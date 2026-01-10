शरीर पर क्यों हो जाते हैं बहुत सारे तिल, क्या होती है इसकी वजह

आजकल लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं. ऐसे में जब अचानक से शरीर पर तिल नजर आने लगते हैं तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर ये तिल क्यों हो जाते हैं और क्या ये तिल किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं होते हैं. दरअसल, तिल भले ही स्किन पर छोटा सा स्पॉट होता है, लेकिन यह न सिर्फ आपकी स्किन की बनावट को बदलता है, बल्कि कई बार यह हेल्थ से जुड़ी कई जानकारी भी दे सकता है. खासकर तब जब कोई तिल अचानक से दिखने लगे, उसका रंग बदल जाए या साइज बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि शरीर पर बहुत सारे तिल क्यों हो जाते हैं और इसकी वजह क्या होती है

तिल क्या होते हैं?

तिल स्किन में मौजूद मेलानिन पिगमेंट की वजह से बनते हैं. जब स्किन की ऊपरी परत में मेलानोसाइट्स नाम की सेल्स एक जगह जमा होकर ज्यादा पिगमेंट बनाने लगती है, तो वहां तिल बन जाता है. ये तिल भूरे, काले, हल्के गुलाबी या कई बार नीले रंग के भी हो सकते हैं. वहीं कुछ तिल जन्म से होते हैं, जबकि कई बचपन में धीरे-धीरे उभरते हैं. वहीं स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर पर 10 से 40 तिल होना नॉर्मल माना जाता है. उम्र बढ़ने के साथ इनमें हल्का बदलाव आ सकता है. कई तिल समय के साथ उभरे हुए हो जाते हैं, रंग हल्का पड़ सकता है या तिल अपने आप गायब भी हो सकते हैं.

शरीर पर क्यों बनते हैं तिल?

डॉक्टरों के अनुसार शरीर पर तिल बनने के पीछे कई कारण होते हैं. इनमें अगर परिवार में किसी व्यक्ति को ज्यादा तिल है, तो अगली पीढ़ी में भी इसकी समस्या देखने को मिल सकती है. वहीं किशोरावस्था, प्रेग्नेंसी या हार्मोन में बदलाव के दौरान नए तिल उभर सकते हैं. इस समय में पुराने तिल का रंग भी बदल सकता है. वहीं कई बार सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें मेलानिन के उत्पादन को बढ़ा देती है. ऐसे में शरीर के उन हिस्सों पर तिल ज्यादा दिखते हैं जो धूप के सीधे संपर्क में रहते हैं. इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ स्किन में होने वाले बदलाव भी तिल बनने की एक वजह हो सकते हैं.

क्या खतरनाक हो सकते हैं तिल?

ज्यादातर तिल बिल्कुल खतरनाक नहीं होते हैं और इन्हें हटाने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर किसी तिल में अचानक बदलाव दिखे, जैसे उसका साइज तेजी से बढ़ना, रंग बदलना, किनारे असमान होना, खुजली, दर्द होना और बिना चोट के खून आना तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे लक्षण स्किन कैंसर से जुड़ें हो सकते हैं.

