हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनGustakh ishq Review: ये फिल्म नहीं गुलजार की सबसे खूबसूरत शायरी है जो उस हसीना पर कही गई जिसने मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहनी हो

Gustakh ishq Review: ये फिल्म नहीं गुलजार की सबसे खूबसूरत शायरी है जो उस हसीना पर कही गई जिसने मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहनी हो

Gustakh ishq Review: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की जोड़ी लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार है. उनकी फिल्म गुस्ताख इश्क सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. देखने से पहले पढ़ लें इसका रिव्यू.

By : अमित भाटिया | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लिश में कहेंगे तो You are a Murderer, हिंदी में कहेंगे तो हत्यारिन और उर्दू में कहेंगे तो क्या कातिल लग रही हो. इस फिल्म से नसीर साहब की ये आखिरी लाइन जो जादू पैदा करती है वही ये फिल्म भी करती है. कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, एक खूबसूरत एहसास होती है. ये फिल्म वैसी ही है, ये आपके साथ रह जाएगी, इसे ही सिनेमा कहते हैं. ऐसी फिल्में अब बनती नहीं हैं, बनी है तो देख आइए और महसूस कर आइए इस इश्क को जो गजब की गुस्ताखियां करता है.

कहानी

ये कहानी एक प्रिटिंग प्रेस वाले और एक शायर की है. प्रेस वाले को शायर से उसकी शायरी चाहिए लेकिन शायर को तो अपनी शायरी से इश्क है. इश्क तो ये प्रेस वाला भी करता है लेकिन किससे... दोनों का इश्क क्या गुस्ताखियां करता है, ये देखने चले जाइए.

कैसी है फिल्म

ये एक एहसास है, सिनेमा से इश्क है तो ये दिल दिल की गहराइयों में उतर जाएगी. कभी मोहब्बत की है तो ये फिल्म, आपकी जिंदगी की रिवाइंड कर देगी. मनीष मल्होत्रा ने ये फिल्म बनाई है, वो कमाल के डिजाइनर हैं और मनीष के अपनी जिंदगी में जो सबसे खूबसूरत ड्रेस बनाई होगी. उसे जिस करीने से सजाया होगा, संवारा होगा, वैसा ही उन्होंने इस फिल्म के साथ किया. ये फिल्म एक खूबसूरत शायरी जैसी है, जो आपको कुछ न कुछ महसूस करवाती हुई आगे बढ़ती है. ये फिल्म एक खास टारगेट ऑडियंस के लिए है, हो सकता है कुछ लोगों को ये स्लो लगे, समझ न आए और वो इससे रिलेट न भी कर पाएं क्योंकि ये एक मसाला फिल्म नहीं है लेकिन ये जो है उसे ही कमाल का सिनेमा कहते है. कमाल कहानी, कमाल परफॉर्मेंस, कमाल शेरो शायरी , कमाल म्यूजिक और कमाल का एक्स्पीरियंस.

एक्टिंग

नसीरुद्दीन शाह को देखना आपके आप में एक ट्रीट है. उनकी एक्टिंग का तो खैर क्या रिव्यू किया जाएगा, आपको वो शायर ही लगते हैं और जो भी वो 70 mm के पर्दे पर करते हैं उसे ही तो एक्टिंग कहते हैं. विजय वर्मा को शायद ये फिल्म देखने के बाद खुद यकीन न हो कि वो ये किरदार कितने गजब तरीके से निभा गए हैं. अब तक वो ज्यादातर ग्रे शेड किरदारों में दिखे हैं लेकिन यहां वो उस इमेज को बड़े कायदे से तोड़ते हैं और आपके दिल में उतर जाते हैं. फातिमा सना शेख बहुत खूबसूरत लगी हैं और उनकी अदाकारी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है. इस किरदार में जो मैच्योरिटी चाहिए थी, फातिमा वो बखूबी लेकर आती हैं. शारिब हाशमी ने फिर दिखाया है कि भले सामने नसीर साहब हों उनकी एक्टिंग की धार कम नहीं होती. शारिब एक अलग रंग लेकर आते हैं और जब आते हैं या तो हंसाते हैं या रुलाते हैं. बाकी के सारे कलाकारों का काम भी उम्दा है.

राइटिंग और डायरेक्शन

विभु पुरी और प्रशांत झा की राइटिंग बहुत कमाल है. कई जगह तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ गुलजार साहब ने लिखा है. शेरो शायरी बहुत जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली है. विभु पुरी का डायरेक्शन सटीक है, उन्होंने फिल्म की आत्मा को बनाए रखा. मसाले डालकर इसे सड़ा नहीं दिया और इसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी.

म्यूजिक

विशाल भारद्वाज का म्यूजिक और गुलजार साहब के बोल ऐसा जादू पैदा करते हैं कि अगर फिल्म में 2- 4 गाने और होते और फिल्म लंबी हो जाती तो और मजा आता. एक एक गाने के एक एक अंतरे और मुखड़े को आप महसूस कर पाते है.

कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखिए

रेटिंग - 4 stars

Published at : 28 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Fatima Sana Shaikh Vijay Varma Gustakh Ishq
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
विश्व
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
बॉलीवुड
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत? जानें नेटवर्थ
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत?
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
विश्व
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
बॉलीवुड
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत? जानें नेटवर्थ
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत?
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
जनरल नॉलेज
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget