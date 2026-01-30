Daldal Review: दिमाग घुमा देगा इस सीरीज का सस्पेंस, भूमि पेडनेकर इज बैक, समारा तिजोरी ने चौंका दिया

एक ऐसा सीरियल किलर जो कत्ल के बाद लाश के मुंह में नॉन वेज ठूंस देता है, एक क्राइम थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री हम पूरी इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें जानना है कि कत्ल किसने किया, लेकिन यहां मामला अलग है, यहां आप किसी और चीज के लिए ये सीरीज पूरी देखेंगे और वजह आपको सीरीज देखकर समझ आएगी, इस सीरीज को देखकर लगा कि भूमि पेडनेकर इज बैक और नेपोटिज्म इज वैरी गुड, एक नई और दमदार एक्ट्रेस ये वेब सीरीज हमको देकर जाती है जिसका नाम है समारा तिजोरी.

कहानी - मुंबई में नई डीसीपी मिली हैं, और शहर में एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं, डीसीपी मैडम का अपना एक पर्सनल ट्रॉमा भी है, डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान कर रहे हैं, और कातिल को भी पकड़ना है. लेकिन कत्ल कर कौन रहा है और पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? 7 एपिसोड की ये सीरीज देखिएगा तो ये कहानी समझ में आएगी.

कैसी है सीरीज - ये एक शानदार सीरीज है, 7 एपिसोड तक आप बंधे रहेंगे. आपको इंतजार रहता है कि आगे क्या होगा, 30 से 35 मिनट का एक एपिसोड है, हर एपिसोड में कुछ नया होता है. कुछ ऐसा होता है जो आपको चौंकाता है, ट्विस्ट एंड टर्न आपको हैरान करते हैं. बीच- बीच में स्क्रीनप्ले हल्का सा भटकता है लेकिन इतना नहीं कि आप सीरीज छोड़कर कहीं और भटकने चले जाएं. सीरीज आपको बांधकर रखती है, परफॉर्मेंस जबरदस्त हैं जो इस सीरीज को और खास बना देती हैं. ये सीरीज एक आम मर्डर मिस्ट्री से हटकर है क्योंकि यहां वो दूसरे एपिसोड में होता है जो अक्सर ऐसी सीरीज के आखिरी एपिसोड में होना चाहिए, और ये इस सीरीज को अलग बनाता है.

एक्टिंग - भूमि पेडनेकर इज बैक! ये सीरीज देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये वाली भूमि ही तो हैं जिनके हम मुरीद थे. ये कुछ दिन से कहीं खो गईं थीं और अब लौट आई हैं. भूमि ने इस किरदार में जान डाल दी है, ना फालतू की हीरोगीरी, ना डायलॉगबाजी. काफी इंटेंस तरीके से उन्होंने इस किरदार को निभाया है. इस किरदार का अपना एक पर्सनल ट्रॉमा है जिसे भूमि ने कमाल तरीके से दिखाया है. इस सीरीज की खोज हैं समारा तिजोरी, जो दीपक तिजोरी की बेटी हैं. उन्हें देखकर लगता है कि नेपोटिज्म अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, वो कमाल हैं, बेमिसाल हैं, हर फ्रेम में उन्होंने दिखा दिया है कि एक्टिंग सीखकर आई हैं ना कि किसी की सिफारिश से. इस लेवल की परफॉर्मेंस हाल में किसी नए एक्टर ने नहीं दी. आदित्य रावल ने भी कमाल का काम किया है, वो परेश रावल के बेटे हैं और उनकी एक्टिंग देखकर समझ में आता है कि उनमें टैलेंट कहां से आया है, वो इस किरदार में कमाल कर गए हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन - अमृत राज गुप्ता ने सीरीज का निर्देशन किया है. 5 लोगों ने मिलकर कहानी और डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीनप्ले थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, कहीं कहीं भटकता है, डायरेक्शन अच्छा है.कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज देखनी है तो जरूर देखिए.

रेटिंग- 3.5 स्टार्स

