हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलशरीर पर क्यों हो जाते हैं बहुत सारे तिल, क्या होती है इसकी वजह

शरीर पर क्यों हो जाते हैं बहुत सारे तिल, क्या होती है इसकी वजह

तिल स्किन में मौजूद मेलानिन पिगमेंट की वजह से बनते हैं. जब स्किन की ऊपरी परत में मेलानोसाइट्स नाम की सेल्स एक जगह जमा होकर ज्यादा पिगमेंट बनाने लगती है, तो वहां तिल बन जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Jan 2026 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं. ऐसे में जब अचानक से शरीर पर तिल नजर आने लगते हैं तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर ये तिल क्यों हो जाते हैं और क्या ये तिल किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं होते हैं. दरअसल, तिल भले ही स्किन पर छोटा सा स्पॉट होता है, लेकिन यहसिर्फ आपकी स्किन की बनावट को बदलता है, बल्कि कई बार यह हेल्थ से जुड़ी कई जानकारी भी दे सकता है. खासकर तब जब कोई तिल अचानक से दिखने लगे, उसका रंग बदल जाए या साइज बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि शरीर पर बहुत सारे तिल क्यों हो जाते हैं और इसकी वजह क्या होती है

तिल क्या होते हैं?

तिल स्किन में मौजूद मेलानिन पिगमेंट की वजह से बनते हैं. जब स्किन की ऊपरी परत में मेलानोसाइट्स नाम की सेल्स एक जगह जमा होकर ज्यादा पिगमेंट बनाने लगती है, तो वहां तिल बन जाता है. ये तिल भूरे, काले, हल्के गुलाबी या कई बार नीले रंग के भी हो सकते हैं. वहीं कुछ तिल जन्म से होते हैं, जबकि कई बचपन में धीरे-धीरे उभरते हैं. वहीं स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर पर 10 से 40 तिल होना नॉर्मल माना जाता है. उम्र बढ़ने के साथ इनमें हल्का बदलाव आ सकता है. कई तिल समय के साथ उभरे हुए हो जाते हैं, रंग हल्का पड़ सकता है या तिल अपने आप गायब भी हो सकते हैं.

शरीर पर क्यों बनते हैं तिल?

डॉक्टरों के अनुसार शरीर पर तिल बनने के पीछे कई कारण होते हैं. इनमें अगर परिवार में किसी व्यक्ति को ज्यादा तिल है, तो अगली पीढ़ी में भी इसकी समस्या देखने को मिल सकती है. वहीं किशोरावस्था, प्रेग्नेंसी या हार्मोन में बदलाव के दौरान नए तिल उभर सकते हैं. इस समय में पुराने तिल का रंग भी बदल सकता है. वहीं कई बार सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें मेलानिन के उत्पादन को बढ़ा देती है. ऐसे में शरीर के उन हिस्सों पर तिल ज्यादा दिखते हैं जो धूप के सीधे संपर्क में रहते हैं. इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ स्किन में होने वाले बदलाव भी तिल बनने की एक वजह हो सकते हैं.

क्या खतरनाक हो सकते हैं तिल?

ज्यादातर तिल बिल्कुल खतरनाक नहीं होते हैं और इन्हें हटाने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर किसी तिल में अचानक बदलाव दिखे, जैसे उसका साइज तेजी से बढ़ना, रंग बदलना, किनारे असमान होना, खुजली, दर्द होना और बिना चोट के खून आना तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे लक्षण स्किन कैंसर से जुड़ें हो सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 10 Jan 2026 04:52 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
