हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनJatadhara Review: भूत पिशाच, अंधविश्वास और आस्था का बढ़िया बैलेंस दिखाती है ये फिल्म, सोनाक्षी का खूंखार अंदाज दिल जीतेगा

Jatadhara Review: भूत पिशाच, अंधविश्वास और आस्था का बढ़िया बैलेंस दिखाती है ये फिल्म, सोनाक्षी का खूंखार अंदाज दिल जीतेगा

इस तरह की फिल्मों का अपना एक दर्शक होता है, जो ऐसी फिल्मों को खूब एन्जॉय करते हैं. आजकल वैसे भी अलग तरह का सिनेमा लोग लेते हैं. प्रेरणा अरोड़ा ने ये फिल्म अच्छे स्केल पर बनाई है.

By : अमित भाटिया | Updated at : 06 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

क्या भूत होते हैं? क्या आत्माएं भटकती हैं? बहुत से लोग ये मानते हैं कि भूत होते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि ये अंधविश्वास है. ऐसा कुछ नहीं होता. ये फिल्म इसी सवाल को उठाती है कि क्या भूत होते हैं. ये फिल्म आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर को बड़े कायदे से समझाती है. देश के कई बड़े मंदिरों का जिक्र करती है. लॉजिक पर भी बात करती है और आपको एक अलग तरह से एंटरटेन भी करती है.

ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर है और अपनी तरह की एक अलग फिल्म है. इस तरह की फिल्मों का दर्शक आज खूब है. इस तेलूगु फिल्म को हिंदी डब में थिएटर में रिलीज किया गया है और कुछ अलग देखना चाहता है और भूत प्रेत की कहानियां पसंद हैं तो आप ये जरूर देखिए. शिव भक्तों को यहां एक सरप्राइज भी मिलेगा.

कहानी

एक लड़का जब इस डर के बारे मर जाता है कि उसे भूत पकड़ लेगा तो उसका दोस्त घोस्ट हंटर बनने का फैसला करता है, वो ये साबित करना चाहता है कि भूत नहीं होते. बस उनका डर होता है. फिर उसे पता चलता है कि एक जगह एक धन पिशाचिनी का खौफ है. लोगों का कहना है कि वहां काफी सारा सोना दबा हुआ है और धन पिशाचिनी उसके बदले बलि मांग रही है. बहुत से लोग उसे सोने को हासिल करने के चक्कर में मारे भी जाते हैं. इस जगह से इस घोस्ट हंटर का एक कनेक्शन भी निकल जाता है. ये क्या है, इसे देखने आपको थिएटर जाना होगा. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Studios South (@zeestudiossouth)

कैसी है फिल्म?

ये अपनी तरह की एक अलग फिल्म है, कहानी शुरू से एक पेस पकड़ लेती है. अंधविश्वास और लॉजिक को साथ लेकर चलती है. फर्स्ट हाफ में कहानी काफी अच्छे से बिल्ड होती है, कई सीन आपको डर भी लगता है. सेकेंड हाफ में एक सीन रौंगटे खड़े कर देता है. दो कहानियों को जिस तरह से आपस में जोड़ा गया है वो काफी अच्छा है. आप हैरान होते हैं. चौंकते हैं. आपको डर भी लगता है और आप ये सोचते भी हैं कि क्या वाकई भूत होते हैं. 

अगर आपको फिल्म का ट्रेलर पसंद नहीं भी आया था तो फिल्म पसंद आएगी. क्योंकि फिल्म में ट्रेलर से कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है. हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी हैं. सेकेंड हाफ में स्क्रीनप्ले कई जगह हल्का सा भटकता है. थोड़ा सा मेलोड्रामा ज्यादा होता है लेकिन फिर फिल्म ट्रैक पर आ जाती है और एंड में शिव तांडव शिव भक्तों को खूब पसंद आएगा. कुल मिलाकर ये एक अलग तरह की फिल्म है और आप इस जोनर को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी. 

एक्टिंग

सुधीर बाबू ने बढ़िया काम किया है. उनका शिव तांडव तो कमाल है. वो इस किरदार में फिट लगे हैं. सोनाक्षी ने पिशाचिनी के किरदार में असर छोड़ा है. उनके डायलॉग ना के बराबर हैं क्योंकि किरदार ही ऐसा है. शिल्पा शिरोडकर का काम अच्छा है. इंदिरा कृष्णन ने अच्छा काम किया है. दिव्या खोसला कुमार खूबसूरत लगी हैं.

राइटिंग और डायरेक्शन

वेंकट कल्याण ने फिल्म को लिखा है. अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और इनका काम अच्छा है. हालांकि, सेकेड हाफ का स्क्रीनप्ले और बेहतर होता तो ये और अच्छी फिल्म बनती है.

कुल मिलाकर ये अलग तरह की फिल्म है. जरूर देखिए.

रेटिंग- 3 स्टार्स

Published at : 06 Nov 2025 03:18 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Jatadhara
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
हेल्थ
Sugar Intake in Kids: बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
यूटिलिटी
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
जनरल नॉलेज
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget