी पटेल लगते हैं, ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है. मिथिला पालकर बहुत अच्छी लगी है और उन्होंने इस कैरेक्टर को बिल्कुल किसी आम हिन्दी फिल्म हीरोइन की तरह प्ले नहीं किया है और इसीलिए ये बढ़िया लगता है. मोना सिंह डॉन बनीं हैं और क्या कमाल की डॉन बनीं हैं. शारिब हाशमी फिर से दिल जीत लेंगे, उनका किरदार अलग है और ऐसा कुछ शारिब ने पहले नहीं किया. shrushti Tawde काफी इंप्रेस करती हैं. आमिर खान और इमरान खान के कैमियो बढ़िया हैं

राइटिंग और डायरेक्शन

वीर दास ने amogh ranadive के साथ मिलकर फिल्म लिखी है और कवि शास्त्री के साथ मिलकर डायरेक्ट की है और इन लोगों ने कमाल काम किया है. कुछ अलग बनाया है, बोल्ड बनाया है और लीक से हटकर कुछ किया है, फिल्म की पेस अच्छी है.

म्यूजिक

कई लोगों ने मिलकर फिल्म का म्यूजिक बनाया है. अचिंत, अक्षय और आईपी, अजय जयंती, पार्थ पारेख, वीर दास समेत और लोगों ने जो म्यूज़िक बनाया है वो कमाल है, फिल्म पर सूट करता है और आपको मजा आता है.

कुल मिलाकर कुछ अलग देखना है तो जरूर देखिए

रेटिंग - 4 स्टार्स