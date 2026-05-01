एक दिन रिव्यू: साई पल्लवी को बड़े पर्दे पर देखना मैजिकल, लेकिन फिल्म में लॉजिक और गहराई की भारी कमी

इस फिल्म का हीरो एक घंटा बजाकर अपनी विश मांगता है और आपको लगता है कि काश कोई ऐसा घंटा भी होता जिससे फिल्मों को बेहतर तरीके से बनाया जा सकता.साई पल्लवी का हिंदी फिल्मों में डेब्यू हो रहा है. ये खबर अपने आप में बड़ी है. उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. उन्हें देखने के लिए थिएटर में लाइन लग जानी चाहिए लेकिन उनका डेब्यू जिस फिल्म से हुआ औऱ जिस तरह से हुआ वो दिल तोड़ गया. साई पल्लवी जैसी एक्ट्रेस एक बड़ी और बहुत बेहतर फिल्म डिजर्व करती थी. आमिर खान का बैनर तो बड़ा था लेकिन फिल्म उतनी बड़ी नहीं निकली. ये फिल्म एक थाई फिल्म वन डे पर आधारित है. हम सब सोचते हैं कि ना कि एक दिन ऐसा हो जाए. एक दिन के लिए वैसा हो जाए ये फिल्म उसी इमोशन को कैद करने की नाकाम कोशिश करती है.

कहानी

दिनेश यानि जुनैद खान एक कपंनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है. लुक्स से एवरेज है. कोई लड़की उसपर ध्यान नहीं देती. उसे अपने ऑफिस में काम करने वाली मीरा यानी साई पल्लवी पसंद आ जाती है लेकिन मीरा का तो अपने शादीशुदा बॉस से अफेयर है. ये सब ऑफिस ट्रिपर जापान जाते हैं. वहां एक घंटे के आगे दिनेश ये मन्नत मांगता है कि मारा उसे एक दिन के लिए मिल जाए और ऐसा हो भी जाता है. अब ये कैसे होता है. ये आप फिल्म में देखिएगा थिएटर जाकर.

कैसी है फिल्म

जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर आया था तो कहानी ज्यादा पता नहीं चली थी लेकिन दूसरे ट्रेलर में कहानी पूरी दिखा दी गई. फिल्म देखते हुआ आपको ऐसा लगता है कि आफको सब पता है. बस आखिरी के कुछ मिनट नए लगते हैं लेकिन उसमें भी पता है क्या होगा. जापाना की खूबसूरत लोकेशन्स भी मजेदार नहीं लगती. फिल्म आपसे कनेक्ट नहीं करती. किसी अजनबी से एकदम किसी को प्यार कैसे हो जाता है. ये इतनी जल्दबाजी में दिखाया गया है कि आपको हजम ही नहीं होता. साई और जुनैद दोनों अपने अपने रोल में भले फिट हैं लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री ठीक से डेवलप नहीं हो पाती. राइटिंग कमजोर है और यहीं ये फिल्म मार खा जाती है. जिस तरह से लीड एक्टर चाहिए था वो फिल्म में हैं. जापान जैसी खूबसूरत लोकेशन है लेकिन फिल्म में गहराई की कमी है. कई चीजें बस हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं. ये समझ नहीं आता. ऐसा लगता है फिल्म जल्दबाजी में निपटा दी गई हो. म्यूजिक अच्छा लगता है लेकिन वो इस फिल्म को देखने की वजह नहीं हो सकता.

एक्टिंग

साई पल्लवी बहुत अच्छी लगती हैं .वो स्क्रीन पर मैजिकल हैं. उन्हें देखकर काफी अच्छा लगता है और वो सबसे बड़ी वजह हैं इस फिल्म को देखने की . उन्हें हिंदी फिल्म में देखने का इंतजार काफी सारे फैंस कर रहे थे लेकिन ये भी लगता है कि काश वो किसी बेहतर फिल्म में नजर आती. जुनैद अपने रोल में फिट हैं. उनका रोल ही ऐसे लड़के का है जिसे कोई लड़की पसंद नहीं कर सकती. वो सिक्स पैक वाला हैंडमस नहीं है. और ये रोल जुनैद ने बखूबी निभाया है. कुणाल कपूर का काम अच्छा है. लेकिन एक्टर्स कमजोर स्क्रिप्ट के आगे कुछ नहीं कर पाते.

राइटिंग और डायरेक्शन

स्नेहा देसाई और स्पंदन देसाई ने कहानी लिखी है और सुनील पांडे ने डायरेक्ट की है . राइटिंग में काफी लुपहोल्स हैं. कहानी में कोई गहराई नहीं है. बस प्यार हो जाता है झटपट से. एक नहीं दो दो बार. और ये लॉजिक हजम ही नहीं होता. डायरेक्शन ठीक है लेकिन राइटिंग ने सारा काम कबाड़ा कर दिया है.

म्यूजिक

राम संपत का म्यूजिक अच्छा है. गाने फिल्म के फील के हिसाब से हैं और इस एवरेज फिल्म को झेलने लायक बनाते हैं.

कुल मिलाकर साई पल्लवी के फैन हैं तो देख लीजिए.

रेटिंग- 2 स्टार्स