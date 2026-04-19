हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलSummer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन

Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन

Summer Vacation Travel Guide: इन गर्मियों में आप भी ढूंढ रहे हैं घूमने के लिए बेहतरीन जगह, आइए बताते हैं कुछ बेहतरीन और गर्मी से राहत पाने वाली जगह.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 19 Apr 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियों में आप भी कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं और इस शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और चिलचिलाती गर्मी से दूर कहीं ठंडी और शांत जगह घूमना चाहते हैं. ऐसे में अक्सर कंफ्यूजन यह रहती है कि आखिर कौन सी जगह बेहतर रहेगी घूमने के लिए. वैसे तो आपके पास काफी सारे विकल्प मौजूद हैं, उन्हीं में से आपको बताते हैं कुछ बेहतरीन विकल्प.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

अगर आप शहर की इस तेज गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो मनाली आपके लिए बेहतरीन विकल्प रहेगा. ठंडी वादियां और बहती नदियां इसे सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन बनाती हैं. यहां सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज का आनंद भी लिया जा सकता है, साथ ही साथ Rohtang Pass पर घूमना इसे और भी आनंददायक और यादगार बनाएगा.

ऊटी, तमिलनाडु

ऊटी को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है. यहां चाय के बागान, रंग-बिरंगे फूलों से सजे गार्डन और ठंडी जलवायु यात्रियों को खूब पसंद आती है. ऊटी लेक में बोटिंग और नीलगिरी माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन राइड काफी ज्यादा लोकप्रिय है.

लद्दाख

लद्दाख उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एडवेंचर और अलग अनुभव की तलाश में रहते हैं. ऊंचाई पर बसे इस इलाके में आपको साफ नीला आसमान, शांत वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं. पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली यहां के सबसे लोकप्रिय स्पॉट हैं, जहां की खूबसूरती यात्रियों को काफी ज्यादा पसंद आती है.

यह भी पढ़ेंः Budget Kashmir tour travel tips : 20 हजार रुपये में 5 दिन आराम से करें कश्मीर का कपल टूर, बस इन चीजों का रखना होगा ख्याल

नैनीताल, उत्तराखंड  

नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है और यह गर्मियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है. Naini Lake में बोटिंग, Mall Road पर शॉपिंग और Snow View Point से हिमालय के खूबसूरत नजारे देखना यहां की खासियत है. यह जगह फैमिली ट्रिप और कपल्स दोनों के लिए परफेक्ट मानी जाती है.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग अपनी ठंडी हवा, हरे-भरे चाय के बागानों और शानदार पहाड़ी नजारों के लिए मशहूर है. यहां से कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों का दृश्य बेहद सुंदर लगता है. इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन की सवारी और टाइगर हिल से Sunrise देखना आपके सफर को यादगार बना देगा.

यह भी पढ़ेंः दुनिया के इन 5 किलों में आज भी रहते हैं शाही परिवार के लोग, जानें आप कैसे घूम सकते हैं यहां?

Published at : 19 Apr 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Summer Destinations Top Hill Stations For Summer Holidays Ladakh Adventure Trip Summer Vacation Travel Guide
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
ट्रैवल
Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा के लिए कैसे होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन? समझ लें यात्रा का पूरा रूट
चारधाम यात्रा के लिए कैसे होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन? समझ लें यात्रा का पूरा रूट
ट्रैवल
Air New Zealand Skynest: इकोनॉमी में भी बंक-बेड देने की तैयारी कर रही यह एयरलाइन, जानें किस रूट पर मिलेगा फायदा?
इकोनॉमी में भी बंक-बेड देने की तैयारी कर रही यह एयरलाइन, जानें किस रूट पर मिलेगा फायदा?
ट्रैवल
देश की इस झील को क्यों कहा जाता है ‘आंसुओं का पानी’, जानें किस राज्य में मौजूद है यह जगह?
देश की इस झील को क्यों कहा जाता है ‘आंसुओं का पानी’, जानें किस राज्य में मौजूद है यह जगह?
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
Gujarat News: सूरत में वतन लौट रहे यात्रियों की उमड़ी भीड़, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
सूरत में वतन लौट रहे यात्रियों की उमड़ी भीड़, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा
अमिताभ बच्चन को इस मजबूरी की वजह से तीन भोजपुरी फिल्मों में करना पड़ा काम, अब हुआ खुलासा
आईपीएल 2026
वर्ल्ड चैंपियन सूर्यकुमार यादव की छुट्टी, श्रेयस अय्यर बनेंगे टीम इंडिया के नए कप्तान, BCCI ने बना लिया मन
वर्ल्ड चैंपियन सूर्यकुमार यादव की छुट्टी, श्रेयस अय्यर बनेंगे टीम इंडिया के नए कप्तान, BCCI ने बना लिया मन
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
इंडिया
'भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
'भारत-ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने', होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर बोले ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि
ट्रेंडिंग
Video: हुलिए ने बना दिया मुजरिम! ट्रेन में iPhone के चक्कर में बेगुनाह की धुलाई, सच सामने आते ही पलटा खेल
हुलिए ने बना दिया मुजरिम! ट्रेन में iPhone के चक्कर में बेगुनाह की धुलाई, सच सामने आते ही पलटा खेल
हेल्थ
Blood Test For Cancer Detection: इस छोटे-से ब्लड टेस्ट से ही पता लग जाएंगे कई कैंसर, बीमार होने से पहले ही करा सकेंगे इलाज
इस छोटे-से ब्लड टेस्ट से ही पता लग जाएंगे कई कैंसर, बीमार होने से पहले ही करा सकेंगे इलाज
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget