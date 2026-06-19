कॉकटेल 2 रिव्यू: कमाल की खूबसूरत फिल्म, एंटरटेनमेंट के सुरूर में डुबा देगी ये कॉकटेल

ये कॉकटेल 2 आपको एक अलग ही सुरूर देगी, इसका पहला पार्ट 2012 में आया था और काफी कामयाब हुआ था. अब इसे आज के ज़माने के हिसाब से बनाया गया, और ये अपनी जगह कमाल है. हम थिएटर जाकर जिन भी वजहों से फिल्में देखते हैं ये फिल्म आपको वो सारी वजहें देती है. अच्छी कहानी, रिलेटेबल सिचुएशंस, बहुत अच्छे दिखने वाले एक्टर्स, कमाल लोकेशंस, अच्छा म्यूजिक, और क्या चाहिए.

कहानी

कुणाल यानि शाहिद कपूर और दीया यानि रश्मिका मंदाना रिलेशनशिप में है, फिर इनकी जिंदगी में आती है एली यानि कृति सेनन, अब इन तीनों को जिंदगी में क्या कुछ होता है ये आपको देखने जाना होगा थिएटर क्योंकि कहानी ज्यादा बताना फिल्म का मजा खराब कर देगा.

कैसी है फिल्म

ये एक कमाल की खूबसूरत फिल्म है. फिल्म में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनसे आप रिलेट करेंगे, ऐसा कुछ आपके साथ भले न हुआ होगा लेकिन आपके किसी जान पहचान वाले के साथ जरूर हुआ होगा. तीनों एक्टर्स इतने अच्छे लगते हैं कि आपकी नजर स्क्रीन से हटती ही नहीं. फिल्म बिना वक़्त गंवाए मुद्दे पर आ जाती है,और स्पीड से कहानी आगे बढ़ती है. सबसे अच्छी बात है कि ये एक्टर्स इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं, इनके कपड़े, इनकी खूबसूरती आपको स्क्रीन से हटने नहीं देती. लोकेशंस बहुत खूबसूरत लगती हैं, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल है. गाने आते है तो मूड और फ्रेश हो जाता है. बहुत लोगों को यही लगा था कि ये पहले वाली कॉकटेल जैसी नहीं होगी या इसका रीमेक क्यों? लेकिन इसे आज के ज़माने के हिसाब से बनाया गया है. पहले वाली से इसको कंपेयर करना ही गलत होगा क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह कमाल की और अलग फिल्में हैं, कुल मिलाकर एक अच्छी और खूबसूरत फिल्म देखनी हो तो जरूर देखिए कॉकटेल.

एक्टिंग

शाहिद कपूर ने कमाल का काम किया है. इस रोल में वो परफेक्ट हैं, शाहिद काफी हैंडसम और क्यूट लगे हैं. वो जिस तरह सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, आप उनपर फिदा हो जाएंगे. कृति सेनन कमाल लगी हैं, उनको देखकर लगता है कि इतना अच्छा कोई कैसे लग सकता है. वो अपने लुक्स और कमाल की ड्रेसेस से आपको दीवाना बना देती हैं. बाकी का काम वो अपनी कमाल की एक्टिंग से कर जाती हैं. रश्मिका इस रोल में फिट हैं, बहुत लोगों को लगा था कि वो कॉकटेल में क्या कर रही हैं. लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो समझ आ जाता है. रश्मिका का काम बैलेंस्ड है, सबसे खास बात यही है कि ये तीनों एक्टर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और खुद से नजरें हटने नहीं देते.

राइटिंग और डायरेक्शन

लव रंजन और तरुण जैन की राइटिंग काफी रिलेटेबल है, आज के ज़माने के हिसाब से है. आप फिल्म की सिचुएशंस से काफी रिलेट करते हैं, होमी अदजानिया का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तीन बड़े एक्टर्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये उनसे सीखा जा सकता है.

म्यूजिक

प्रीतम का म्यूजिक कमाल है, फिल्म के गानों का सुरूर धीरे धीरे चढ़ता है, और फिल्म में ये जिस खूबसूरती से फिल्माए गए हैं वो और कमाल है. आप गानों को एंजॉय करते हैं, न कि गाना आने के बाद फोन चेक करते है या बाहर जाते हैं

कुल मिलाकर ये खूबसूरत फिल्म जरूरी देखिए.



रेटिंग - 4 स्टार्स