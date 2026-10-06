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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलकपड़ों की अलमारी से नहीं जा रही बदबू, काम आएंगे ये 5 जुगाड़

कपड़ों की अलमारी से नहीं जा रही बदबू, काम आएंगे ये 5 जुगाड़

कपड़ों की अलमारी से सीलन और दुर्गंध हटाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब इन 5 आसान व असरदार घरेलू उपाय अपनाकर आप अपनी वॉर्डरोब को हमेशा नया और खुशबूदार बनाए रख सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Oct 2026 07:26 PM (IST)
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बदलते मौसम, मानसून की नमी और लंबे समय तक अलमारी बंद रहने के कारण अक्सर कपड़ों से अजीब सी सीलन और दुर्गंध आने लगती है. कई बार अच्छी तरह धोकर सुखाए गए कपड़ों को भी जब हम अलमारी से निकालते हैं, तो उनमें से ऐसी बदबू आती है कि उन्हें दोबारा पहनना मुश्किल हो जाता है. 

महंगे परफ्यूम या सेंट छिड़कने के बाद भी यह बदबू पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि कपड़ों की महक को और ज्यादा बिगाड़ देती है. अगर आप भी अपनी वॉर्डरोब या कपड़ों की अलमारी की इस जिद्दी बदबू से परेशान हैं, तो आज हम आपको 5 ऐसे आसान और असरदार घरेलू जुगाड़ बताने जा रहे हैं, जो बिना किसी खर्च के आपकी अलमारी को बिल्कुल फ्रेश और खुशबूदार बना देंगे.

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बेकिंग सोडा सोख लेगा सारी सीलन और बदबू

बेकिंग सोडा में हवा में मौजूद नमी और हर तरह की खराब गंध को अपने भीतर सोखने की प्राकृतिक क्षमता होती है. इसके इस्तेमाल के लिए आपको बस एक छोटे कांच के कबाड़े या प्लास्टिक के डिब्बे में दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा भरना है. अब इस डिब्बे को बिना ढक्कन के अलमारी के किसी भी एक कोने में सुरक्षित रख दें. यह अलमारी के अंदर की सारी उमस और सीलन को खींच लेगा, जिससे केवल दो दिनों के भीतर बदबू पूरी तरह गायब हो जाएगी.

कॉफी पाउडर का अनोखा और खुशबूदार फॉर्मूला

कॉफी की तेज और सोंधी महक किसी भी तरह की दुर्गंध को तुरंत दबा देती है. इसके लिए एक सूती के साफ कपड़े या मोज़े में दो चम्मच ताजा कॉफी पाउडर या कॉफी बीन्स डालें और उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें. इस पोटली को अलमारी में कपड़ों के बीच या हैंगर के पास लटका दें। यह जुगाड़ अलमारी के बंद माहौल को पूरी तरह तरोताजा बनाए रखता है.

अखबार और चॉक का जादुई कॉम्बिनेशन

अलमारी के शेल्फ पर कपड़े रखने से पहले नीचे अखबार की एक दो परतें बिछा दें, क्योंकि अखबार का कागज नमी को बहुत तेजी से सोखता है. इसके साथ ही, चार-पांच चॉक के टुकड़ों को एक पतले कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दें. चॉक हवा में मौजूद एक्स्ट्रा पानी को सोख लेती है, जिससे कपड़ों में फंगस या फफूंद लगने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है.

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लौंग और दालचीनी की प्राकृतिक खुशबू

अलमारी की सीलन वाली बदबू को दूर करने के लिए सूती कपड़े में 8 से 10 लौंग और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा बांधकर रख दें. इन मसालों की प्राकृतिक और तेज महक कपड़ों से आने वाली बेसक को पूरी तरह खत्म कर देती है. साथ ही, इनकी एंटी-बैक्टीरियल खूबियों के कारण अलमारी के कोनों में कीड़े या कीड़े-मकोड़े भी नहीं पनपते.

सफेद सिरका करेगा बैक्टीरिया का सफाया

इसके इस्तेमाल के लिए आधा कप पानी में दो चम्मच सफेद सिरका मिलाएं और इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भर लें. अब अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकालकर खाली शेल्फ पर इस लिक्विड का हल्का स्प्रे करें और फिर एक सूखे साफ सूती कपड़े से पूरी अलमारी को अच्छी तरह पोंछ लें. इसके बाद अलमारी को करीब आधे घंटे के लिए खुला छोड़ दें ताकि वह पूरी तरह सूख जाए. सिरके का एसिड बैक्टीरिया को खत्म कर देगा और सूखने के बाद इसकी अपनी महक भी उड़ जाएगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Wardrobe Smell Clothes Odour
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