गांधारी रिव्यू: तापसी पन्नू का धांसू एक्शन, हर मोड़ पर सांसें रोक देगा सस्पेंस

अगर आपको भी सस्पेंस, रिवेंज और मिस्ट्री वाली फिल्में देखना पसंद है, तो Netflix खोल लीजिए… क्योंकि ‘गांधारी’ आ गई है. तापसी पन्नू की ये फिल्म 'गांधारी' सिर्फ एक किडनैपिंग ड्रामा नहीं, बल्कि लाचारी से बदले तक के खूनी दास्तान है.

अगर आपको ऐसे थ्रिलर पसंद हैं जो पहले ही सीन से आपका गला पकड़ लें और क्लाइमेक्स तक सांस लेने की फुरसत न दें, तो यह फिल्म सीधे आपके रोंगटे खड़े करने आई है.

कहानी

जॉयपुरा की कहानी है. रेलवे स्टेशन से बानी (तापसी पन्नू) की बेटी मिष्ठी उनकी आंखों से सामने से किडनैप हो जाती है. इसी दौरान उसका ऐसा एक्सीडेंट होता है कि आंखों की रोशनी चली जाती है. लेकिन अंधापन भी उसे रोक नहीं पाता. उसे अपनी बेटी को वापस लाना है, लेकिन कैसे?





फिल्म के मेन कैरेक्टर में बहरुपिये भी हैं. चौमुखी पूजा की रात किडनैप बच्चियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी है. वक्त कम है, खतरा जानलेवा और सामने खड़ा है पूरा क्रिमिनल नेटवर्क. अब बानी अपनी बेटी तक कैसे पहुंचेगी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

एक्टिंग- तापसी पन्नू तो जान निकाल देती हैं.

बेबसी, चीख, बेइंतहा गुस्सा और फिर खूनी एक्शन, तापसी ने इस किरदार को जिया है. जब एक मां के पास खोने को कुछ नहीं बचता, तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है, तापसी के एक्सप्रेशन्स देखकर आप सिहर उठेंगे. इसे देखकर ऐसा लगता है कि तापसी से बेहतर कोई नहीं कर सकता.

इश्वक सिंह ने बानी के पति का रोल किया है. वहीं विलेन्स के चेहरे खौफ पैदा करने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं.

छाया कदम, जतिन सरना औऱ पंचायत फेम चंदन रॉय..सभी एक्टर्स ने अपना रोल अच्छा किया है.

डायरेक्शन और स्क्रीनप्ले

'गांधारी' के डायरेक्टर देवाशीष मखीजा है और उन्होंने बिना किसी फिजूल ड्रामे के सीधे कहानी की नब्ज पकड़ी है. कहानी के ट्विस्ट और टर्न इतने दमदार हैं कि आपको स्क्रीन से पलक झपकाने का मौका नहीं देता.

किडनैपिंग के बाद बच्चों के साथ क्या-क्या होता है, वो इतने रीयल और दर्दनाक हैं कि कलेजा मुंह को आ जाता है.

इसकी कहानी कनिका ढिल्लों ने लिखी है और वही इसकी प्रोड्यूसर भी हैं. कनिका ने बिना लाग लपेट के मुद्दे की बात दिखाई है. डायलॉग्स भी दमदार हैं.





तो सोचिए...अगर मिष्ठी की जगह आपकी बेटी होती तो...? ये फिल्म आपको उस मां की बेबसी महसूस कराती है, जिसकी बच्ची उसकी आंखों के सामने छीन ली जाती है. अगर आपके घर में बेटी है तो इसे देखते वक्त आपकी चीखें निकल जाएंगी, आंसू नहीं थमेंगे, यकीन मानिए.

और फिल्म के आखिर में दिए गए NCRB के आंकड़े कहानी को फिल्म से निकालकर हकीकत के सामने खड़ा कर देते हैं.

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क्यों देखें ये फिल्म?

अगर आपको तेज रफ्तार मर्डर, किडनैपिंग मिस्ट्री और थ्रिलर पसंद हैं तो...

तापसी पन्नू का ऐसा खूंखार रूप कभी नहीं देखा, इमोशनल भी करती हैं और रुलाती भी हैं.

आखिरी सेकेंड तक इस फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस और ट्विस्ट्स है...हर पल ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा?

मिस मत कीजिएगा, इसे आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

रेटिंग- 3.5 स्टार