हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनBaramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा

Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा

Baramulla Review: मानव कौल इस बार एक अलग तरह की फिल्म लेकर आए हैं. ये कश्मीर पर बनी सबसे अलग फिल्मों में से एक हैं. बारामूला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

By : अमित भाटिया | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 07 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर एक अलग इमोशन है,कश्मीर पर ना जाने कितनी फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं. ओटीटी के दौर में भी कश्मीर पर अलग अलग तरह का कंटेंट बनाने की होड़ जारी है, ऐसे में जब आदित्य धर कुछ बना रहे हैं तो उम्मीद ज्यादा होती है क्योंकि आदित्य ने अपने लिए एक अलग लकीर खींची हुई है. उनके नाम के साथ भरोसा जुड़ा है और इस बार फिर से वो इस भरोसे पर खरे उतरे हैं. बारामूला नाम से ये मत सोचिएगा कि ये कश्मीर में आतंकवाद पर बनी एक और फिल्म है, इस फिल्म में आतंकवाद के साथ जिस तरह से सुपरनेचुरल ताकतों को जोड़ा गया है वो अलग है, हैरान करने वाला है और शानदार है.

कहानी

बारामूला से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं, जब कोई कुछ पता नहीं लगा पाता तो डीएसपी रिजवान सैय्यद को बुलाया जाता है जो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बारामूला में रहने आ जाते हैं. लेकिन डीएसपी साहब की फैमिली में अपने कुछ अलग फसाद चल रहे हैं, उनकी बेटी स्कूल में उन्हें अपना पिता कहने से मना कर देती है, फिर इस कहानी में जो होता है वो आपको दो घंटे की इस फिल्म में देखना होगा. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

कैसी है फिल्म

ये अपने आप में एक अलग तरह की फिल्म है. इस फिल्म में कश्मीर में आतंकवाद को जिस तरह से सुपरनेचुलर ताकतों से जोड़ा गया है वो आपको चौंकाता है. कश्मीर पर इस तरह की फिल्म शायद पहले कभी नहीं बनी. फिल्म किसी आम फिल्म की तरह शुरू होती है लेकिन फिर इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो आपको हैरान कर देते हैं. यहां जो होता है वो आप सोचते नहीं है, कौन कब कहां गायब हो जाता है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे और एंड में जो खुलासा होता है वो चौंकाता है. हालांकि कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जो आपको आसानी से समझ नहीं पाते. जैसे एक बच्चा कैसे एक जादूगर के बक्से से निकल जाता है,एक बच्चा कैसे एक पेड़ में समाने के बाद निकल आता है, कुछ कुछ चीजों अगर क्लाइमैक्स में और सिंपल कर दी जाती तो ये फिल्म और मजेदार हो जाती लेकिन तब भी ये फिल्म आपको स्क्रीन से हटने का मौका नहीं देती. आपको कुछ अलग देती है और यही इस फिल्म खासियत है. कश्मीर को बड़ी खूबसूरती और कायदे से दिखाया गया है, आप दो घंटे के लिए बारामूला ही पहुंच जाते हैं. कलाकार पूरी तरह से कश्मीर के लगते हैं और एक दम रियल लगते हैं. खासतौर पर बच्चों का काम तो कमाल का.

एक्टिंग

मानव कौल ने कमाल का काम किया है, वो एक पुलिसवाले के तौर पर सख्त है लेकिन एक पिता और पति के तौर पर उनका अलग ही रूप दिखता है. कैसे कुछ चीजों को देखकर उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, कैसे जब उनकी अपनी बेटी स्कूल में उन्हें नहीं पहचानती तो जो बेबसी उनके चेहरे पर दिखती है वो कमाल है. भाषा सुंबली ने मानव की पत्नी का किरदार कमाल तरीके से निभाया है. अपने बच्चों के लिए लड़ती ये मां आप पर काफी असर डालती है. अरिस्मता मेहता का काम जबरदस्त है, वो मानव की बेटी बनी हैं. शाहीद लतीफ ने बढ़िया काम किया है. नीलोफर हमीद का काम अच्छा है. बाकी सारे एक्टर्स ने अपने काम से इस फिल्म का लेवल ऊंचा किया है.

राइटिंग और डायरेक्शन

आदित्य धर और आदित्य सुहास जंभाले ने फिल्म को लिखा है और आदित्य सुहास जंभाले ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और इनका काम कमाल है. फिल्म की राइटिंग धारदार है और डायरेक्शन बढ़िया है. बस लास्ट में कुछ चीजें सिंपल तरीके से समझाई जानी चाहिए थी. वो एक कमी जरूर अखरती है वर्ना ये एक कमाल की फिल्म है.

कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखिए

रेटिंग- 3.5 स्टार्स

Published at : 07 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Tags :
Netflix Baramulla Manav Kaul
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
ABP Premium

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
Embed widget