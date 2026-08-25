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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसुबह उठकर प्राणायाम करने से कौनसे फायदे होते हैं?

सुबह उठकर प्राणायाम करने से कौनसे फायदे होते हैं?

जानिए सुबह जल्दी उठ कर प्राणायाम करने से यह कैसे आपके मन को शांत व तनाव से दुर रखने में करता है मदद और क्या हैं इसके फायदे

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 25 Aug 2026 07:54 PM (IST)
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Morning Pranayama: सुबह का समय शरीर और दिमाग को शांत रखने के लिए बेहतर माना जाता है. ऐसे में अगर दिन की शुरुआत प्राणायाम से की जाए, तो यह शरीर को एक्टिव रखने और मन को शांत करने में मदद कर सकता है. प्राणायाम सांसों को नियंत्रित करने की एक योगिक तकनीक है, जिसमें अलग-अलग तरीकों से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास किया जाता है. इसे रोजाना कुछ समय करने से सुबह की शुरुआत एक बेहतर और शांत माहौल में हो सकती है. हालांकि, प्राणायाम करते समय सही तरीके और अपनी क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है.

तनाव और एकाग्रता में मदद

प्राणायाम के दौरान सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत हो सकता है. नियमित अभ्यास तनाव और बेचैनी को कम करने में मदद कर सकता है. साथ ही, सांसों पर ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ाने और दिन की शुरुआत ज्यादा शांत व सकारात्मक तरीके से करने में मदद मिल सकती है. पढ़ाई या काम करने वालो के लिए भी यह एक अच्छा सुबह का रूटीन हो सकता है. कुछ देर शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देने से मन को आराम मिल सकता है और दिनभर के काम पर फोकस बनाए रखने में मदद मिल सकती है. सुबह के समय इसका अभ्यास करने से व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कर सकता है.

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सांस और शरीर को एक्टिव रखने में सहायक

प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है. नियमित अभ्यास से सांसों के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है और श्वसन क्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. सुबह प्राणायाम करने से शरीर में ताजगी महसूस हो सकती है और सुस्ती कम करने में भी मदद मिल सकती है. कुछ लोग इसे हल्की एक्सरसाइज या योग के साथ भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं. हालांकि, सांस से जुड़े अभ्यास हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करने चाहिए. बहुत तेजी से सांस लेने या लंबे समय तक सांस रोकने से बचना चाहिए, खासकर अगर इसकी आदत न हो.

नींद और दिनचर्या के लिए फायदेमंद

नियमित रूप से रिलैक्सेशन और सांसों से जुड़े योग अभ्यास करने से शरीर और दिमाग को शांत करने में मदद मिल सकती है. इससे कुछ लोगों को रात में बेहतर नींद लेने में सहायता मिल सकती है. प्राणायाम को रोजाना की दिनचर्या में शामिल करने से सुबह का समय भी व्यवस्थित हो सकता है. इसके साथ हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त पानी और संतुलित नाश्ता दिन की स्वस्थ शुरुआत में मदद कर सकते हैं. अगर व्यक्ति सुबह उठकर कुछ समय प्राणायाम करता है, तो यह उसके लिए एक अच्छी आदत बन सकती है. हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को सांस से जुड़ी समस्या है, तो प्राणायाम शुरू करने से पहले विशेशज्ञ की सलाह लेना बेहतर है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 25 Aug 2026 07:54 PM (IST)
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