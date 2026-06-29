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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलWhy Do Girls Grow Beard And Mustache: चेहरे पर अनचाहे बाल! लड़कियों में क्यों होती है दाढ़ी-मूंछ की दिक्कत? भूलकर भी न करें इग्नोर

Why Do Girls Grow Beard And Mustache: चेहरे पर अनचाहे बाल! लड़कियों में क्यों होती है दाढ़ी-मूंछ की दिक्कत? भूलकर भी न करें इग्नोर

Female Beard Causes: मेडिकल के बारे में जानकारी देने वाली संस्था के अनुसार, महिलाओं के चेहरे, चेस्ट, पीठ या शरीर के अन्य हिस्सों पर जरूरत से ज्यादा काले और मोटे बाल उगना हिर्सुटिज्म कहलाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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Why Do Women Have Beard And Mustache: महिलाओं के दाढ़ी-मूंछ क्यों निकलते हैं? जैसे ही आपके मुंह से ये सवाल निकलता है, आपके आसपास बैठे लोगों के ज्ञान चक्षु से धड़ाधड़ ज्ञान का सागर बहने लगता है. लोग अपने-अपने हिसाब से इसको अलग-अलग नया नाम दे देते हैं. शहरों में फिर भी इस तरह के गॉसिप कम देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर गांवों में किसी को गलती से भी पता चल जाए कि किसी लड़की को इस तरह की दिक्कत है, फिर वह चर्चा का विषय बन जाती है. खैर, लोगों को छोड़ना चाहिए क्योंकि ये उनके अपने विचार और ज्ञान हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर लड़कियों में दाढ़ी-मूंछ क्यों निकलती है और क्या इसके पीछे कोई दिक्कत होती है.

लड़कियों के दाढ़ी मूछ क्यों?

 मेडिकल के बारे में जानकारी देने वाली संस्था Mayoclinic के अनुसार, महिलाओं के चेहरे, चेस्ट, पीठ या शरीर के अन्य हिस्सों पर जरूरत से ज्यादा काले और मोटे बाल उगना हिर्सुटिज्म कहलाता है. इस स्थिति में बालों का बढ़ने का पैटर्न पुरुषों जैसा हो जाता है. सबसे अधिक बाल होंठों के ऊपर, ठुड्डी, छाती, पेट, जांघों के अंदरूनी हिस्से और पीठ पर दिखाई देते हैं. यह केवल सौंदर्य से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि कई बार शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत भी हो सकती है. 

किस कारण से होती है यह दिक्कत?

हिर्सुटिज्म का सबसे बड़ा कारण शरीर में पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन का सामान्य से अधिक होना है. इनमें टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन है. जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो महिलाओं के शरीर में अनचाहे बाल तेजी से उगने लगते हैं. कुछ मामलों में इसके साथ आवाज भारी होना, सिर के बाल झड़ना, मुंहासे बढ़ना, ब्रेस्ट का आकार कम होना, मांसपेशियां उभरना और क्लिटोरिस का आकार बढ़ना जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं. 

क्या हेल्थ दिक्कत भी होती है?

अब आते हैं कि क्या इस समस्या के पीछे कोई हेल्थ कारण भी छिपे हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे आम वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे अब पॉलीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है, वह है, जिसमें हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है. इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम, जन्म से होने वाली कॉनजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया, ओवरी या एड्रिनल ग्रंथि में बनने वाले कुछ दुर्लभ ट्यूमर भी इसकी वजह बन सकते हैं. कुछ दवाएं जैसे मिनॉक्सिडिल, डैनाजोल, टेस्टोस्टेरोन या डीएचईए सप्लीमेंट लेने से भी शरीर पर अतिरिक्त बाल उग सकते हैं. हालांकि कई महिलाओं में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाता. 

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किनमें अधिक होता है इसका खतरा?

कुछ महिलाओं में हिर्सुटिज्म का खतरा दूसरों की तुलना में अधिक होता है. अगर परिवार में किसी को पीसीओएस या जन्मजात हार्मोन संबंधी बीमारी रही है तो जोखिम बढ़ सकता है. भूमध्यसागरीय, मध्य-पूर्वी और दक्षिण एशियाई मूल की महिलाओं में भी यह समस्या अपेक्षाकृत ज्यादा देखी जाती है. वहीं मोटापा भी एंड्रोजन हार्मोन के स्तर को बढ़ाकर इस स्थिति को और गंभीर बना सकता है.

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

हिर्सुटिज्म जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इसका मानसिक असर काफी गहरा हो सकता है। कई महिलाएं अपने लुक को लेकर असहज महसूस करती हैं और आत्मविश्वास में कमी या तनाव का सामना करती हैं. यदि इसके पीरियड अनरेगुलर हो, चेहरे या शरीर पर अचानक तेजी से बाल बढ़ने लगें या आवाज में बदलाव जैसे लक्षण दिखें, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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