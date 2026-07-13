ईविल डेड बर्न रिव्यू: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये घिनौनी हॉरर फिल्म, हॉरर के शौकीनों को मजा आ जाएगा

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनEvil Dead Burn Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये घिनौनी हॉरर फिल्म, हॉरर के शौकीनों को मजा आ जाएगा

Evil Dead Burn Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये घिनौनी हॉरर फिल्म, हॉरर के शौकीनों को मजा आ जाएगा

Evil Dead Burn Review: हॉलीवुड फिल्म 'ईविल डेड बर्न' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. अगर आप ये हॉरर फिल्म देखने का प्लान बरा रहे हैं, तो इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By : अमित भाटिया |  Updated at : 13 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है. इस फिल्म को देखते हुए आपको उल्टी आ सकती है. घबराहट हो सकती है और आप काफी परेशान भी हो सकते हैं. हॉलीवुड वाले अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो चौंका देता है. और इस बार फिर से ऐसा ही हुआ है ईविल डेड बर्न के साथ. इस फ्रेंचाइजी की कई फिल्में पहले भी आ चुकी हैं. लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म नहीं देखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं. आप इस फिल्म को सीधे देख सकते हैं. बस शर्त यही है कि आपका दिल मजबूत हो. वरना ये फिल्म आपको बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकती है

कहानी
 ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी अपने पति से अक्सर लड़ाई होती रहती है. पति बच्चा चाहता है लेकिन लड़की बच्चा नहीं चाहती. फिर एक कार एक्सीडेंट में पति की मौत हो जाती है और लड़की अपने ससुराल वालों के पास आ जाती है. इसके बाद शुरू होता है हॉरर का एक ऐसा खेल जो आपको परेशान कर देगा. एक आत्मा जिसे इस सीरीज में डेडलाइट कहा जाता है. कभी किसी के अंदर जाती है तो कभी किसी और के अंदर. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का सच क्या है. ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी

कैसी है फिल्म
ये एक जबरदस्त हॉरर फिल्म है. इस फिल्म में जिस तरह का वायलेंस और मारकाट दिखाई गई है वो एक अलग ही लेवल की है. यहां इंसानों को जिस तरह काटा जाता है उस तरह शायद सब्जियां भी नहीं काटी जातीं. कई सीन इतने खतरनाक हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे. कई सीन ऐसे हैं जिन्हें आप देख ही नहीं पाएंगे और उन्हें देखने के बाद काफी डिस्टर्ब भी हो सकते हैं. एक सीन में कार की सीट का हेडरेस्ट एक लड़की की गर्दन में घुस जाता है और फिर वो उसे निकाल देती है. एक दूसरे सीन में कार के दरवाजे में फंसकर उंगलियां इस तरह कटती हैं कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. फिल्म करीब पौने दो घंटे की है लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी खिंची हुई लगती है. जहां बातचीत वाले सीन आते हैं वहां लगता है कि सीधे हॉरर दिखाया जाए. क्योंकि चाहे आप उस हॉरर को देखकर परेशान हो रहे हों. फिर भी आप देखना चाहते हैं कि ये विभत्सता आखिर किस हद तक जाएगी.फिल्म के आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है. उसे पूरी तरह समझने के लिए इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्म देखना जरूरी है. हालांकि उसके बिना भी पूरी फिल्म आसानी से समझ में आ जाती है. अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इसे जरूर देखिए. लेकिन अगर कमजोर दिल के हैं तो अपने रिस्क पर देखिए. कोशिश कीजिए कि किसी को साथ लेकर देखें. और रात में तो बिल्कुल मत देखिए. वरना काफी परेशान हो सकते हैं

एक्टिंग
फिल्म के सभी एक्टर्स ने शानदार काम किया है. आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एक्टिंग कर रहा है. बल्कि ऐसा महसूस होगा कि ये लोग सच में उसी डरावनी दुनिया का हिस्सा हैं और उस खौफ को जी रहे हैं. सुहिला याकूब लीड रोल में हैं और उनका काम बेहद दमदार है. वो आपको जिस तरह डर महसूस कराती हैं उससे आप सीट पर बैठे-बैठे चीख पड़ेंगे. तांडी राइट का काम बहुत अच्छा है. हंटर दूहन काफी डराते हैं. लुसियान बुकानन भी शानदार हैं. इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी अपने-अपने किरदार पूरी ईमानदारी से निभाए हैं

राइटिंग और डायरेक्शन
 सेबेस्टियन वैनिसेक और फ्लोरेंट बर्नार्ड ने फिल्म को लिखा है. जबकि निर्देशन सेबेस्टियन वैनिसेक ने किया है. राइटिंग अच्छी है लेकिन यहां राइटिंग से ज्यादा इसका ट्रीटमेंट प्रभावित करता है. फिल्म का डायरेक्शन बेहद शानदार है. जिस तरह से दर्शकों को डराया गया है उसे आप फिल्म खत्म होने के बाद भी काफी समय तक नहीं भूलेंगे. ये फिल्म आपके दिमाग में बनी रहती है और बार-बार याद आती है

रेटिंग -3.5 स्टार्स

Published at : 13 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Evil Dead Burn
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Evil Dead Burn Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये घिनौनी हॉरर फिल्म, हॉरर के शौकीनों को मजा आ जाएगा
ईविल डेड बर्न रिव्यू: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये घिनौनी हॉरर फिल्म, हॉरर के शौकीनों को मजा आ जाएगा
मनोरंजन
TMKOC कास्ट फीस: बबीता जी से 204% अधिक फीस लेते हैं जेठालाल, जानें शो के बाकी एक्टर्स को कितनी मिलती है सैलरी
TMKOC कास्ट फीस: बबीता जी से 204% अधिक फीस लेते हैं जेठालाल, जानें शो के बाकी एक्टर्स को कितनी मिलती है सैलरी
मनोरंजन
OTT Release This Week: 'रक्तांचल सीजन 3' से 'तीसरी बेगम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 10 फिल्में- सीरीज, पूरे वीक नहीं होंगे बोर
'रक्तांचल सीजन 3' से 'तीसरी बेगम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही 10 फिल्में- सीरीज
मनोरंजन
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
ABP APP ABP APP

वीडियोज

Rajpal Yadav जाएंगे जेल, कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा
Amit Bhadana को लेकर Sakshi ने किए मजेदार खुलासे
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
महाराष्ट्र
आमिर खान से लेकर इंजीनियर विवाद तक, अपने बयानों से क्या नितेश राणे बन रहे हैं नरोत्तम मिश्रा पार्ट-2?
आमिर खान से लेकर इंजीनियर विवाद तक, अपने बयानों से क्या नितेश राणे बन रहे हैं नरोत्तम मिश्रा पार्ट-2?
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोलें- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोलें- टशन में रहते हैं
क्रिकेट
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
इंडिया
संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी
संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर SC ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों तक चली जांच; इलाके में मचा हड़कंप
नोएडा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों तक चली जांच; इलाके में मचा हड़कंप
हेल्थ
Skin Whitening Cream: रातोंरात गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला जरूरत से ज्यादा मरकरी और लेड, इससे कितना नुकसान?
रातोंरात गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला जरूरत से ज्यादा मरकरी और लेड, इससे कितना नुकसान?
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget