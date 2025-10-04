कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर लोगों के दिलों में डर बैठा दिया था. इस हमले के बाद एक बार फिर लोग कश्मीर में ट्रेवल और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे थे. 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी. इसके बाद प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया था. हालांकि अब कश्मीर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और एक बार फिर से घाटी में पर्यटन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है. साथ ही कई पर्यटन स्थलों को भी एक बार फिर से खोल दिया गया है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कश्मीर की ऐसी जगह के बारे में जहां पर आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं और जहां आपको सुरक्षा को लेकर भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा.



कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में घूमें बेफिक्र होकर



श्रीनगर कश्मीर की राजधानी अपने प्राकृतिक नजारों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. डल झील पर शिकारा राइड पर्यटकों के लिए सबसे यादगार एक्सपीरियंस में से एक मानी जाती है. यहां का मुगल गार्डन और शालीमार बाग जैसे बगीचे भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इसके अलावा यहां हर समय सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी के कारण सैलानी पूरी तरह सुरक्षित घूम सकते हैं.



गुलमर्ग फूलों और बर्फ का संगम



गुलमर्ग, जो श्रीनगर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है. अपनी फूलों की घाटी और बर्फीले पहाड़ों के लिए फेमस है. यहां का गोंडोला राइड पर्यटकों को ऊंचाई से कश्मीर का दीदार कराता है. गुलमर्ग में बर्फ के छोटे मंदिर, हरे भरे मैदान और बॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग स्पॉट भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इसके अलावा यहां भी प्रशासन ने सुरक्षा काफी बढ़ाई है, जिससे पर्यटक बेफिक्री से यहां घूम सकते हैं.



कश्मीर का सोनमर्ग



सोनमर्ग को सोने की घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां के ग्लेशियर और आसपास की बर्फीली चोटियां पर्यटकों को आकर्षित करती है. वहीं सोनमर्ग में भी प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा बढ़ाई हुई है. यहां हर समय सेना के जवानों की मौजूदगी रहती है, जिससे पर्यटक बिना किसी चिंता के घाटी की खूबसूरती का अनुभव ले सकते हैं.



दूधपथरी कश्मीर का हिडन जेम



दूधपथरी घाटी श्रीनगर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है. यह सबसे ज्यादा शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है. यहां शालीगंगा नदी के किनारे सफेद पत्थरों और हर मैदानों का नजारा पर्यटकों को आकर्षित करता है. कम भीड़ और प्राकृतिक नजारों वाली इस जगह को गर्मियों में ट्रेवल के लिए बेस्ट माना जाता है. वहीं दूधपथरी को सुरक्षा के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है.



पहलगाम घाटी

पहलगाम घाटी लिद्दर नदी के किनारे बसी है. यह घाटी देवदार के जंगलों, ग्लेशियर और हरे भरे मैदानों के लिए मशहूर है. हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद अब प्रशासन ने इसे फिर से खोल दिया है और यहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है. कड़ी सुरक्षा बढ़ाने के बाद एक बार फिर पहलगाम घाटी में भी पर्यटक जाने लगे हैं.

ये भी पढ़ें-Unsafe places in Faridabad: फरीदाबाद के इन बाजारों में कट जाती है जेब, घूमने जाएं तो रखें इन बातों का ध्यान