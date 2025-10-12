हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलLuxury Trains In World: इन ट्रेनों में सफर करने के लिए बेचनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, रूट के साथ जान लें कितना है एक शख्स का किराया?

Luxury Trains In World: इन ट्रेनों में सफर करने के लिए बेचनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, रूट के साथ जान लें कितना है एक शख्स का किराया?

Most Expensive Train: भारत में ट्रेन से सफर करना काफी आसान और सस्ता माना जाता है, लेकि क्या आपको पता है कि दुनिया में किन ट्रेनों में सफर करना महंगा पड़ता है. अगर नहीं, तो चलिए आपको बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 12 Oct 2025 12:16 PM (IST)
Most Expensive Trains In The World: भारत में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि देश का सबसे सस्ता और अच्छा संसाधन कौन सा जिससे आप आराम से आ जा सकते हैं घूमने- फिरने. हर किसी का जवाब होगा रेलवे. ऐसा इसिलए है क्योंकि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर दिन ऐसे लाखों लोग भारतीय रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते, रहते हैं. लेकिन क्या आपके मालूम है कि दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनें कौन सी हैं, जिसमें सफर करने के लिए आपको  प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है. इन ट्रेनों की खासियत यह है कि ये महलों की तरह सजाई गई हैं, जहाँ फाइन डाइनिंग, स्पा और खिड़कियों से दिखने वाले नजारे यात्रियों को अलग ही एहसास कराते हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में. 

महाराजाओं का एक्सप्रेस (भारत)

भारत का गर्व कही जाने वाली यह ट्रेन अक्टूबर से अप्रैल तक चलती है. इसमें 3 रात/4 दिन और 6 रात/7 दिन के पैकेज हैं, जो जयपुर, उदयपुर, आगरा और वाराणसी जैसी जगहों तक आपको ले जाती है.  अगर प्रति यात्री किराये की बात करें, तो  6.9 लाख रुपये से 22.2 लाख रुपये तक है. शाही इंटीरियर्स और किलों-महलों का गाइडेड टूर इसकी पहचान है.

 ट्रेन सुइट शिकि-शिमा (जापान)

टोक्यो से चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव ट्रेनों में गिनी जाती है. 2 रात/3 दिन और 3 रात/4 दिन के पैकेज में तोहोकू और होक्काइदो की सैर कराती है. किराया 16.8 से 19.5 लाख रुपये प्रति यात्री है. जापानी डिजाइन, ग्लास लाउंज और सीजनल गॉरमेट मेनू इसकी खासियत हैं.

 वेनिस सिम्पलॉन-ओरिएंट-एक्सप्रेस (यूरोप)

रोमांस के लिए मशहूर यह ट्रेन 1920 के दशक की बोगियों में यात्रियों को ले जाती है. आमतौर पर पेरिस से वेनिस तक रातभर चलती है. किराया 3.9 लाख रुपये से शुरू होता है. अगर इसकी खासियत की बात करें, तो ओल्ड-वर्ल्ड चार्म, लाइव म्यूजिक और एलीगेंट डाइनिंग इसे खास बनाते हैं.

 रोवोस रेल (दक्षिण अफ्रीका)

“प्राइड ऑफ अफ्रीका” कही जाने वाली यह ट्रेन 3 रात से 14 दिन की यात्राएं कराती है. इसमें सफर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया और तंजानिया तक होता है. अगर इसके किराये की बात करें, तो किराया 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये से अधिक है. सफारी-स्टाइल टूर और विंटेज कोचेस इसकी शान हैं.

बेलमंड रॉयल स्कॉट्समैन (स्कॉटलैंड)

स्कॉटिश हाइलैंड्स की सैर कराने वाली यह लग्जरी ट्रेन 2 से 7 रात की यात्राएं कराती है. किराया 4.7 लाख से 12 लाख रुपये तक है. इसमें आरामदायक केबिन, ऑनबोर्ड स्पा और ओपन-एयर डेक का मजा मिलता है.

डेक्कन ओडिसी (भारत)

भारत की इस लग्जरी ट्रेन को “क्रूज ऑन व्हील्स” कहा जाता है. यह महाराष्ट्र, कोंकण और राजस्थान में 7 रात की यात्रा कराती है. किराया 7.4 से 17.8 लाख रुपये तक है. स्पा, फाइन डाइनिंग और यूनेस्को साइट्स की सैर इसकी खासियत है.

पैलेस ऑन व्हील्स (भारत)

भारत की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन मानी जाने वाली यह ट्रेन राजस्थान और आगरा की 7 रात और 8 दिन की यात्रा कराती है. किराया 3.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होता है. शाही सजावट, राजस्थानी मेहमाननवाजी और किलों-बाजारों का अनुभव इसे खास बनाता है.

कैसे कर सकते हैं इन ट्रेनों में सफर

ये यात्राएं महंगी जरूर हैं, लेकिन चाहें तो किफ़ायती बन सकती हैं. छोटे रूट या छोटे केबिन चुनने से खर्च घटता है. वहीं, ऑफ-सीजन डिस्काउंट्स का फायदा उठाकर भी आप इन चलती-फिरती महलों की सैर कर सकते हैं. इसमें भारत की 3 ट्रेनें शामिल हैं, तो आप इनका अनुभव आराम से उठा सकते हैं. 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 12 Oct 2025 12:16 PM (IST)
Most Expensive Trains In The World Most Expensive Trains In The India Luxury Trains India
