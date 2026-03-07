हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Women's Day Gift Ideas: मां-बहन हो या बीवी-बेटी और फ्रेंड, विमेंस डे पर दें ये शानदार गिफ्ट तो हो जाएंगी खुश

Women’s Day Gift Ideas: मां-बहन हो या बीवी-बेटी और फ्रेंड, विमेंस डे पर दें ये शानदार गिफ्ट तो हो जाएंगी खुश

Unique Women’s Day Gift Ideas: हर साल 8 मार्च को विमेंस डे मनाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे कुछ गिफ्ट से इस दिन को अपने मां-बहन हो या बीवी-बेटी और फ्रेंड के लिए खास बना सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Mar 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

Best Women’s Day Gift Ideas: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है. यह दिन उन खास महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें खास महसूस कराने का अवसर होता है, जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं. फिर चाहे वह मां हों, बहन, पत्नी, बेटी, गर्लफ्रेंड या कोई करीबी दोस्त. ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि इस दिन वे उन्हें कोई खास तोहफा दें, लेकिन अक्सर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन-सा गिफ्ट सबसे बेहतर रहेगा. अगर आप भी इस उलझन में हैं,तो चलिए आपको कुछ ऐसे गिफ्ट आइडिया बताते हैं जो इस खास दिन को और यादगार बना सकते हैं.

रिलैक्सिंग स्पा या पैंपरिंग गिफ्ट

हर महिला को थोड़ा समय अपने लिए भी चाहिए होता है. ऐसे में स्पा वाउचर या रिलैक्सेशन से जुड़ा गिफ्ट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. मसाज, फेशियल या बॉडी ट्रीटमेंट का अनुभव उन्हें सुकून और ताजगी देगा. इसके अलावा मुलायम बाथरोब, सुगंधित मोमबत्तियां, बाथ बम या स्किन केयर किट भी एक शानदार पैंपरिंग गिफ्ट बन सकते हैं.

 ज्वेलरी जो दिल से जुड़ी हो

गहने हमेशा से खास तोहफों में शामिल रहे हैं. अगर आप कुछ यादगार देना चाहते हैं तो पेंडेंट, ब्रेसलेट या रिंग पर उनका नाम, इनिशियल या कोई छोटा-सा मैसेज कस्टमाइज करवा सकते हैं. फैमिली बर्थस्टोन या उनकी पसंद के डिजाइन वाली ज्वेलरी भी उन्हें बेहद पसंद आ सकती है.

यादों से जुड़े पर्सनल गिफ्ट

पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स भी बहुत खास होते हैं. परिवार या दोस्तों के साथ बिताए गए पलों की तस्वीरों से फोटो बुक, मग, कैलेंडर या फ्रेम बनवाया जा सकता है. इसके अलावा हाथ से लिखा हुआ लेटर, मेमोरी बुक या कोई खास DIY गिफ्ट दिल को छू लेने वाला हो सकता है.

रोजमर्रा में काम आने वाले एक्सेसरीज

ऐसे गिफ्ट भी अच्छे होते हैं जो रोज इस्तेमाल में आएं. जैसे स्टाइलिश हैंडबैग, वॉलेट, घड़ी, स्कार्फ या कोई फैशन एक्सेसरी. अगर इन पर उनका नाम या इनिशियल भी जोड़ दिया जाए तो गिफ्ट और भी खास बन जाता है.

 ब्यूटी और सेल्फ-केयर प्रोडक्ट्स

अगर उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो हेयर स्टाइलर, मेकअप ब्रश सेट, स्किन केयर किट या लाइटेड मेकअप मिरर जैसे गिफ्ट दिए जा सकते हैं. यह ऐसे गिफ्ट हैं जो उनकी रोजमर्रा की रूटीन में काम आएंगे.

इसे भी पढ़ें- Easy Recipe Ideas: आज खाने में क्या बनाएं? इस सबसे मुश्किल सवाल का ऐसे मिलेगा जवाब, तुरंत मिलेंगी रेसिपीज

स्वादिष्ट गिफ्ट हैम्पर

अगर उन्हें खाने-पीने का शौक है तो चॉकलेट, कुकीज, स्नैक्स, कॉफी या चाय से भरा गिफ्ट हैम्पर भी एक अच्छा विकल्प है. इसे उनकी पसंद के हिसाब से तैयार किया जा सकता है.

यादगार अनुभव देने वाले गिफ्ट

कभी-कभी चीजों से ज्यादा यादें मायने रखती हैं. ऐसे में  म्यूजिक शो, पेंटिंग वर्कशॉप या किसी खास इवेंट के टिकट गिफ्ट करना भी शानदार आइडिया हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- क्या पत्नी को माननी चाहिए पति की हर बात? हर 3 में 1 Gen Z लड़के ने भरी हामी, 29 देशों में चौंकाने वाला सर्वे

Published at : 07 Mar 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Women’s Day Gift Ideas International Women’s Day Gifts Best Gifts For Women’s Day
और पढ़ें
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget