ग्लोरी रिव्यू : बॉक्सिंग पर बनी एक बढ़िया और यूनिक सीरीज, पुलकित का करियर बेस्ट, दिव्येंदु चमके

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनGlory Review: बॉक्सिंग पर बनी एक बढ़िया और यूनिक सीरीज, शानदार शुरुआत के बाद लड़खड़ाकर क्लामैक्स में संभली, पुलकित का करियर बेस्ट, दिव्येंदु चमके

Glory Review: बॉक्सिंग पर बनी एक बढ़िया और यूनिक सीरीज, शानदार शुरुआत के बाद लड़खड़ाकर क्लामैक्स में संभली, पुलकित का करियर बेस्ट, दिव्येंदु चमके

Glory Review : फिल्म 'ग्लोरी' को आज, 1 मई 2026 को रिलीज कर दिया गया है. वहीं अगर आप इस सीरीज को देखने का प्लान कर रहे हैं तो यहां इसका रिव्यू पढ़ें लें.

By : अमित भाटिया | Updated at : 01 May 2026 12:40 PM (IST)
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बॉक्सिंग पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन वहां बात सिर्फ बॉक्सिंग की हुई है, यहां बॉक्सिंग के साथ साथ दो कत्ल जुड़े हैं, हरियाणा जुड़ा है, ग्लोरी जुड़ी है और यही चीज इस सीरीज को अलग बनाती है. नेटफ्लिक्स पर देसी कहानियों को तवज्जों दे रहा है और इस वेब सीरीज की जड़े हरियाणा में हैं और हरियाणा पर बनी ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी. यहां बॉक्सिंग को बैकड्रॉप में रखकर जो कहानी दिखाई गई है और जिस तरह से दिखाई गई है वो काबिले तारीफ है. यहां फोकस सिर्फ बॉक्सिंग पर नहीं है और यही इस सीरीज को अलग बनाता है.

कहानी
 हरियाणा का एक बॉक्सर अपने कोच की बेटी से प्यार करता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है. दोनों भागकर शादी करना चाहते हैं कि तभी उनका कत्ल कर दिया जाता है. कोच के दोनों बेटे पुलकित और दिव्येंदु अपनी बहन के कातिल को ढूंढने वापस आते हैं, कौन है कातिल , वो कैसे मिलेगा, ये दोनों अपना शहर छोड़कर क्यों गए थे, क्या है इनकी बैक स्टोरी. इस पूरी कहानी को 7 एपिसोड की सीरीज में समेट गया है.

कैसी है ये सीरीज
 शुरुआत जबरदस्त तरीके से होती है. पहले दो एपिसोड कमाल तरीके से स्टोरी बिल्ड करते हैं, सस्पेंस क्रिएट होता है और आपको ये भी लगता है कि ये सिर्फ बॉक्सिंग की कहानी नहीं है इसमें कई लेयर्स हैं. फिर थोड़ी सी कहानी लड़खड़ाती है लेकिन एंड में क्लाइमैक्स आपको चौंका देता है. सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, हरियाणा को कायदे से दिखाया गया है, हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है. इतना भी नहीं कि आपको समझ ना आया और इतना कम भी नहीं कि आपको ये हरियाणा की ना लगे, ट्विस्ट एंड टर्न आपको हैरान करते हैं, नए किरदार आते हैं जो चौंकाते है, कहानी एक अच्छी पेस से आगे बढ़ती है, मर्डर की जांच के साथ साथ यहां एक हम्यून एंगल भी दिखता है जो आपको इस सीरीज से जोड़ता है, बाप बेटे के रिश्ते की कहानी भी यहां एक अलग तरीके से दिखाई गई है. किरदारों के साथ आप कनेक्ट करते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, इनकी जिंदगी में क्या होगा, कुल मिलाकर ये सीरीज एक अच्छी सीरीज है जो कुछ अलग देती है, कुछ नया देती है और नए अंदाज में देती है.

एक्टिंग
पुलकित सम्राट ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, वो एक मैच्योर एक्टर की तरह सामने आए हैं. ये एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है, जहां बेवजह का अग्रेशन नहीं दिखाया गया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है. इस किरदार में आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों में गहराई नजर आती है और उससे आपको लगता है कि इस एक्टर में काफी दम है और आगे इन्हें और बढ़िया काम मिलना चाहिए, दिव्येंदू ने कमाल का काम किया है. वो मुन्ना की इमेज से बाहर आए हैं, अग्रेशन यहां जबरदरदस्त है लेकिन भाषा अलग है और ये उनके किरदार को अलग बनाती है. धुरंधर में मेजर इकबाल के पापा बने सुविंदर विकी यहां कोच सर के किरदार में कमाल कर गए हैं. उनकी स्क्रीन प्रेंजेंस ग्रैड लगती है और ये किरदार उनपर गजब सूट किया है. आशुतोष राणा ने अपना किरदार अच्छे से निभाया है. छोटे से रोल में जन्नत जुबैर अच्छी लगी हैं. सयानी गुप्ता का काम भी बढ़िया है. 

राइटिंग और डायरेक्शन
 कर्मण्य आहूजा, करण अंशुमन, वैभव विशाल ने कहानी लिखी है. करण अंशुमन और वैभव विशाल ने डायरेक्ट की है. बीच के एपिसोड में स्क्रीप्ले जरूर थोड़ा भटकता है. वो ना होता तो ये एक शानदार सीरीज बनती लेकिन कुल मिलाकर राइटिंग दमदार है. डायलॉग अच्छे हैं और डायरेक्शन बढ़िया है. कुल मिलाकर ये सीरीज देखने लायक है

रेटिंग- 3 स्टार्स

Published at : 01 May 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Pulkit Samrat Glory
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