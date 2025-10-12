Most Expensive Trains In The World: भारत में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि देश का सबसे सस्ता और अच्छा संसाधन कौन सा जिससे आप आराम से आ जा सकते हैं घूमने- फिरने. हर किसी का जवाब होगा रेलवे. ऐसा इसिलए है क्योंकि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर दिन ऐसे लाखों लोग भारतीय रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते, रहते हैं. लेकिन क्या आपके मालूम है कि दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनें कौन सी हैं, जिसमें सफर करने के लिए आपको प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है. इन ट्रेनों की खासियत यह है कि ये महलों की तरह सजाई गई हैं, जहाँ फाइन डाइनिंग, स्पा और खिड़कियों से दिखने वाले नजारे यात्रियों को अलग ही एहसास कराते हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

महाराजाओं का एक्सप्रेस (भारत)

भारत का गर्व कही जाने वाली यह ट्रेन अक्टूबर से अप्रैल तक चलती है. इसमें 3 रात/4 दिन और 6 रात/7 दिन के पैकेज हैं, जो जयपुर, उदयपुर, आगरा और वाराणसी जैसी जगहों तक आपको ले जाती है. अगर प्रति यात्री किराये की बात करें, तो 6.9 लाख रुपये से 22.2 लाख रुपये तक है. शाही इंटीरियर्स और किलों-महलों का गाइडेड टूर इसकी पहचान है.

ट्रेन सुइट शिकि-शिमा (जापान)

टोक्यो से चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव ट्रेनों में गिनी जाती है. 2 रात/3 दिन और 3 रात/4 दिन के पैकेज में तोहोकू और होक्काइदो की सैर कराती है. किराया 16.8 से 19.5 लाख रुपये प्रति यात्री है. जापानी डिजाइन, ग्लास लाउंज और सीजनल गॉरमेट मेनू इसकी खासियत हैं.

वेनिस सिम्पलॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस (यूरोप)

रोमांस के लिए मशहूर यह ट्रेन 1920 के दशक की बोगियों में यात्रियों को ले जाती है. आमतौर पर पेरिस से वेनिस तक रातभर चलती है. किराया 3.9 लाख रुपये से शुरू होता है. अगर इसकी खासियत की बात करें, तो ओल्ड-वर्ल्ड चार्म, लाइव म्यूजिक और एलीगेंट डाइनिंग इसे खास बनाते हैं.

रोवोस रेल (दक्षिण अफ्रीका)

“प्राइड ऑफ अफ्रीका” कही जाने वाली यह ट्रेन 3 रात से 14 दिन की यात्राएं कराती है. इसमें सफर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया और तंजानिया तक होता है. अगर इसके किराये की बात करें, तो किराया 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये से अधिक है. सफारी-स्टाइल टूर और विंटेज कोचेस इसकी शान हैं.

बेलमंड रॉयल स्कॉट्समैन (स्कॉटलैंड)

स्कॉटिश हाइलैंड्स की सैर कराने वाली यह लग्जरी ट्रेन 2 से 7 रात की यात्राएं कराती है. किराया 4.7 लाख से 12 लाख रुपये तक है. इसमें आरामदायक केबिन, ऑनबोर्ड स्पा और ओपन-एयर डेक का मजा मिलता है.

डेक्कन ओडिसी (भारत)

भारत की इस लग्जरी ट्रेन को “क्रूज ऑन व्हील्स” कहा जाता है. यह महाराष्ट्र, कोंकण और राजस्थान में 7 रात की यात्रा कराती है. किराया 7.4 से 17.8 लाख रुपये तक है. स्पा, फाइन डाइनिंग और यूनेस्को साइट्स की सैर इसकी खासियत है.

पैलेस ऑन व्हील्स (भारत)

भारत की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन मानी जाने वाली यह ट्रेन राजस्थान और आगरा की 7 रात और 8 दिन की यात्रा कराती है. किराया 3.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होता है. शाही सजावट, राजस्थानी मेहमाननवाजी और किलों-बाजारों का अनुभव इसे खास बनाता है.

कैसे कर सकते हैं इन ट्रेनों में सफर

ये यात्राएं महंगी जरूर हैं, लेकिन चाहें तो किफ़ायती बन सकती हैं. छोटे रूट या छोटे केबिन चुनने से खर्च घटता है. वहीं, ऑफ-सीजन डिस्काउंट्स का फायदा उठाकर भी आप इन चलती-फिरती महलों की सैर कर सकते हैं. इसमें भारत की 3 ट्रेनें शामिल हैं, तो आप इनका अनुभव आराम से उठा सकते हैं.

