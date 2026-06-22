रिव्यू: 'पंचायत' की छाया से बाहर निकलकर उससे बेहतर बन गया 'ग्राम चिकित्सालय'

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनGram chikitsalaya 2 Review: 2026 की सबसे प्यारी देसी सीरीज, 'पंचायत' की छाया से बाहर निकलकर उससे बेहतर बन गया 'ग्राम चिकित्सालय'

Gram chikitsalaya 2 Review: 2026 की सबसे प्यारी देसी सीरीज, 'पंचायत' की छाया से बाहर निकलकर उससे बेहतर बन गया 'ग्राम चिकित्सालय'

Gram chikitsalaya 2 Review: अमोल पाराशर और विनय पाठक की सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' को प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप इसे देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले रिव्यू पढ़ लें.

Written By : अमित भाटिया |  Updated at : 22 Jun 2026 11:58 PM (IST)
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इस शो का पहला सीजन पंचायत की कॉपी लगा था वो भी सस्ती वाली लेकिन दूसरा सीजन पंचायत को मात से गया, कम से कम पंचायत के लेटेस्ट सीजन को, टीवीएफ ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां कंपटीशन भी उनके अपने ही शो में हो रहा है, ग्राम चिकित्सालय का ये सीजन इस साल के और TVF के सबसे अच्छे शोज में से एक है, ये शो आपको आपके गांव ले जाएगा, और आपको कुछ ऐसा महसूस कराएगा जो बहुत कम शो कर पाते हैं .

कहानी- भटकंडी के ग्राम चिकित्सालय में मरीज तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन दवाइयों की दिक्कत बनी हुई है, अब वहां के हेड डॉ प्रभास्त को पता लगता है कि अगर वो आदर्श ग्राम चिकित्सालय का अवॉर्ड जीत लेंगे तो उन्हें दवाइयां आराम से मिलेंगी, बस वो इसी में लग जाते हैं, और साथ साथ कुछ और कहानियां भी चलती हैं, और ये इतनी मजेदार हैं कि आप प्राइम वीडियो पर उसके 5 एपिसोड देखकर ही रुकेंगे.

कैसी है सीरीज- ये एक कमाल की सीरीज है, पहले पार्ट के मुकाबले काफी बदलाव किये गए हैं, शो को बहुत ज्यादा कनेक्टिंग बनाया गया है, शो आपको ऐसा महसूस कर देता है कि आप खुद चाहेंगे कि इन मरीजों के लिए दवा ले आएं, शो के एक एक किरदार से आप जुड़ जाते हैं, शो बिल्कुल देसी है, ये आपको लाइफ़ लेसन भी देता है और बड़े आराम से एंटरटेन करते हुए, झोला छाप डॉक्टर जब ये कहता है कि लोग भले मुंह पर मेरी इज़्ज़त करें लेकिन पीछे झोला छाप हो बोलते हैं, वो ये बता जाता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, शो प्रिडिक्टेबल नहीं है, आपको जो लगेगा वो नहीं होगा, ये शो पूरी तरह से देसी है और उसके बावजूद ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपसे कनेक्ट करता है, इस शो का पहला सीजन पंचायत जैसा लगा था लेकिन यहां मेकर्स ने उस शो के फीडबैक से सबक लेते हुए इसका फ्लेवर पूरी तरह बदला है और ये दिखाता है कि TVF अपने दर्शकों को लेकर कितना संजीदा है, इस शो की कास्टिंग कमाल की है, आप एक छोटे से छोटे एक्टर से भी कनेक्ट करेंगे, ये शो आपको हंसाएगा और एंड तक आते आते इमेशनल करेगा और आखिर में आपके चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाएगा और कुछ वक्त तक आपके साथ रहेगा.

एक्टिंग- अमोल पराशर ने कमाल काम किया है, वो इस रोल में अब रम गए हैं आए डॉक्टर ही लगते हैं, आकांक्षा रंजन कपूर ने अपनी पर्सनेलिटी से एक दम अलग किरदार निभाया है और वो अपने लुक से ही नहीं एक्टिंग से भी इंप्रेस करती हैं, दिनेश लाल निरहुआ इस सीजन में नई एंट्री है और वो कमाल हैं. वो इस किरदार और इस सीरीज में एक नई जान डाल देते हैं, उन्हें हिंदी में और ज्यादा काम करना चाहिए, आकाश मखीजा ने हाल में वेब सीरीज राख में खूंखार खलनायक का किरदार निभाया और यहां वो बिल्कुल अलग किरदार में हैं और बहुत अच्छा काम कर गए हैं, आनंदेश्वर द्विवेदी की कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग कमाल है, विनय पाठक शानदार हैं, उनका किरदार रंग बदलता है और इससे इस सीरीज में भी नया फ्लेवर आता है, गरिमा विक्रांत सिंह ने अच्छा काम किया है, शक्ति कुमार नेता के किरदार में जमते हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन- शो की अरुणाभ कुमार और  दीपक कुमार मिश्रा ने क्रिएट किया है, श्रेया श्रीवास्तव और वैभव सुमन ने लिखा है और डायरेक्ट किया है ललितम आनंद ने, राइटिंग इस हद तक कमाल है कि आप हर लाइन में कुछ महसूस करेंगे और सीखेंगे. ललितम की ये पहली सीरीज है और उन्होंने पहली गेंद पर छक्का मारा है. कमाल का डायरेक्शन है.

रेटिंग - 4 स्टार्स

Published at : 22 Jun 2026 11:57 PM (IST)
Tags :
Prime Video Gram Chikitsalaya 2
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